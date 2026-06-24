Colombia

Masacre de la familia del pastor Lora en Aguachica tiene nuevo rumbo: implicados aceptaron cargos y enfrentarán más de 17 años de prisión

La Fiscalía confirmó que los procesados avalaron un preacuerdo ante una jueza del Cesar, tras reconocer su papel en el ataque ocurrido en diciembre de 2024 contra un pastor, su esposa y sus hijos

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Las víctimas de la masacre en Aguachica fueron identificadas como el pastor Marlon Yamith Lora, su esposa Yurlay Rincón, y su hija Ángela Natalia - crédito @ChivasYCronicas/X
Los dos acusados por el asesinato del pastor y su familia en Aguachica aceptaron cargos - crédito @ChivasYCronicas/X

Dos de los presuntos implicados en el asesinato del pastor Yamith Lora, su esposa Yurlay Rincón, y sus hijos, Ángela Natalia y Santiago Lora, en Aguachica, Cesar, aceptaron su responsabilidad ante la justicia y serán condenados tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

La decisión representa un nuevo avance en uno de los casos criminales que más conmocionó al país a finales de 2024.

Se trata de Jorge Luis Valderrama Cuba y Leonardo de Jesús Barraza Castillo, dos hombres que reconocieron su participación en los hechos ocurridos el 29 de diciembre de 2024, cuando fueron asesinados un pastor religioso, su esposa y sus dos hijos en un establecimiento comercial del municipio de Aguachica.

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De acuerdo con la Fiscalía, ambos procesados aceptaron cargos mediante un preacuerdo que fue avalado por una juez penal de conocimiento de esa población del Cesar y, como resultado, enfrentarán condenas superiores a los 17 años de prisión por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado, en calidad de cómplices.

Estos serían los hombres responsables de acabar con la vida de la familia lora Rincón en Aguachica, César - crédito redes sociales
Las pruebas situaron a dos motocicletas como piezas clave en la logística del homicidio múltiple en Aguachica - crédito redes sociales/Facebook

La investigación, liderada por un fiscal especializado de la Delegada para la Seguridad Territorial, permitió reconstruir los movimientos realizados por los implicados antes y durante la ejecución del crimen. Según el ente acusador, los hoy procesados viajaron desde Barranquilla hasta Aguachica con el propósito de coordinar la operación criminal junto a otros dos hombres.

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Durante la audiencia de lectura del preacuerdo, la Fiscalía expuso detalles de la planeación del ataque y del papel que habría desempeñado cada uno de los involucrados.

Para el día 29 de diciembre del año 2024, los procesados Jorge Luis Valderrama Cuba y Leonardo Jesús Barraza, que nos acompañan, quienes previamente se habían concertado y habían acordado una actividad criminal, se desplazaron y coordinaron sus acciones para dar muerte a varias personas en el municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar. En dicha ejecución, en la planificación del mismo, el caballero Leonardo Jesús Barraza Castillo, junto con Jorge Luis Valderrama, arribaron desde la ciudad de Barranquilla hasta el municipio de Aguachica, Cesar”, señalaron durante la diligencia judicial.

Las pesquisas indican que, una vez en Aguachica, los implicados realizaron labores de seguimiento para ubicar a las víctimas y establecer el momento preciso para ejecutar el atentado. Para ello utilizaron dos motocicletas que, según las evidencias recopiladas, resultaron fundamentales en la logística del crimen.

Estos serían los responsables de la masacre familiar en Aguachica, Cesar - crédito Policia Nacional de Colombia
Dos implicados aceptan cargos por la masacre en Aguachica - crédito Policia Nacional de Colombia

La Fiscalía sostuvo que los procesados recorrieron varios sectores de la población hasta encontrar el vehículo utilizado por el pastor religioso. Posteriormente identificaron el lugar exacto donde se encontraba junto a su familia.

“Se fueron, utilizaron dos motocicletas. En ellas se desplazaron hasta la funeraria sin poder observar inicialmente a la víctima. Dieron vueltas por el sector hasta ubicar el vehículo de la víctima. Se encontraba estacionada frente al restaurante, lugar donde ocurrieron los hechos. Al llegar allí, Leonardo de Jesús Barraza Castillo y su acompañante, desde esa motocicleta roja ya referenciada, adelantaron y señalaron el lugar donde se encontraba la potencial víctima, fijando el punto para la acción como coautores ya planificado”, explicó la Fiscalía durante la audiencia.

Las autoridades determinaron que, una vez identificado el objetivo, los ocupantes de ambas motocicletas se ubicaron frente al restaurante donde se encontraba la familia. En ese momento se habría ejecutado la fase final del plan criminal.

“Enseguida, estos tripulantes y los tripulantes de la motocicleta negra, la otra motocicleta que era conducida por el caballero Jorge Luis Valderrama, se detuvieron al frente del restaurante. Descendió del mismo, ingresó al establecimiento y portando un arma de fuego tipo pistola calibre nueve milímetros, sin permiso de autoridad competente, disparó en repetidas ocasiones contra los miembros de la familia”, agregó el ente investigador.

Vista cercana de las manos de dos hombres; uno, con camiseta azul y jeans, es esposado por el otro, quien viste uniforme oscuro. Fondo azul.
El caso del pastor asesinado con su familia en Aguachica avanza con dos condenas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El ataque dejó tres víctimas mortales en el lugar de los hechos. Una cuarta persona fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde falleció dos días después debido a la gravedad de las heridas.

La Fiscalía destacó que videos de cámaras de seguridad, análisis técnicos y otros elementos probatorios permitieron establecer la participación de Valderrama Cuba y Barraza Castillo en la coordinación y ejecución logística del crimen.

Con la aprobación de los preacuerdos por parte de la justicia, el proceso entra en una nueva etapa que culminará con la imposición formal de las condenas. Entretanto, las autoridades continúan avanzando en las actuaciones judiciales relacionadas con los demás involucrados en el homicidio múltiple que sacudió a Aguachica y generó rechazo en distintos sectores del país.

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