Ciudadano francés Camilo Pierre Castro lleva desaparecido nueve días en La Guajira: salió a hacer un trámite migratorio y no regresó

El hombre tuvo contacto por última vez con sus allegados el 26 de junio - crédito Colprensa/Fundación Hasta Encontrarlos

Hay preocupación en la vereda Marquetalia, zona rural de Santa Marta, después de que el ciudadano francés identificado como Camilo Pierre Castro, de 41 años, complete nueve días desaparecido mientras se movilizaba desde ese punto hacia el departamento de La Guajira.

Según la información conocida hasta el momento, el destino de este ciudadano permanece desconocido, lo que ha encendido las alarmas entre vecinos, campesinos y viajeros que compartieron con él parte de su vida en la Sierra Nevada de Santa Marta.

La última vez que se recibió noticia de Pierre fue el 26 de junio, cuando comunicó que salía hacia La Guajira para resolver un trámite migratorio.

De acuerdo con los testimonios recogidos por El Tiempo, Pierre Castro, conocido simplemente como “Pierre” por la comunidad, había decidido establecerse en la Sierra hace más de un año, seducido por la oportunidad de llevar una vida en contacto directo con la naturaleza.

La Fundación Hasta Encontrarlos reportó la desaparición del extranjero - crédito Facebook

Desde su llegada, construyó una cabaña en Marquetalia, impartía clases de yoga y participaba en labores junto a habitantes locales y visitantes. Sin embargo, a finales de junio, compartió mensajes advirtiendo que debía viajar a Maicao para sellar su pasaporte, ya que su permiso de permanencia en Colombia había vencido y debía regresar pronto a Francia.

El propio Pierre relató en un mensaje de audio que al no poder completar el procedimiento en Maicao tendría que ir hasta la frontera con Venezuela para intentar resolver su situación.

“Bueno. Colombia no me quiso dar el visado de entrada porque como no tengo el sello de entrada a Venezuela me dicen “no usted hizo el sello de salida de Colombia y se regresó a Colombia, usted tiene que ir a la frontera de Venezuela, no sé qué…”. Ahorita mismo voy a la frontera con Venezuela, que ya me hizo problema la última vez, el 11 de abril, no le quisieron sellar, no sé cómo voy a arreglar eso ahora”, señaló el extranjero.

A partir de ese momento, cesaron todas las comunicaciones: su teléfono quedó apagado y no hubo respuestas a los llamados de sus amigos, quienes rápidamente dieron aviso a las autoridades por la sospechosa ausencia.

Camilo Pierre Castro completa nueve días desaparecido - crédito Facebook

La desaparición de Pierre ha generado conmoción entre habitantes de Marquetalia, que en poco más de un año lo adoptaron como uno de los suyos. Según testimonió José Hernández, un campesino de Marquetalia, el extranjero cultivó una imagen de tranquilidad y solidaridad, con acciones como el sembrado de árboles y la limpieza de senderos.

“Él vino con una energía muy bonita. Nunca se metió en problemas, todo lo contrario, ayudaba a limpiar los senderos, sembraba árboles. Lo queremos mucho y esto nos tiene muy preocupados”, expresó Hernández en declaraciones recopiladas por el diario nacional.

El caso ha dado lugar a diversas especulaciones, dada la complejidad de la región limítrofe con Venezuela, escenario de presencia de grupos ilegales y tráfico migratorio.

Incluso, algunos habitantes temen que Pierre haya sido víctima de alguna de estas redes, mientras que otros consideran la posibilidad de un accidente. Por otra parte, circula el rumor de que podría estar retenido por la guardia venezolana, aunque no existe confirmación oficial al respecto.

El ciudadano aseguró que debía viajar hasta la frontera con Venezuela para solucionar su situación migratoria y desapareció - crédito Mario Caicedo/EFE

Entretanto, autoridades como el Gaula de la Policía llevan adelante una investigación formal y, conforme detalló El Tiempo, han pedido la colaboración de Migración Colombia para determinar si Pierre realizó algún trámite en los días previos a su desaparición.

Mientras tanto, sus amigos emprendieron una búsqueda paralela y han habilitado la línea telefónica 317 744 0342 con el anhelo de obtener cualquier pista sobre el paradero del ciudadano francés.

“Solo queremos saber si está bien. Que nos avise, que aparezca. Es un ser humano muy especial para todos nosotros”, relató al medio otra de sus allegadas.