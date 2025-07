Caterin Escobar lloró en pleno reto de ‘MasterChef Celebrity’ al tener una discusión con Jorge Herrera

Caterin Escobar asumió el liderazgo del grupo, generando incomodidad y desacuerdos con Jorge Herrera durante la preparación - crédito cortesía del Canal RCN

La tensión se apoderó de la cocina de MasterChef Celebrity cuando Caterin Escobar y Jorge Herrera protagonizaron un enfrentamiento durante un reto grupal.

En este desafío los concursantes debían preparar una torta utilizando la margarina como ingrediente obligatorio. La dinámica del reto, que requería colaboración y precisión, puso a prueba la capacidad de los equipos para manejar la presión y las diferencias personales.

Desde el inicio, Caterin Escobar asumió el liderazgo de su grupo, integrado por el actor Jorge Herrera y el humorista Diego Gómez, conocido como “Pichingo”. La actriz caleña tomó la iniciativa al definir los pasos de un postre tres leches, lo que generó incomodidad en Herrera, que esperaba mayor consulta y participación en las decisiones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La actriz asumió la dirección del grupo en la preparación de una torta tres leches para conmemorar los 10 años del programa, desatando tensiones con Jorge Herrera - crédito @canalrcn/Instagram

A medida que avanzaba la preparación, la tensión aumentó. el actor, conocido por su participación en la novela Yo soy Betty, la fea, expresó su desacuerdo con algunas de las técnicas empleadas por Escobar y no dudó en expresar su descontento, lo que afectó el ambiente en la cocina.

El punto crítico del desacuerdo surgió durante la decoración de la torta. Jorge Herrera propuso incorporar el número 10 en la presentación final, como homenaje al aniversario del programa. Aunque Caterin Escobar valoró la intención, al intentar plasmar la idea notó que no encajaba visualmente y decidió descartarla.

“Mejor no, Jorgito, no va”, indicó la actriz, dejando clara su postura. Herrera, por su parte, lamentó que su sugerencia no fuera considerada y expresó: “Era una idea fabulosa, hay que escuchar a tiempo… Ya es tarde”.

El actor expresó su inconformidad con varias decisiones tomadas por su compañera de equipo, lo que generó un ambiente de tensión en la cocina - crédito @Valeriaguilar9/TikTok

La presión del reto y los comentarios constantes del actor terminaron por afectar emocionalmente a Escobar. Tras entregar el plato, la caleña se refugió junto a sus compañeros y rompió en llanto. “Hay veces en mi vida que me molesto conmigo cuando paso por encima de mí en lo que yo siento”, confesó entre lágrimas.

Mientras tanto, Herrera indicó: “Que llore, que llore todo lo que quiera, pero de esa manera que no suprima a los demás (...) Ella sola no lo hubiera podido hacer, estoy seguro (...) Ella es supuestamente muy sensible, pero pues nos advierte que los demás también son sensibles. El hecho de que uno no llore no quiere decir que no es sensible”, y el humorista “Pichingo” añadió: “Que el aplauso es para Caterin, porque la paciencia que esta mujer tiene”.

A pesar de la tensión, el desempeño del equipo fue reconocido por los jueces. Belén Alonso indicó que, aunque la presentación no fue la más destacada, el sabor de la torta resultó sobresaliente: “Para mi gusto está realmente bueno, o sea, yo me quiero imaginar esto con tiempo y mejor decorado puede ser un gran pastel”. Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría elogiaron la textura y ejecución del postre, destacando que la torta tres leches estaba “muy bien ejecutada, con una textura y sabor sobresalientes”.

Los tres famosos se llevaron la distinción y beneficio por su desempeño en la cocina - crédito captura de pantalla Canal RCN

Este reconocimiento permitió que el grupo obtuviera tres pines de inmunidad, asegurando su permanencia en la competencia y evitando la eliminación. Mientras el grupo celebraba el resultado, Jorge Herrera optó por mantenerse distante, evitando muestras de afecto hacia sus compañeros.

Mientras que el actor Julián Zuluaga enfrentó dificultades en una prueba con tortillas de maíz, al no lograr cocinar a tiempo el chicharrón que planeaba presentar. Como resultado, su proteína quedó cruda y la salsa no convenció al jurado, especialmente al chef Nicolás de Zubiría, que determinó que Zuluaga debía portar el delantal negro.

El reto de MasterChef Celebrity y el desacuerdo entre los actores generó comentarios entre los televidentes del programa en las redes sociales: “Que en el próximo reto cocinen Jorge y Michelle 😃“; ”Don Hermes, pensé que ese genio era solo para proteger a Betty…pero no😂“; ”Jorge es demasiado orgulloso!!!! Ni siquiera reconoció el esfuerzo de Caterin. Fue ella la que ganó en realidad. Saquen a ese señor ya!“; ”Metan a Don Hermes en La casa de los famosos, da contenido"; “Sigo sin saber cuál fue el aporte tan valioso y fundamental de Don Jorge”.