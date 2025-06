Creador de contenido caleño denunció que es acusado de ser el sicario que atentó contra Miguel Uribe: “No tengo nada que ver”

El creador de contenido “El Brujo y sus cosas” aseguró que no estaba en Bogotá cuando se llevó a cabo el atentado contra Miguel Uribe - crédito @elbrujo_ysuscosas/IG y Prensa Senado

La Fiscalía General de la Nación está a cargo de las investigaciones sobre el atentado perpetrado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el 7 de junio de 2025 en Bogotá. Pese a que las autoridades han logrado capturar y judicializar a cuatro personas presuntamente involucradas en el crimen, hay un joven que está siendo señalado como responsable, sin que existan pruebas de ello.

Se trata del influenciador Cristian David Castillo Angulo, de 25 años, que es conocido en redes sociales como “El Brujo y sus Cosas”. El creador de contenido encontró sus datos y sus fotos en algunas publicaciones de redes, en las que se asegura que sería uno de los sicarios que atacó al congresista del Centro Democrático.

Castillo Angulo, oriundo de Cali (Valle del Cauca), negó estar involucrado en el caso y aseguró estar viviendo una pesadilla por cuenta de los señalamientos en su contra. “Ese sábado yo me encontraba aquí en Cali, peluqueando, porque yo también me dedico, aparte de los videos, a hacer domicilios de corte los viernes, sábados y domingos”, precisó el influenciador al medio Telepacífico.

El creador de contenido aseguró que en anteriores ocasiones ha sido víctima de chismes creados en redes sociales, pero la situación empeoró con las acusaciones sobre el atentado contra Miguel Uribe - crédito Luisa González/Reuters

Según explicó, no encuentra ninguna razón por la cual habría empezado a divulgarse esa falsa información en las redes sociales, pero advirtió que no es la primera vez que es víctima de otros chismes. No obstante, las acusaciones empeoraron la situación. Pues, aunque no es responsable de los hechos, teme que alguna persona esté convencida de lo contrario.

“Uno sale sano a la calle, porque yo estoy sano de que de no tengo nada que ver en nada de esto en que me comprometen, pero uno no sabe qué persona piense negro con uno”, explicó al medio de comunicación citado.

Aseguró que, debido a los señalamientos en su contra, ha recibido amenazas de muerte por medio de los comentarios en sus publicaciones en redes, por mensajes que llegan de números desconocidos. En las intimidaciones se indica que debe “pagar” por su supuesta participación en el atentado: “Vos sos una rata, sos un delincuente, vos sos del distrito, merecés morir”.

Fotografías con armas de juguete

El creador de contenido aseguró que las fotos en las que aparece con armas hacen parte de su trabajo. Las armas son de juguete - crédito El Brujo y Sus Cosas/Facebook

En una publicación explicó que entre las imágenes que se han difundido en redes para incriminarlo hay una en la que aparece con dos armas y se menciona que sería alias El Brujo. Sin embargo, el influenciador negó el porte de armas y aclaró que las pistolas que aparecen en las imágenes no son reales.

“Esas armas son de juguete, son especial para hacer videos de reflexión, porque eso es lo mío. Yo tengo mi grupo de grabación (…) A las personas se han encargado de salir a decir en las redes sociales, en noticias y dando información de que son reales, les doy la seguridad y la certeza que son de mentira”, detalló el creador de contenido.

Insistió en que con su equipo de trabajo, compuesto por dos personas conocidas como “Gato y su Sabrosura” y “La Quinini”, que sería esposa del “Gato”, han estado trabajando en varios proyectos digitales en los que se requiere el uso de armas falsas.

El creador de contenido pidió a la familia de Miguel Uribe creer en su palabra - crédito @andresbarriosbernal/Instagram

A su juicio, las acusaciones en su contra, que carecen de pruebas, están surgiendo de “bodegas” de Cali. “Me parece injusto que me quieran involucrar en todo lo que pasa en Cali y en muchas partes. Y todo esto viene de esos grupos, garajes de Cali, personas que se han encargado de manchar mi buen nombre”, dijo.

En consecuencia, instó a los familiares y allegados del senador, que permanece hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, a confiar en su palabra y verificar la veracidad de su defensa en redes. “A la familia de Miguel Uribe Turbay yo quiero invitarlos a que revisen la página de los grupos de Cali en Facebook, Instagram y Twitter (X) para que ustedes vean que no es mentira”, indicó.