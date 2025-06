Sigue la pelea entre Yeri Mua y Yina Calderón: así respondió la novia de Sai a las críticas por su relación con el cantante

Yeri Mua y Yina Calderón siguen en disputa en las redes sociales - crédito @yerimua y @yinacalderontv/IG

La escena del entretenimiento digital volvió a encenderse con una nueva disputa entre dos reconocidas figuras de las redes sociales: la influencer mexicana Yeri Mua y la empresaria y creadora de contenido colombiana Yina Calderón.

La polémica se desató luego de que Calderón hiciera fuertes comentarios en contra del novio de Yeri Mua, el cantante Sai, hijo del reconocido actor Diego Trujillo, especialmente sobre la relación que sostiene con la mexicana, su personalidad y la intención que tendría detrás del noviazgo.

A través de sus historias de Instagram, Yina lanzó una crítica directa contra Sai, afirmando que el artista estaría aprovechándose de la fama de Yeri Mua. Además, aseguró que la influencer necesita a su lado a un hombre que esté a su “altura” y con el mismo nivel de “brillo”, sugiriendo que el cantante no ha tenido éxito en su carrera musical.

La respuesta de Yeri Mua no se hizo esperar y a través de una transmisión en vivo, la mexicana desahogó su molestia y fue contundente al referirse a Yina, mencionó la situación, aclaró el tema e indicó que no le gustaba que la colombiana se refiriera a ella como “amiga” porque no existía esa relación entre las dos.

“El sonido de la morra más hipócrita del mundo. ¿Amiga qué? Como si no me hubiera tirado desde hace años. Desde hace mucho me cae mal”, dijo, dejando claro que ya había una historia de tensiones entre ambas.

Además, Yeri Mua cuestionó la autoridad de Calderón para opinar sobre su relación y lo que tiene por pensar de su novio, que está arrancando en la música, señalando que la colombiana no ha logrado consolidarse en ese ámbito pese a haber intentado lanzar temas.

“¿Cómo se atreve a decir que no le pega la música, como si ella no sacara música y nunca en su vida le ha pegado? Y así podría decir mil cosas, pero se me hace una persona tan irrelevante...”, expresó, calificando a Yina incluso de “fea” y asegurando que no merece su atención.

La creadora de contenido mexicana también dejó claro que no quiere volver a ser mencionada por Calderón, pidiéndole que no se entrometa en asuntos que no le conciernen.

En medio de este conflicto, Yeri Mua continúa disfrutando de su relación con Sai, con quien se reencontró en Colombia, pues llegó al país para estar con él y disfrutar.

Incluso, en las últimas horas, compartió una foto en sus historias de Instagram junto al hijo del actor Diego Trujillo, en la cual están haciendo una posición sexual e indicó: “Mi ex y la deforme colombiana (refiriéndose a Yina Calderón) estresados porque me anda detonando mi chakal y nosotros así”.

Esto lo compartió debido a que Yina Calderón volvió a referirse a la mexicana indicando que si era ella la que le decía “fea”, mientras posteaba una foto en la que Yerimua aparece maquillándose y arreglándose para una salida, tratando de ser sarcástica y refiriéndose de manera negativa sobre el aspecto a la creadora de contenido. Además, compartió una explicación contundente.

“Como dijiste, no somos amigas, entonces te voy a explicar para qué me entiendes, el man con el que estás saliendo fue al reality donde yo estaba, a ganar fama a costa mía, pero se dieron cuenta de que lo que quiere es popularidad, porque parece un vampiro chupa fama, el mismo que le tiraba los perros a Melissa, lo que pasa es que caíste tu primero”, dijo Yina asegurando que Sai solo está con la mexicana por sus seguidores.

Por ahora, la empresaria de fajas se prepara para su próxima aparición en el evento de boxeo ‘Stream Fighters’, organizado por Westcol, donde enfrentará a la también influenciadora Andrea Valdiri el próximo 18 de octubre.

Mientras tanto, los seguidores de ambas figuras siguen atentos a cada nueva declaración en este nuevo capítulo de la farándula digital latinoamericana.