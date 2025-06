Roy Barreras también le respondió a Juan Manuel Santos y se unió a críticas por señalamientos a Gustavo Petro: “Atizar la división no sirve”

Roy Barreras fue otro de los que trató de distanciarse del expresidente Juan Manuel Santos y sus acusaciones al presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa

Con el conocido y viejo refrán que, según él, su madre le repetía, el de “ni tanto que queme al SANTO ni tan poco que no lo alumbre”, Roy Barreras, exsenador y exembajador en el Reino Unido, se sumó a las críticas al expresidente de la República Juan Manuel Santos, que en la jornada del miércoles 25 de junio de 2025 arreció en sus señalamientos al mandatario Gustavo Petro, al que acusó de no haber apoyado la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc.

Barreras dio a conocer su postura sobre estos comentarios del ex jefe de Estado y salió en respaldo del exministro del Interior Juan Fernando Cristo, que no tuvo reparos en hacerle ver al exgobernante cómo, contrario a sus críticas, sí se han logrado avances significativos en ese sentido. Y señaló cómo el país sigue polarizado por las profundas diferencias políticas, que en este caso en particular están enfocadas en la negociación con la estructura armada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En medio de la discusión que se ha gestado en las redes, Barreras señaló que la crítica de Santos, sobre supuestas falencias y falta de avances en el Gobierno Petro, no contribuye a los intereses del país. “Atizar la división no sirve, sino a los extremos”, afirmó el exdiplomático, que también hizo una remembranza de cómo los errores cometidos en materia de paz, pronunciamientos y acciones divisorias, solo debilitan el frente común para combatir la inseguridad.

Con este mensaje, el exsenador Roy Barreras dejó clara su posición frente a las críticas del expresidente Juan Manuel Santos a la implementación del Acuerdo de Paz - crédito @RoyBarreras/X

Y fue enfático en señalar que decir que en el Gobierno de Gustavo Petro no se ha hecho nada “no es cierto, como tampoco es cierto que se haya hecho todo lo que hay que hacer”. Así, el político vallecaucano, que quiere ser sucesor de Petro, se desmarcó de un antiguo aliado, pues el exparlamentario fue uno de los que apoyó de manera decidida la reelección del expresidente, en 2014, y también su intención de sacar adelante el proceso de paz con las Farc.

¿Qué fue lo que dijo Juan Fernando Cristo de Juan Manuel Santos?

Por su parte, Cristo, que tiene la particularidad de haber sido ministro del Interior de ambos, Santos y Petro, fue uno de los que primero salió a desmarcarse de la postura del exmandatario. En un extenso mensaje destacó avances específicos en la implementación del acuerdo en los últimos doce meses, con lo que desestimó lo dicho por el ex jefe de Estado a la prensa, en el que fue reiterativo frente a los avances en el proceso que adelantó con el grupo armado ilegal.

Gustavo Petro y Juan Manuel Santos habían mantenido una relación cordial; no obstante, el exmandatario está empeñado en desligarse del hoy presidente - crédito Colprensa

“Apreciado expresidente Juan Manuel Santos: lamento que las presiones de algunas personas y su incomodidad con el gobierno y su política de Paz Total lo lleven a hacer afirmaciones equivocadas e injustas sobre la implementación del acuerdo de paz. Seguramente no se ha informado bien”, escribió Cristo, que citó informes internos y gestiones ante la comunidad internacional, en pro de que los ajustes al acuerdo firmado por Santos avancen de manera satisfactoria.

Según el propio Cristo en su publicación, en la que enumeró una serie de aspectos a tener en cuenta por parte del Nobel de Paz, en 2024 la implementación del Acuerdo de Paz recuperó centralidad dentro de la agenda pública nacional. Y enfatizó la presentación de un plan de choque ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, estructurado sobre ejes como reforma rural, acceso a tierras y pactos territoriales.

Entre los principales logros, mencionó el impulso de 689 proyectos de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) ante el OCAD-Paz, por un valor de 11,6 billones de pesos en recursos de regalías; la reanudación de las sesiones del mecanismo conjunto Csivi, que había permanecido inactivo durante meses, y el fortalecimiento institucional con mayor presencia de delegados y representantes de comunidades afectadas por el conflicto.

Juan Fernando Cristo fue ministro del Interior durante la administración de Juan Manuel Santos, por lo que se atrevió hablarle de manera más personal frente a sus señalamientos - crédito EFE

Cristo precisó que, desde el Ministerio de Agricultura, se titularon más de 400.000 hectáreas y se adquirieron otras 83.000 para beneficiar a familias campesinas. Y también trajo a colación el Pacto Catatumbo y la pronta firma de acuerdos semejantes en Cauca, Nariño y otras zonas estratégicas, que se suman de esta manera a los ejercicios de planeación participativa realizados en 32 municipios Pdet y el trámite da Ley de Jurisdicción Agraria, entre otros.

Pero, los logros, según el exministro, también trascendieron a la escena internacional, con el respaldo de la ONU y embajadas clave, lo que agilizó la inversión de recursos del fondo multidonante, lo que permitió priorizar proyectos por USD 17,5 millones al cierre de 2024. La reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, aprobada en esta legislatura, fue presentada por el exministro como un paso en el fortalecimiento de la autonomía territorial.

“Decir que no se hizo nada es una ligereza”, puntualizó el extitular de la cartera de la política, que insistió en la necesidad de visibilizar los avances tangibles, informes periódicos y el papel activo del Instituto Kroc y la Misión de Verificación de la ONU. Y señaló que la gestión actual, es decir, la de Petro, ha recuperado el ritmo de ejecución perdido durante años previos, a pesar de las dificultades institucionales y los desafíos que persisten.