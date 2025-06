Procurador lanzó pulla por asamblea constituyente de Petro: “No es con papeletas, tampoco con pataletas”

El procurador General aseguró que “es el momento de las instituciones, no de las personas” - crédito @PGN_COL/X

En el foro “Instituciones en pro de la reactivación” del 27° Congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia (Andesco) 2025, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, hizo una intervención centrada en la importancia de la separación de poderes en Colombia. Pues, algunos políticos y líderes de instituciones, organismos y entidades han advertido que los pesos y contrapesos están siendo ignorados en la toma de ciertas decisiones.

“Creer en nuestras instituciones es defender la democracia colombiana, es permitir que cada uno de los órganos del poder ejerza su función en tranquilidad, pacíficamente, respetando la colaboración armónica entre los poderes”, precisó el líder del organismo de control e inspección en el evento.

En ese sentido, insistió en que es necesario que las decisiones que se tomen en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial no impliquen una imposición. Deben trabajar en igualdad de condiciones y de manera independiente.

“Aquí las instituciones son las que están por delante. He dicho en diversos escenarios: es el momento de las instituciones, no de las personas. Es el momento de templar y saber de qué tanto es capaz la institucionalidad colombiana”, aclaró.

El procurador Gregorio Eljach Pacheco aseguró que se debe defender la democracia creyendo en las instituciones - crédito @PGN_COL/X

Asimismo, hizo un comentario relacionado con la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una asamblea nacional constituyente por medio de la entrega de una papeleta en las elecciones de 2026. Esto, sin pasar por el Congreso de la República, como lo establece la Constitución Política.

Según indicó, cuando llegó a Cartagena, se encontró con un ciudadano que le solicitó transmitir un mensaje en el evento, el cual muestra el rechazo a la convocatoria que espera hacer el jefe de Estado para que se reforme la carta magna.

“Un buen colombiano se acercó y me dijo: ‘Transmita este mensaje’. Y quiero que me disculpen que lo vaya a hacer con toda contundencia: No es con papeletas, tampoco con pataletas, es con elecciones. Muchas gracias”, dijo.

El procurador Gregorio Eljach Pacheco transmitió un mensaje de un ciudadano que dice “no” a la papeleta - crédito @PGN_COL/X

La senadora y precandidata a la Presidencia Paloma Valencia se unió a las declaraciones del procurador, explicando que una asamblea nacional constituyente es innecesaria, teniendo en cuenta que modificar algunos de los apartados de la Constitución Política no garantiza su cumplimiento y una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.

“Resulta que uno en el papel puede escribir lo que quiera y eso no modifica las realidades sociales de un país que necesita crecimiento económico”, precisó la congresista de la oposición en el evento.

Asimismo, insistió en que el presidente Gustavo Petro está enfocado en otras tareas diferentes a la inversión y que, además, pueden ser ejecutadas por congresistas. “Uno es presidente para invertir, para transformar a través de la inversión de los recursos públicos las realidades políticas de los colombianos (…). La plata se le está yendo en burocracia, sin transformar este país”, aseveró.

Según el primer mandatario, no ha convocado la asamblea constituyente por decreto, pero sí instó a la población a convocarla. Pues, la ciudadanía tendría esa facultad en caso de que los otros poderes fallen.

Petro habló sobre la asamblea nacional constituyente - crédito presidencia

“Simplemente, ha hablado de que el pueblo puede autoconvocarse. Ya me están procesando penalmente por esta frase. Pero en cualquier país democrático, cuando fallan los poderes constituidos, el constituyente puede convocarse”, explicó el jefe de Estado en un acto oficial celebrado en la Quinta de Bolívar, en Bogotá, donde sancionó la reforma laboral.

Sin embargo, según el artículo 376 de la Constitución Política de Colombia, la constituyente solo puede convocarse cuando la mayoría de los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes apruebe la propuesta. En ese sentido, el Congreso podrá disponer que la ciudadanía decida si convoca o no la asamblea, con la competencia, el período y la composición que se precisen en la ley.