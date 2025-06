Gustavo Bolívar salió en defensa de Gustavo Petro una vez más y habló de “tergiversaciones” sobre la convocatoria a una constituyente

Gustavo Bolívar enfatizó que, a pesar de las acusaciones, el presidente Gustavo Petro mostrado respeto hacia las decisiones de las instituciones - crédito Joel González/Presidencia

Frente a los señalamientos que han surgido en las redes sociales sobre la intención del presidente de la República, Gustavo Petro, de adelantar un proceso constituyente, el exsenador, exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y precandidato Gustavo Bolívar salió, una vez más, en defensa del primer mandatario y rechazó de plano las interpretaciones que se han hecho frente a esta iniciativa, que según él no buscarían cambiar la Constitución.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Bolívar defendió la iniciativa presidencial y denunció lo que considera “tergiversaciones” en torno a la convocatoria. “El presidente Petro está pidiéndole a la gente que deposite en marzo con las elecciones para Congreso una octava papeleta. Se llama así, en la que las personas escriben su deseo de que sea convocada una asamblea constituyente”, afirmó el también excandidato a la Alcaldía de Bogotá.

Y remarcó que la propuesta no implica una convocatoria directa por parte del mandatario, sino un llamado a la ciudadanía para que exprese su voluntad política. Según explicó el aspirante al primer cargo de la nación, la iniciativa consiste en que los colombianos, durante las elecciones legislativas de marzo de 2026, depositen un tarjetón adicional manifestando su deseo de que se convoque a un cuerpo colegiado, citado en situaciones excepcionales.

El precandidato presidencial, en sus redes sociales, se expresó en un extenso video sobre este mecanismo, cuyo primer paso se daría en marzo de 2026 - crédito @GustavoBolivar/X

En ese orden de ideas, el exdirector del Departamento de Prosperidad Social enfatizó que esta acción no tiene efectos jurídicos inmediatos, sino que busca generar un “hecho político” de gran magnitud.

“No existe una figura de ir a depositar una papeleta, como sucedió en los años 90 con la Constituyente que nos dio la Constitución actual, que fue la séptima papeleta. Si no vayan, depositen una papeleta, generen un hecho político que se debería generar con millones de papeletas para que la Registraduría las cuente y el Congreso tome nota de que el pueblo quiere una constituyente”, explicó el político, que quiere continuar con el proyecto político de Petro.

Así defendió Gustavo Bolívar a Petro ante polémica de la constituyente

En ese sentido, sostuvo que existe un “bloqueo institucional” por parte del Legislativo hacia las iniciativas del Gobierno de Petro. Así pues, el precandidato enumeró varios episodios recientes, entre ellos el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, el 11 de marzo de 2025; pese a que posteriormente la plenaria de la corporación, el 14 de mayo, la ‘revivió y fue esta iniciativa la que terminó conciliándose.

“Primero, cuando ocho senadores agarran un proyecto de ley que beneficia a millones de trabajadores y lo tiran a la basura con sonrisas y dicen no pasa. Sin estudiarlo, sin debatirlo, sin votarlo, pues ahí hay un desconocimiento de los derechos de la gente. El Congreso tiene que trabajar por los derechos de la gente y ahí los desconoció”, expresó Bolívar, quien también criticó la negativa del Congreso a discutir el presupuesto y financiamiento presentados por el Ejecutivo.

Y argumentó que la propuesta de la octava papeleta busca empoderar a la ciudadanía, a la que definió como el “constituyente primario”, como lo dicta la Constitución. “El Presidente no está convocando a una asamblea nacional constituyente. Primero porque no puede. Segundo, porque quien puede hacerlo, según el artículo tres 76 de la Constitución, es el Congreso de la República”, advirtió Bolívar sobre el particular, frente a las críticas.

El 20 de junio, el presidente Gustavo Petro dejó en claro que buscaría una asamblea nacional constituyente, por lo que pediría el apoyo de los colombianos - crédito @petrogustavo/X

De acuerdo con Bolívar, “lo que está haciendo el Presidente es empoderando a la gente, diciéndole hoy ciudadanos, pueblo, poder popular, ustedes son el constituyente primario”. Y explicó en qué consiste ese concepto, en relación con los que mandan son los ciudadanos, por lo que se buscará que el Congreso reconozca la voluntad popular y actúe en consecuencia, como se defina la votación que se avecina; no sin antes se interpone una visión jurídica distinta.

“La Constitución de 1991 presenta defectos”, según Gustavo Bolívar

El exdirector del Departamento de Prosperidad Social también abordó las críticas que han surgido en torno a la viabilidad y los riesgos de una asamblea constituyente. Y si bien reconoció que la Constitución de 1991, aunque presenta defectos, contiene avances significativos en materia de derechos.

“Por ejemplo, todo el capítulo de derechos, que es una Constitución garantista, una Constitución que, por ejemplo, en el capítulo de la tutela, le ha servido a millones de personas para exigir sus derechos en corto tiempo, en pocas horas, etcétera Eso no quisiera que se perdiera”, indicó el excongresista, que habló sobre la necesidad de proteger estos logros en cualquier proceso de reforma constitucional que se adelante en el territorio nacional.

No obstante, Bolívar identificó áreas que, a su juicio, requieren cambios urgentes y, de esa forma, criticó el funcionamiento de la justicia y los órganos de control en Colombia.

En múltiples declaraciones, el presidente Gustavo Petro ha dicho que irá "hasta donde el pueblo diga" - crédito EFE

“La justicia está llena de impunidad. Tenemos niveles de impunidad inaceptables porque no es que en un país no exista corrupción. En todos los países de la tierra hay corrupción. La diferencia es que en algunos países hay justicia y el corrupto va a la cárcel, no a una mansión, ni a pagar tres o cuatro años o no pagar como en Colombia, que sí hay niveles del 95% de impunidad, Quiere decir que de 100 delitos solo cinco van a la cárcel”, sostuvo el precandidato.

Asimismo, el político cuestionó el mecanismo de elección de los titulares de los organismos de control. Según él, “la naturaleza de la elección del procurador, del contralor y del Defensor del Pueblo es nefasta. Que sean los mismos congresistas quienes elijan a quien lo va a disciplinar, a quien lo va a controlar, es nefasto. Lo que garantiza es una solidaridad que lo que imponen es un régimen de impunidad", sostuvo, en uno de los apartes más polémicos de su postura.

Y recordó que en su paso por el Congreso presentó un proyecto para modificar el proceso de elección del procurador, proponiendo que las universidades y otros mecanismos independientes asumieran esa responsabilidad. “Eso es urgente cambiarlo. A mí también me parece a mí que el presidente no debería alternar al fiscal, porque cuando pasa los tres nombres para su fiscal, lo que hizo Duque, por ejemplo, manda tres amigos”, afirmó Bolívar, que dijo que era ilegal.

“Él ha repetido hasta la saciedad que no se va a reelegir”, Bolívar sobre Petro

Mientras algunos sectores políticos de la oposición han sugerido que la iniciativa podría ser una estrategia para buscar la reelección presidencial, Bolívar rechazó categóricamente esta interpretación. “La prensa llama, que es una jugada del presidente para reelegirse. Él ha repetido hasta la saciedad que no se va a reelegir, que él cumple su mandato, que es un demócrata y hay que creerle. El 7 de agosto del año entrante entrega el poder y además el tiempo no alcanzaría”, señaló.

Gustavo Bolívar trajo a colación procesos constituyentes en la región, a su juicio, fallidos, como el de Chile - crédito AFP/Colprensa

Y agregó que Petro “no vería esa constituyente”, pues sería un “proceso larguísimo”. Además, se refirió a los riesgos de un proceso constituyente sin límites temáticos claros y recordó el caso de Chile, en el que la convocatoria de una asamblea constituyente por parte de sectores progresistas terminó con la derecha dominando el proceso y el rechazo popular al texto que se confeccionó para tal fin; en un proceso político conocido como el estallido social de 2019.

En cuanto al procedimiento, Bolívar insistió en que la octava papeleta no tiene efectos jurídicos automáticos, pero sí puede ejercer presión política sobre el Congreso. “Si ese hecho político se generara al Congreso, le quedan dos caminos: uno, volver a desconocer a su constituyente primario, decir volver a desconocerlo, o tiene que hacerle caso a la ciudadanía y decir bueno, aquí hay unas mayorías exigiendo una constituyente”, explicó el excongresista.

Según Bolívar, la propuesta presidencial no busca saltarse los procedimientos legales ni debilitar la democracia representativa; por el contrario, el objetivo sería fortalecer la participación ciudadana y abrir el debate sobre las reformas estructurales que, a juicio del político Pacto Histórico, el país necesita.

“Eso es lo que quiere el presidente, que ustedes se empoderen, que ustedes exijan como constituyente primario que el Congreso de la República deje de bloquear institucionalmente al Ejecutivo, que puede pasar en otras, en otros gobiernos también, y que esos candados tan estrictos que dejó la Constitución del 91 también puedan ser liberados”, concluyó Bolívar en su mensaje, que generó opiniones diversas entre los que apoyan la iniciativa y los que la rechazan.