Gregorio Eljach se volvió a referir a la propuesta de una asamblea constituyente: “El procurador se pronuncia sobre hechos reales”

En medio del Encuentro Nacional de Personeros, organizado con el objetivo de visibilizar la labor de estos funcionarios, fortalecer su papel institucional y exigir garantías reales de protección, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, participó con un discurso enfocado en la defensa de la institucionalidad democrática.

Este evento congregó a personeros de diferentes regiones del país, en un momento en que las amenazas, agresiones y presiones sobre estos servidores públicos se han intensificado, especialmente en zonas con presencia de actores armados ilegales o de fuerte tensión política.

En este contexto, Eljach no solo reconoció el riesgo al que se exponen, sino que aprovechó el espacio para enviar mensajes contundentes sobre asuntos de interés nacional, como el proceso electoral y la reciente propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Constituyente.

Frente a la propuesta de constituyente: “Hechos, no opiniones”

Uno de los temas centrales que abordó el procurador fue la propuesta presidencial de convocar una constituyente, una iniciativa que ha generado múltiples reacciones entre actores políticos y jurídicos. Frente a este panorama, Eljach fue enfático al expresar que su postura institucional no se basa en discursos o anuncios, sino en situaciones concretas: “El procurador se pronuncia sobre hechos reales y no sobre lo que digan funcionarios”.

Aunque no profundizó en una posición jurídica frente a la eventual convocatoria, su declaración subraya que cualquier pronunciamiento de la Procuraduría deberá estar basado en hechos verificables y no en hipótesis.

Garantías para el proceso electoral

El procurador también se refirió al proceso electoral en curso y a la importancia de proteger la voluntad libre del ciudadano, tanto en elecciones generales como en los mecanismos de participación interna de los partidos políticos.

Subrayó que no basta con que el proceso electoral tenga garantías técnicas o logísticas: “El proceso electoral para escoger todo tipo de mandatario, incluso para escoger candidatos de los partidos o los jóvenes de los concejos municipales, no solo tendrá que tener garantías de tipo material, objetivo y mecánico, sino la libertad del elector”.

En ese mismo sentido, enfatizó la importancia de que el elector pueda ejercer su derecho sin coacciones: “El ciudadano debe poder ir a las urnas sin presiones, sin angustias, sin que se le ponga una fuerza física para torcer su voluntad o se le amague con el recurso económico con ese fin y de allí la importancia de los personeros”.

Sobre la preparación institucional para los comicios, aseguró que ya se están tomando medidas: “Estamos trabajando. La institucionalidad está preparando, tenemos la creación de la delegada Nacional para Asuntos Electorales, el Sistema Nacional de Protección a las Elecciones y ahí estamos avanzando”.

Crítica al centralismo y propuesta de regiones territoriales

En otro frente, Eljach aprovechó su intervención para hacer una crítica al modelo centralista del Estado colombiano y señaló que, pese al mandato constitucional de descentralización, este no se ha materializado plenamente: “No ha existido verdadera descentralización, como ordenó la Constitución. Es un déficit, es una deuda institucional que todavía no se ha saldado”.

En consecuencia, propuso una reforma que permita aliviar esa concentración del poder: “Yo propongo que miremos si lo mejor sería crear las regiones territoriales en Colombia de una vez y dejar ese padecimiento de morir aplastado por el centralismo”.

Finalmente, el procurador dedicó unas palabras a reconocer las dificultades y amenazas que enfrentan los personeros municipales, especialmente en territorios donde el conflicto armado, la corrupción o el narcotráfico imponen riesgos permanentes a su labor.

Desde su experiencia personal, expresó empatía con quienes ejercen este rol: “Yo fui personero y sé lo que se sufre”, aseguró, mientras se refuerza el compromiso de la Procuraduría con la defensa de estos funcionarios en los territorios.