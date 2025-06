Katherine Martínez dio detalles de su relación con ‘el Costeño’, previo al atentado contra Miguel Uribe: “Yo le parecía muy atractiva”

Katherine Martínez contó que ‘el Costeño’ le coqueteaba - crédito Colprensa/Captura video RCN

Katerine Andrea Martínez reveló nuevos detalles sobre el plan del atentado contra Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, ocurrido el 7 de junio en el occidente de Bogotá.

La joven de 19 años quedó bajo custodia de las autoridades después de un operativo realizado en Florencia (Caquetá), lugar al que huyó para evitar la captura, con la asesoría de un hombre identificado como alias el Costeño, que le prometió que podría integrarse a una de las guerrillas activas en la región.

Martínez declaró ante la Fiscalía General de la Nación que alias El Costeño le hizo propuestas de carácter personal durante el periodo en que colaboraron juntos.

“Me empezó a mencionar que yo le parecía muy atractiva, pero que lastimosamente éramos compañeros de labores y que no podíamos mezclar las cosas”, afirmó la joven en su testimonio.

Edad y prontuario de 'El costeño', pieza clave en atentado a Miguel Uribe

En medio de las declaraciones reveladas por la revista Semana, la joven de 19 años agregó: “Yo le mencioné que tenía pareja y que no me interesaba encontrar a nadie en esa etapa de vida. Él me dijo que igualmente éramos amigos y que no iba a pasar nada que yo no aceptara”, confesó alias Gabriela.

Detalles del atentado contra Miguel Uribe

Nuevas revelaciones surgieron en la investigación sobre el atentado dirigido contra el precandidato presidencial.

Las autoridades indagan el presunto uso planeado de un adolescente de 14 años como autor material del ataque, con la intención de borrar los rastros que llevaran a los responsables intelectuales tras el crimen.

El hecho, que ocurrió hace 17 días, motivó una intensa pesquisa por parte de la Fiscalía General de la Nación, que ha logrado capturar a cuatro personas vinculadas y obtener testimonios clave para reconstruir la secuencia de los hechos.

"El Costeño" ha sido mencionado como la cabeza en Bogotá del atentado a Uribe Turbay

Los investigadores señalaron que, tras la ejecución del ataque, miembros de las disidencias de las Farc habrían facilitado la fuga, reforzando la hipótesis de una red de apoyo coordinada.

Los relatos recabados incluyen el testimonio de Katherine Andrea Martínez, quien detalló ante la justicia su papel antes, durante y después del atentado.

Martínez explicó que fue responsable de transportar el arma empleada en el ataque, identificada como una pistola Glock adquirida por una suma aproximada de 15 a 20 millones de pesos.

Según su declaración, la orden era utilizarla en el parque Golfito del barrio Modelia. La joven relató a Semana cómo conoció en un bar del centro de Bogotá a Élder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, quien, tras varios encuentros, le propuso encargarse de “ser la mensajera de sus vueltas”.

- crédito montaje Infobae

De acuerdo con las declaraciones, el jefe de la estructura sicarial delineó los criterios para reclutar al ejecutor: debía tener entre 14 y 16 años de edad, sin estar próximo a los 18 para evitar consecuencias penales más severas, y carecer de vínculos parentales que dificultaran su manipulación.

Martínez aseguró que el joven recibió la promesa de un pago entre 100 y 150 millones de pesos si cumplía con el encargo y se entregaba a la Policía, aunque finalmente el ofrecimiento efectivo fue solo de 20 millones de pesos. El menor aceptó, sin conocer la identidad precisa de su objetivo.

Más sobre el sicario menor de edad

Noticias Uno reveló más detalles sobre el autor material del ataque, basándose en información comunicada por Elder José Arteaga, conocido como alias El costeño.

Katerine Martínez afirmó: “Yo le pregunté que de dónde había sacado al chico. Me dijo que se lo habían presentado hacía mucho tiempo y que trabajaba de sicario, que una gente de Cali se lo había presentado y que él robaba y sicariaba, pero no me dijo dónde. Que ya lo habían entrenado y que él era de los buenos, que él sabía cómo trabajaba”.

En medio del proceso judicial, la declaración de Martínez sugiere que el presunto sicario, de 14 años de edad, tenía experiencia previa. “Yo le pregunté cuántos años tenía el chico y me dijo que era menor de edad, pero no me dijo cuántos años tenía como tal. Me dijo que él ya trabajaba para ellos y que le tenía confianza, además que ya había sicariado para ellos, pero no me dijo a quién ni cuándo”, expresó Martínez durante la audiencia.