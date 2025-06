Karol G habló de sus planes, a futuro, con Feid en la entrevista de ‘El Show de Cristina’: “Me veo siendo abuela”

La cantante reveló en la entrevista del Show de Cristina como se está proyectando en su relación con el cantante paisa - crédito @Univision/X/@feid/Instagram

Cristina Saralegui regresó a la televisión en español el jueves 23 de junio de 2025, en una edición especial de El Show de Cristina emitida por Univision, después de quince años de ausencia.

El histórico programa reabrió sus puertas con Karol G como primera invitada, que eligió este espacio para lanzar oficialmente su nuevo álbum, Tropicoqueta.

En la entrevista, aparte de hablar de la promoción de su nuevo álbum, Karol se refirió a su vida personal y reveló detalles de lo que ha sido la relación discreta que mantiene con el cantante Feid, y confesó que se ve teniendo una familia junto al artista urbano.

En medio de la intervención, la cantante de Papasito confesó que incluso se ve en el futuro como abuela.

“A mí me habían preguntado como mamá, pero no como abuela, pero sí, me veo como abuela, es que somos (con Feid) de familia tradicional colombiana, entonces si me veo así, no sé en qué momento, pero me veo”, explicó Karol, lo que de inmediato levantó rumores, en redes sociales, sobre un futuro embarazo.

La cantante reveló que espera conformar una familia en unos años con su actual pareja - crédito redes sociales TikTok

La cantante paisa incluso reveló que ha pensado en la cantidad de hijos que planea tener con Feid. Sin embargo, aclaró que esta cifra ha cambiado confirma han pasado los años.

“Cuando empecé a decir que quería hijos, decía que quería un equipo de futbol y ya voy en menos, yo creo que con dos o uno estaría como bien, pero con todo lo que se ve ahora uno piensa en traer ojos al mundo”, añadió “La Bichota”.

Karol además detalló que antes de convertirse en madre tiene más planes en la música que espera cumplir antes de dedicarse por completo a ser madre. “En sí no me he dado esa oportunidad, todavía me debo cosas al trabajo que he hecho como Carolina, me debo cosas que todavía quiero hacer antes de dedicarme 100 % a ser mamá, entonces lo estoy tomando con calma”, explicó la cantante.

La cantante confesó que espera dedicarse a ser madre cuando cumpla sus sueños en la música - crédito @feid/Instagram

Karol pidió el regreso de Cristina para promocionar ‘Tropicoqueta’

El Show de Cristina, transmitido originalmente entre 1989 y 2010, se consolidó como un referente de la televisión hispana. En su recorrido, presentó entrevistas con personalidades como Shakira, Selena Quintanilla, Gloria Estefan, Thalía, Ricky Martin, Jennifer López y Celia Cruz. El reencuentro en pantalla se da tras una salida abrupta del aire en 2010, que según Saralegui impactó profundamente a su equipo.

La conductora reveló que la cancelación del programa resultó inesperada y respondió a una serie de decisiones empresariales que priorizaron costos en detrimento de la calidad, lo que implicó el despido de unas 30 personas.

La cadena televisiva revivió el programa que hizo historia en la televisión hispana, esta vez con Karol G como figura central, quien presentó su nuevo álbum 'Tropicoqueta' - crédito @Univision/X

El regreso de Saralegui se concretó por el interés expreso de Karol G, quien manifestó haber crecido viendo ‘El Show de Cristina’ y haber soñado con formar parte de sus entrevistas.

La cantante colombiana explicó durante el programa la motivación detrás de su elección: “Tengo un sueño muy especial. Crecí viendo tus entrevistas, fueron una ventana grandísima para muchos artistas latinos en el mundo”. Señaló que, para la primera entrevista sobre Tropicoqueta, la opción debía ser el emblemático espacio de Saralegui.

Durante el programa, Karol G abordó el proceso de creación de Tropicoqueta, estrenado el 20 de junio. Afirmó que el disco representa una reafirmación de sus raíces culturales y destacó que las congas están presentes en el 90% de los temas. Detalló también la producción del sencillo Ese hombre es malo, que incluye una orquesta sinfónica de 57 músicos, una de las experiencias más complejas de su carrera.

La artista compartió que el origen de Tropicoqueta partió de una planificación nítida y personal al seleccionar los instrumentos, las colaboraciones y el enfoque musical, inspirado por elementos de la cultura latina. “Cada día me enamoro más de lo que somos como latinos, de lo que nos representa nuestras culturas y tradiciones, de nuestros sonidos”, afirmó Karol G.

Durante la conversación, Karol G expresó que veía el programa desde niña y que le parecía el espacio adecuado para dar a conocer su nueva producción - crédito @HeySantanaYT/X

Con el regreso de Saralegui y la participación de Karol G, ‘El Show de Cristina’ reabre una etapa significativa en la televisión de habla hispana y busca resonar en nuevas generaciones de artistas y públicos.

El lanzamiento de Tropicoqueta el 20 de junio de 2025 representó para Karol G una reafirmación de su identidad cultural y un homenaje a sus raíces. La artista explicó que el álbum no se limita a explorar sonidos tropicales, sino que busca transmitir la alegría, el orgullo y la riqueza de la cultura latina en cada una de sus canciones. “Más allá de hablar solo de sonidos tropicales, es de toda la alegría que carga el corazón, de andar por el mundo, de conocer el mundo y de reivindicar como nuestra cultura cada lugar al que voy”, compartió la cantante durante la entrevista.