Jhonny Rivera tuvo un percance al salir de un concierto en Cundinamarca: “El carro no era mío”

Jhonny Rivera calificó como inolvidable su concierto en Anolaima, destacando la energía del público y el masivo apoyo que recibió - crédito @jhonnyrivera/Instagram

Jhonny Rivera vivió una noche inolvidable en el municipio de Anolaima, Cundinamarca, donde ofreció un concierto que, según sus propias palabras, “va a pasar mucho tiempo para que pueda superarlo”.

El evento, celebrado el 22 de junio, reunió a cientos de seguidores que llegaron desde diferentes lugares, incluso desde Bogotá, para disfrutar de la música del reconocido artista de música popular.

La magnitud de la asistencia y la calidez del público marcaron profundamente a Rivera, que compartió su experiencia a través de sus historias en Instagram.

Por recomendaciones de seguridad, el cantante tuvo que abandonar el lugar rápidamente, sin poder tomarse fotos con todos los fans - crédito @jhonnyrivera/Instagram

El cantante agradeció la acogida y la energía de los asistentes, destacando que “las cantaron todas de principio a fin”. Rivera expresó su emoción al recordar cada gesto y cada momento vivido durante el concierto, confesando que apenas pudo dormir esa noche debido a la intensidad de las emociones.

“Llegué a dar vueltas en la cama, acordándome de cada persona, acordándome de cada gesto, acordándome de todo. Porque fue maravilloso. Público tan bonito. De verdad, muchas gracias a toda la gente que fue desde Bogotá”, relató el artista en sus redes sociales.

El incidente de Jhonny Rivera después de su concierto en Anolaima, Cundinamarca

La logística del evento se vio desbordada por la cantidad de asistentes. Jhonny Rivera mencionó que el pueblo estaba colapsado y que la salida resultó prácticamente imposible.

El artista utilizó sus plataformas para agradecer el cariño recibido y pidió a la madre de la quinceañera contactarlo - crédito (@camilovasquezph) @Jhonnyrivera/Instagram

“Anoche el pueblo estaba colapsado, la salida estaba imposible. Entonces, instrucción de la Policía y de todos: ‘hay que salir rápido porque o sino todo el mundo empieza a salir y se cierra la vía’. Estaba la Policía tratando de sacarme, yo me tomé fotos ahí lo que pude”, contó.

El cantante lamentó no haber podido compartir más tiempo con sus seguidores ni tomarse tantas fotos como acostumbra, ya que la situación requería una evacuación rápida para evitar mayores complicaciones en la movilidad del municipio.

Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió al finalizar el concierto, cuando el artista se dirigía al vehículo que lo transportaría fuera del lugar.

Rivera relató que la carretera hacia Bogotá estaba “llena de carros”, evidencia del alcance de su concierto - crédito @jhonnyrivera/Instagram

El cantante relató que una admiradora, acompañada de su hija que celebraba sus 15 años, se acercó al carro con la esperanza de obtener un saludo y un video.

La mujer, visiblemente emocionada y frustrada, golpeó el vidrio del automóvil, lo que generó una situación incómoda para Rivera: “El carro en el que yo iba no era mío. Yo sufría porque la gente golpeaba y el dueño estaba estresado y yo con pena. Cuando es el carro mío la verdad a mí a veces no me ha importado, pero era un carro nuevo”.

El cantautor aprovechó sus redes sociales para enviar un mensaje a la madre de la quinceañera, invitándola a ponerse en contacto con su equipo de trabajo para poder enviarle el saludo pendiente. “La señora de la mamá de los 15 años, si se puede comunicar a la oficina, yo le mando ese videito y buscamos la manera de que porque quedé muy apenado”, indicó el cantante, mostrando su interés por compensar a la joven fanática.

El show incluyó duetos, momentos inesperados y una conexión profunda entre artistas y audiencia - crédito @jhonnyrivera/Instagram

Además, se disculpó con los demás asistentes que no lograron obtener una foto o un momento personal con él, asegurando que en futuras oportunidades buscará compartir más con su público.

La magnitud del evento se reflejó en la cantidad de vehículos que colmaron las vías de acceso al municipio. Rivera mencionó que el camino hacia Bogotá estaba lleno de carros, lo que evidenció el desplazamiento masivo de sus seguidores: “Dije yo. ¿Dónde está la gente que vino desde Bogotá, Medio Bogotá ya no? Y cuando venía el camino lleno de carros hasta Bogotá. O sea, es que el cariño de verdad que me expresan es, es de verdad, tiene un valor muy muy grande”.

Invitados al concierto de Jhonny Rivera en Anolaima, Cundinamarca

El concierto en Anolaima no solo fue especial por la respuesta del público, también por la presencia de invitados destacados. Jhonny Rivera llevó al escenario a Zion Hwang, un influencer y cantante coreano que reside en Colombia desde hace más de ocho años. “Anoche invité a mi parcerito Zion y les dimos un show espectacular, gracias por aceptar venir conmigo. Se sabía toda la canción”, escribió Rivera en sus redes, acompañando el mensaje con un video del momento.

El influencer coreano subió por primera vez a una tarima en un pueblo colombiano: “Era mi sueño”, expresó - crédito @zionhwang_/Instagram

Zion, por su parte, expresó su gratitud y emoción en sus propias plataformas digitales: “Primera vez canto en un pueblo, era mi sueño. ‘ANOLAIMA’ lo quiero mucho mucho y muchas gracias a @jhonnyrivera por invitarme a vivir esa experiencia tan inolvidable”.

La velada también contó con la participación de Sebastián Ayala y la prometida de Rivera, la cantante Jenny López. Jhonny destacó que el concierto estuvo “lleno de sorpresas” y que hacía muchos años no compartía escenario con Ayala.

En una conversación posterior al evento, el artista reflexionó junto a su pareja sobre lo especial que resultó la noche: “Estamos hablando aquí con la señorita, y todos los momentos de anoche fueron muy especiales”. El cantante concluyó sus mensajes reiterando su agradecimiento y cariño hacia quienes lo acompañaron, asegurando: “Infinitas, infinitas gracias por tanto cariño. De verdad, quedo en deuda con Anolaima”.