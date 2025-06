Katerine Martínez reveló que el menor que le disparó a Miguel Uribe tenía experiencia: “Ya había sicariado para ellos”

El menor implicado en el atentado habría atacado a otras personas anteriormente, según Katerine Martínez - crédito Colprensa y redes sociales

Katerine Andrea Martínez continúa revelando detalles de los momentos previos al atentado a Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial, que sigue luchando por su vida en la Fundación Santa Fe. La joven de 19 años quedó en manos de las autoridades tras un operativo en Florencia, Caquetá, hasta donde huyó después del ataque asesorada por alias El costeño, que le prometió vincularla a una de las guerrillas de la región.

La joven ha sorprendido con los detalles revelados sobre el ataque, pues ella asegura que conoció al menor de edad que disparó en contra del senador el mismo 7 de junio de 2025, antes de que atacara a balazos a Uribe Turbay en medio de un discurso a la comunidad en el barrio Modelia, en Bogotá.

En un informe que reveló Noticias Uno, durante la jornada del 23 de junio de 2025, se confirmó que Katerine Martínez dio nuevos detalles sobre el autor material del ataque, según información que a ella le contó Elder José Arteaga, alias El costeño: “Yo le pregunté que de dónde había sacado al chico. Me dijo que se lo habían presentado hacía mucho tiempo y que trabajaba de sicario, que una gente de Cali se lo había presentado y que él robaba y sicariaba, pero no me dijo dónde. Que ya lo habían entrenado y que él era de los buenos, que él sabía cómo trabajaba”.

La joven implicada en el transporte del arma aseguró haber conocido al menor el 7 de junio - crédito @andresbarriosbernal/Instagram

Con las declaraciones de la mujer en medio de las audiencias se estima que el sicario de 15 años ya tenía experiencia previa en la labor: “Yo le pregunté cuántos años tenía el chico y me dijo que era menor de edad, pero no me dijo cuántos años tenía como tal. Me dijo que él ya trabajaba para ellos y que le tenía confianza, además que ya había sicariado para ellos, pero no me dijo a quién ni cuándo", reveló.

Esta conversación la tuvieron después de bajarse del vehículo donde se concretaron detalles del atentado, pues allí fue donde la joven habría conocido al menor de edad y hasta reveló detalles del pago prometido al sicario, según las presuntas palabras de alias El costeño: “Me dijo que a él le iban a pagar después de que hicieran las cosas y después de que confirmaran que la persona se había muerto”, puntualizó.

La joven confesó detalles sobre la planeación y los minutos antes del atentado - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Entre otras de sus revelaciones, la señalada de transportar el arma con la que fue atacado el precandidato presidencial Miguel Uribe, afirmó que la edad del sicario también fue pensada por “El costeño”, señalado como el jefe de la banda que organizó el ataque. Y es que el sujeto le habría revelado a Katerine Martínez que preferían que “la tarea” fuera cumplida por un menor de 14 años por las implicaciones legales.

En sus palabras: “Me dijo que debía tener entre 14 y 16 años, porque si estaba por cumplir los 18 podría sufrir cárcel, entonces que necesitaba que tuviera por ahí 14 años para que lo metieran a una correccional y de ahí lo dejaban en libertad”.

El caso generó conmoción nacional porque el senador fue atacado por un menor de edad - crédito redes sociales

La preparación antes del atentado

Elder José Arteaga, alias el Costeño, habría dado instrucciones precisas al adolescente de 15 años encargado de perpetrar el ataque. Antes de que el menor descendiera del vehículo con el arma, le pidieron que se quitara la chaqueta y dejara el celular, con el argumento de que podría perderlo durante la fuga.

“El chico me dio la mano, se despidió de Elder y este le dijo que iba a salir bien y que él estaba pendiente de que no le fuera a pasar nada. Le dice: ‘Con fe, manito’. El chico se baja, se va caminando por la misma calle”, narró Katerine Martínez.