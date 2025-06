Katerine Martínez no le contó la verdad a su mamá sobre su huida de Bogotá tras participar en el atentado a Miguel Uribe

La joven no confesó la verdad a sus seres queridos - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El brutal atentado en contra del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay sigue en el foco de atención de la opinión pública, pues continúa en estado crítico. Incluso, durante el 23 de junio de 2025 se confirmó que ingresaría nuevamente a un procedimiento quirúrgico en la Fundación Santa Fe, donde se encuentra recibiendo atención médica especializada después de ser víctima del ataque sicarial en el barrio Modelia, allí estaba dando un discurso, cuando fue sorprendido por los impactos de bala que provenían de un arma manejada por un menor de edad, que ya se encuentra en poder de la justicia.

Además del actor material de los hechos, también fue capturada Katerine Andrea Martínez, una joven de 19 años, que habría sido la encargada de transportar el arma y facilitarla al joven antes del ataque. Por esta razón, sus declaraciones sobre el caso siguen tomando relevancia en la escena nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aparte de mencionar detalles de cómo ocurrieron los momentos previos al ataque en un relato publicado por Semana, la joven confirmó que no le contó a su mamá que participó en un acto delictivo, pues solo la llamó para revelarle que se iría de la ciudad, lo que la sorprendió bastante y al indagar qué le estaba pasando, la implicada en el ataque no le dijo la verdad.

Katherine Martínez fue capturada en Caquetá - crédito @Marovaan/X

La versión que la joven le dio a su madre

Katerine tomó la decisión de irse de la ciudad por sugerencia de alias El costeño, el jefe de la banda, que le aseguró que sería protegida si le hacía caso: “Que me fuera para Florencia, porque allá no me iba a encontrar nadie, que allá me iban a dar todo. Yo le dije que me quería ir para Ecuador, y él me preguntó que por qué. Le dije que mi pareja ya había estado allá y que allá no se necesita visa ni pasaporte”.

Pese a que la joven quería irse del país, terminó por hacerle caso a “El costeño” y viajar a Caquetá, donde le prometió que sería acogida por la guerrilla, aunque no le confirmó qué frente se haría cargo de ella. Finalmente, tras su llegada Katerine fue capturada y puesta a disposición de las autoridades.

En el diálogo revelado por la revista, Martínez narró que le contó a su mamá que se iría solo porque quería empezar una nueva vida: “Le dije que estaba viajando para Ecuador, pues antes de irme en la flota, llamé a mi mamá y le dije que me iba para allá. Ella me preguntó que por qué así de repente. Le dije a mi mamá que me iba a otra vida, a trabajar, a hacer otras cosas”, reveló.

La joven cambió su look y se fue de la ciudad para evitar ser reconocida - crédito Colprensa/Captura video RCN

La captura de Katerine Andrea Martínez

La joven estaba en un bar, en el momento en el que los policías se acercaron a ella y uno de ellos le informó que estaba vinculada al proceso: “Me leyó por qué tenía la orden de captura. Me dijo que estaba detenida por tentativa de homicidio, porte de armas y municiones y por uso de menores. Me leyó mis derechos. Me desmayé. Me levantaron los policías y me esposaron”.

El país sigue con la esperanza de la recuperación del senador - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Cabe mencionar que en el interrogatorio Katerine Martínez afirmó que nunca ha utilizado el alias Gabriela y que el único nombre distinto al suyo que ha empleado es Andrea, su segundo nombre, que utiliza para solicitar servicios de transporte a través de aplicaciones digitales.

Esta inconsistencia causó una nueva línea de investigación, pues si la joven que está en poder de las autoridades no es alias Gabriela, surgió la pregunta: ¿De dónde salió el nombre de la mujer que se mencionó todo este tiempo? Ante esta duda, las autoridades analizan la posibilidad de que exista otra persona involucrada en el crimen, cuya identidad aún no ha sido plenamente esclarecida, según informó Noticias RCN.