Autoridades insisten en recompensa de 500 millones por capturar a responsables del secuestro de 57 militares en Cauca

- crédito Cristian Bayona/Colprensa/Ejército Nacional de Colombia

Siguen las voces de rechazo ante el secuestro de 57 militares del Ejército Nacional de Colombia en zona rural del municipio de El Tambo, en el departamento del Cauca, cuando se encontraban en labores de patrullaje en el sector conocido como La Hacienda.

Según información preliminar, los soldados fueron retenidos ilegalmente en una asonada organizada por habitantes de esta parte del sur occidente colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los militares fueron retenidos ilegalmente por comunidades de la vereda La Hacienda de El Tambo, Cauca - crédito Ejército Nacional

Ante esta situación, varios sectores han manifestado su rechazo a la captura ilegal de los integrantes de las Fuerzas Militares de Colombia, al considerar que se estaría instrumentalizando a la población civil en beneficio de los grupos armados ilegales que delinquen en esta región del país.

Es el caso del general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía Nacional, que condenó este acto contra las tropas militares, subrayando la gravedad de la situación y la determinación de la fuerza pública para enfrentarla.

“Como director general de la Policía Nacional, y en nombre de los 186.000 policías de la patria, condeno y repudio el secuestro de 57 militares en el municipio de El Tambo (Cauca)”, manifestó el alto oficial.

Declaraciones del brigadier general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía Nacional, sobre la retención ilegal de los militares en el Cauca - crédito Policía Nacional

Así mismo, el director de la institución recalcó que la responsabilidad de la retención ilegal de los militares en el sur occidente colombiano recae en el frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, grupo que estaría al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como alias Iván Mordisco.

“Sabemos que esta acción criminal fue desarrollada por la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, instrumentalizando a la comunidad para secuestrar a los uniformados del Ejército Nacional”, indicó el general Triana.

Para el alto oficial, esta táctica añade un componente de complejidad y riesgo a la operación, pues pone en peligro tanto a los militares como a la población civil.

La sub estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc estarían detrás del secuestro de los 57 militares en Cauca - crédito redes sociales

A su vez, el general Triana Beltrán enfatizó la coordinación existente entre la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y el liderazgo del Ministro de Defensa Nacional para responder a la crisis de seguridad.

“En coordinación con las Fuerzas Militares y bajo el liderazgo del señor Ministro de Defensa Nacional, nos encontramos realizando el despliegue necesario para garantizar, en primera medida, la vida e integridad de los soldados; y de manera sostenida, avanzar en la judicialización de los responsables de este hecho criminal”, expresó.

Del mismo modo, recordó que las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 500 millones de pesos para dar con la ubicación de los responsables de la retención ilegal de los militares en el departamento del Cauca.

“Responsabilizamos a las disidencias de las Farc por la vida e integridad de los uniformados secuestrados mientras realizaban acciones de protección para la población del Cañón del Micay”, puntualizó.

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, ofreció una millonaria recompensa por los disidentes de las Farc que estarían detrás del secuestro de los 57 militares en el Cauca - crédito @PedroSanchezCol/X

Según información del Ministerio de Defensa, entre los señalados responsables de este ataque contra la fuerza pública, se encuentra alias Kevin, señalado cabecilla principal de la estructura Carlos Patiño de las disidencias, por quien ofrecen el monto económico mencionado anteriormente.

De igual forma, las autoridades también están detrás de alias Yovany, cabecilla de comisión del grupo armado, y que se ofrece 100 millones de pesos por su paradero.

“Ya estamos avanzando en la judicialización de los responsables. Hay órdenes de captura en curso. No permitiremos que el crimen organizado imponga su ley ni que el miedo impida que llegue el Estado”, indicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en declaraciones hechas en su cuenta de X, antes Twitter.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez confirmó que las autoridades tienen indicios de la relación entre los cárteles mexicanos y las disidencias en el Cauca - crédito Colprensa

Adicionalmente, el jefe de cartera sostuvo que el secuestro de los militares en El Tambo (Cauca) viola el Derecho Internacional Humanitario.

“Mediante amenazas e intimidación, lograron instrumentalizar a cerca de 200 personas. Lo hicieron con miembros encubiertos del grupo criminal, vestidos de civil para ocultarse entre la comunidad, crear confusión y bloquear la acción legítima en el Cañón del Micay", dijo.

Entre tanto, el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, almirante Francisco Cubides, anunció el despliegue de tropas para garantizar la liberación de los militares retenidos en la región de El Plateado.

El almirante Francisco Cubides usó la cuenta oficial de las Fuerzas Militares para emitir su mensaje - crédito red social X

“He impartido órdenes precisas al comandante del Ejército Nacional y al comandante de la Tercera División para desplegar las capacidades necesarias bajo un planeamiento minucioso y en tiempo real, que permita el retorno seguro de los Soldados, tomando las medidas pertinentes para evitar cualquier situación que pueda atentar contra la población civil constreñida por este grupo ilegal y la integridad nuestros militares”, consideró el oficial.

No obstante, pidió no bajar la guardia frente a las presiones del frente armado liderado por alias Iván Mordisco. "Simultáneamente, se mantendrá la presión operacional contra el GAO-r Carlos Patiño en la zona. Su actuar criminal no detendrá nuestra ofensiva legítima. Toda acción debe ser contundente y efectiva, respetando siempre los principios del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos”, explicó el almirante Cubides.