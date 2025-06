Martin Londoño se refirió a las reacciones negativas que despertó su entrevista con Brad Pitt: “Dejemos esos regionalismos estúpidos de lado”

El bogotano, que entervistó a Brad Pitt por el estreno de 'F1: La Película', se refirió a los comentarios en contra que recibió por la charla, por su referencia a los "buñuelos" - crédito @martinlondonob/Instagram y Raquel Cunha/REUTERS

Con motivo del inminente estreno de F1: La Película, película protagonizada por Brad Pitt, este junto al resto del elenco viene dando entrevistas promocionales a distintos medios e influenciadores.

Entre estos últimos destacó el creador de contenido Martín Londoño, que pudo hablar con el actor así como con sus coestelares Damson Idris y Callie Cooke.

En la charla que duró unos tres minutos, el momento más destacado fue cuando el bogotano aprovechó la oportunidad para presentarles los buñuelos, presentándolos primero como la popular masa frita que se consume en el interior del país, a la vez que mencionaba que se usaba como una expresión coloquial en el país para alguien que no sabe manejar un automóvil.

Al escuchar la explicación, Brad Pitt no pudo evitar reírse y le respondió al influenciador “No digas eso de Damson”, bromeando con su coestelar, que tampoco pudo contener la risa.

Damson Idris y Brad Pitt no pudieron contener la risa durante su charla con Martín Londoño - crédito Warner Bross/AP

Ese momento fue el método que utilizó Londoño para preguntar a Brad y Damson qué tan “buñuelos” estaban cuando empezaron a grabar las escenas de velocidad en los monoplazas de Fórmula 1. Damson no dudó en recalcar que eran “bastante buñuelos”, intentando pronunciar la palabra en español, mientras que Pitt intentó defenderse apelando a su sentido del humor.

“No me parece, creo que éramos más como especialistas en no quedarse en la pista (...) Tuvimos que aprender a quedarnos más en la pista”, expresó, rematando al decir que el verdadero “buñuelo” del elenco era Javier Bardem, actor que en F1: La Película interpreta al director del equipo protagonista.

El actor no pudo evitar reirse cuando el influenciador colombiano Martín Londoño le enseño el doble significado de dicha palabra en español - crédito @martinlondono/TikTok

El momento se hizo viral en los últimos días, pero lo que debería haber sido motivo de celebración, terminó dejando un “sin sabor”, como el propio Martín lo describió, tras leer comentarios y reacciones que inundaron redes y publicaciones en línea después de su entrevista con el elenco de F1: La película.

“Agradezco infinitamente la acogida que ha tenido mi entrevista con Brad Pitt y el elenco de ‘F1 La película’, pero quedo con un sin sabor de algunos comentarios que se han hecho en torno a ella en las publicaciones de medios que la están replicando”, compartió Londoño a través de sus historias de Instagram. Lo que debería haber sido una muestra de orgullo nacional terminó, según él, en un escenario donde afloraron viejos prejuicios.

“Varios han salido a decir ‘yo nunca he escuchado esa vaina’ que qué inventa, que es pura mentira o es algo para buscar likes y visualizaciones”, lamentó el periodista sobre el modo en que cuestionaban su momento con el elenco de la película. “Más que darme risa, me decepciona realmente que hasta en lo bueno encontramos formas de dividirnos entre colombianos”, expresó.

Martín Londoño apuntó que aunque el buñuelo no represente al país, no lo hace menos colombiano - crédito @martinlondonob/Instagram

Particularmente, el creador de contenido expresó su molestia por el modo en que las personas de diferentes regiones se tomaron el hecho de que hiciera referencia a los “buñuelos” y no a otro elemento cultural de Colombia durante el diálogo con Brad Pitt y sus compañeros de elenco. Ante esto, se defendió.

“Desde nuestra misma constitución se habla de Colombia como un país con diversidad cultural. Que una expresión, plato o modismo no se replique en cada esquina de sus 32 departamentos, no hace que este no sea colombiano”, comentó. Añadió que es una postura que “se cae desde su raíz”, y señaló que ese modo de abordar la situación “solo abre las puertas a que nos reconozcan por las mismas estupideces de siempre: narcocultura, violencia y el tal Pablo”.

Londoño cerró su intervención con una invitación a sus seguidores: “Abramos más la mente, incluso como colombianos, a conocer más de nuestro país, y dejemos esos regionalismos estúpidos de lado”.