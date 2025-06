‘Mane’ Díaz reveló que la fama de su hijo ‘Lucho’ Díaz lo ha afectado y contó como lidia con sus seguidores: “Acá te interrumpen”

Mane Díaz confesó que no le gusta que lo aborden los fanáticos de su hijo Lucho Díaz cuando él está jugando - crédito @cervezaaguila/Instagram

Luis Manuel “Mane” Díaz encendió las redes sociales con nuevo debate acerca de las fanaticadas que tienen los jugadores de fútbol, pues confesó que se siente agobiado por los seguidores de su hijo Luis Díaz, deportista guajiro que juega tanto en la selección Colombia como el Liverpool, equipo ingles.

Según declaró el también entrenador técnico, no le gusta que le pidan fotos cuando está ocupado, mucho menos durante los partidos en los que su hijo está jugando, ya que, se ha perdido de sus marcaciones por estar atendiendo a quienes lo abordan en los estadios.

Adicional, “Mane” relató las diferencias que existen entre las culturas Europea y Latina, afirmando que, durante sus viajes a Inglaterra, en donde “Lucho” también es una reconocida figura del balompié, no le pasa lo mismo.

Mane Díaz se declaró víctima del éxito de su hijo Luis Díaz, jugador del Liverpool y la selección Colombia - crédito REC CREATIVOS/Youtube

“Ugh, Luis ni sabe, es que hasta yo en el estadio tengo que… todo el mundo: ‘¡el papá de Luis!’ [gesto de flashes de cámaras], con el telefonito atrás de uno. Claro allá tienen más cultura que los aficionados de nuestra Colombia. Esos manes a ti te ven ahí y no se acercan a tomarte una foto, te ven, cuando ya tú estás en un receso, una vaina, le dicen al de la logística y el man [la logística] va allá y te dice, ‘no, que se quieren sacar una foto’ y uno decide si vienen o no vienen, pero no lo abordan para tomarle una foto a uno como acá. Acá yo tengo que salir volando y Luis igual donde se mete, porque eso la gente…“, dijo el padre de Luis Díaz en entrevista con el medio digital Rec Creativos.

Acto seguido, Mane dio un ejemplo de una incómoda situación que vivió en la Copa América con un aficionado, mientras veía el partido de su hijo con la Selección Colombia.

“Hay momento, que por ejemplo uno esta viendo un partido y viene una persona en pleno partido, a veces tomados que al verlos uno con tragos encima no se sabe cómo van a reaccionar si uno les pide que esperen. En cambio, si llega una persona sana uno al menos puede explicarle que regrese cuando se haga el receso, pero alguien tomado no hay como, llega y a uno también le toca embolatarse porque es el tiempo de uno para ver un partido”.

De hecho, el padre del joven atleta guajiro compartió anécdota que tiene sobre el tema, puesto que en la final de la Copa América 2024 que se jugó en Estados Unidos no pudo ver el gol que marcó su hijo.

“El gol de Luis que hizo en la Copa América, que fue de sombrerito, yo no lo pude ver, el tipo se me parqueó ahí adelante: ‘una foto’, y me botaba toda la cerveza así en la cara. En últimas le dije, ‘hermano, échese pa’ allá que yo estoy viendo el partido’”, aseguró.

Mane Díaz se robó el show en la boda de su hijo Lucho Díaz: cantó ‘Gaviota herida’ junto a Elder Dayán

Luis Díaz, la estrella colombiana del Liverpool, llegó al altar junto a su pareja Gera Ponce con la que se casó en Barranquilla el 14 de junio.

Mane Díaz interpretó 'Gaviota herida' de Diomedes Díaz en la boda de su hijo, el jugador de la selección Colombia, Lucho Díaz - crédito @mane_diaz_26/Instagram

En medio de la lujosa celebración en la que desfilaron grandes artistas nacionales, como Blessd, Silvestre Dangond y Daniel Geles, el padre del delantero guajiro fue quien se robó el show.

Luis Manuel “Mane” Díaz protagonizó efusivo momento durante el espectáculo que dio Elder Dayán, pues el heredero del “Cacique de La Junta” invitó al escenario al padre del futbolista para interpretar Gaviota herida, clásico del fallecido Diomedes Díaz.

La fiesta no solo fue un tributo a la música que ha definido generaciones, sino también un lugar de encuentro para figuras destacadas del fútbol como Fabinho Tavares, conocido excompañero de Lucho en el Liverpool, además de reconocidos jugadores de la Selección Colombia, entre ellos, Juan Guillermo Cuadrado y Daniel Muñoz.

En el evento, la música de Silvestre Dangond encendió la pista con una actuación llena de energía, mientras el artista urbano Blessd llevó la frescura y el ritmo contemporáneo a la fiesta, resonando con la juventud presente.

Mane Díaz también cantó en la boda de su hijo, el futbolista Luis Díaz. El creador de contenido sorprendió con tema de Diomedes Díaz - crédito @mane_diaz_26/Instagram

Este encuentro fue un perfecto balance entre tradición y modernidad, reflejando el orgullo de una familia profundamente conectada con sus raíces culturales.

Por su parte, Mane Díaz dejó claro su talento vocal durante la celebración, utilizando esta ocasión no solo para rendir homenaje a las canciones que marcaron su vida, sino también para demostrar su habilidad artística en la festividad dedicada a su hijo.