Adriana Lucía volvió a ‘Masterchef Celebrity’ y aconsejó a los famosos de la 10ª temporada: “Tengan identidad”

Adriana Lucía celebró los 10 años de Masterchef, reality culinario que ganó en 2020 y que la inspiró a abrir su propio restaurante en el que hace homenaje a la comida caribeña y los sabores locales.

En su regreso por la cocina del concurso, la cantante cordobesa compartió recuerdos que no había sacado a la luz, dio consejos a los famosos que aceptaron el reto en la edición 2025 y, se refirió a la presunta enemistad que tuvo con el jurado Jorge Rausch.

Mientras Martina la peligrosa, finalista en la edición 2024, elogiaba efusivamente a su hermana en redes sociales, una ola de nostalgia se apoderó de los seguidores de Adriana Lucía tras la publicación de un video desde la cocina de Masterchef Celebrity Colombia. La cantante, reconocida por conquistar el trofeo del reality en 2020, regresó en 2025 al emblemático set para rememorar momentos significativos y celebrar junto con los fanáticos una década del concurso.

“En todo uno debe de imprimir el sello, dar identidad y creo que de eso se trata la cocina, porque hoy en día vemos tutoriales en TikTok, en YouTube, en donde sea, pero es la única y no sé lo que es mirando, pero yo creo que todo eso toca pasarlo por el corazón, porque la cocina también es eso. La cocina es amor, es nostalgia. Es una cantidad de otras cosas que se pueden transformar en plato y dar amor a través de la comida”, este fue el mensaje que la artista y empresaria dejó a las 22 celebridades que entraron a la cocina de Masterchef en sus 10 años del concurso.

Según relata en su mensaje, Adriana compartió una de las anécdotas que más la marcaron: su estación favorita, ubicada junto al reloj, le permitía controlar el tiempo de manera precisa. Ella aclaró entre bromas que no se debía a su estatura, sino a la necesidad de observar el crono de cerca para no perderse en el afán del reto.

Así mismo, la cantautora motivó a que los nuevo concursantes tengan en cuenta para sus preparaciones los productos locales.

“Bueno, en la cultura Caribe hay mucha influencia y especialmente en mi región de comida árabe. Para mí, el sello árabe fue fundamental en todo lo que hice, pero también darle valor a esos elementos un poco más humildes que a veces despreciamos, como no sé, el frijolito cabecita negra de los montes de María, la cantidad de no sé, el ajonjolí. Son cosas que nosotros tenemos en nuestra región”, agregó.

Adriana Lucía desmintió mala relación con el chef Jorge Rausch

El año 2024 consolidó la huella de la familia, con la participación de Martina “la peligrosa”, que alcanzó la final ese ciclo, reforzando el vínculo del público colombiano con las concursantes. A lo largo de los 10 años de transmisión del reality, emitido por primera vez en Colombia en 2014, el formato se convirtió en una referencia del entretenimiento local, reuniendo grandes emociones y presentando retos culinarios de gran exigencia.

“No voy a decir que no tuve críticas, pero yo lo tomé también como esos profesores que te impulsan a ser mejor. O sea, conmigo Rausch fue tan duro y me dio tanto, tanto palo, que la gente creía como que teníamos como una guerra y al contrario, nos amamos, nos adoramos, o sea, hasta el sol de hoy. Y para mí él fue una persona que siempre me incitó a decir: «Bueno, ahora tienes esto, pero llévalo más arriba», (...) eso para mí fue muy importante”

Adriana Lucía destacó además el profundo impacto que la experiencia tuvo en su vida personal. Más allá de la victoria, asumir los desafíos del programa la llevó a una transformación que compartió abiertamente con sus seguidores. Según explicó, la vivencia dentro del reality no solo transformó su relación con la cocina, también afianzó los lazos con el público y redefinió su camino profesional.