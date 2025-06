Paulina Vega reveló el listado de 10 cosas que dejó de hacer para ser feliz: “Tostarme al sol”

La exMiss Universo sorprendió con un listado de cambios personales que transformaron su calidad de vida, generando un debate en redes sobre - crédito @paulinavegadiep/Instagram

La exMiss Universo Paulina Vega, conocida por su destacada trayectoria en el mundo del modelaje y su coronación en 2014, sorprendió a sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram un listado de diez hábitos que decidió abandonar para alcanzar mayor bienestar y equilibrio en su vida.

Bajo el título “10 cosas que dejé de hacer que pueden parecer polémicas”, la modelo barranquillera reflexionó sobre los cambios que ha implementado en su rutina diaria, generando un amplio debate en redes sociales.

Entre las prácticas que Vega ha dejado atrás se encuentran acciones comunes en la vida moderna, como revisar el celular al despertar, dormirse revisando redes sociales o realizar múltiples tareas al mismo tiempo.

También mencionó decisiones relacionadas con su salud y apariencia, como no exponerse al sol para broncearse, no pintarse las uñas y no consumir comida chatarra. Según explicó, estas modificaciones, aunque simples en apariencia, han transformado significativamente su calidad de vida, permitiéndole vivir con mayor calma y autenticidad.

En su publicación, Paulina Vega destacó que estas decisiones forman parte de un proceso de introspección y transformación personal. “Pueden parecer decisiones simples, pero me han permitido estar más presente, ser más honesta conmigo misma y vivir con calma”, escribió la modelo, que actualmente vive entre Canadá y Colombia, enfocada en su rol como madre y esposa.

La publicación, que acumuló más de 60.000 “me gusta” y cientos de comentarios, abrió un espacio de conversación en el que sus seguidores compartieron sus propias experiencias y reflexiones sobre hábitos que han dejado atrás.

El listado completo de hábitos que Paulina Vega decidió abandonar:

Tomar alcohol. Pintarse las uñas. Exponerse al sol para broncearse. Ver películas violentas. Comer comida chatarra. Vestirse principalmente de negro. Decir que está en camino cuando apenas se va a bañar. Dormirse revisando redes sociales. Realizar múltiples tareas al mismo tiempo. Revisar el celular apenas se despierta.

La interacción con sus seguidores fue masiva. En respuesta a la pregunta que dejó abierta en su publicación, “¿Qué has dejado de hacer tú que puede ser polémico?”, muchos usuarios compartieron sus propias experiencias. Entre las respuestas más comunes se encontraron decisiones como dejar de seguir influencers que promueven estilos de vida ostentosos, evitar consumir noticias negativas o aprender a decir “no” a ciertas solicitudes.

Entre las decisiones de la barranquillera que más llamaron la atención se encuentra su elección de no vestir principalmente de negro, un color que, según explicó, transmite una energía que no desea en su vida: “Por la energía que tiene el negro“.

Aunque algunos seguidores calificaron esta decisión como extrema, otros la apoyaron, indicando que el negro puede asociarse con emociones como el luto o la pérdida. En cuanto a su decisión de no pintarse las uñas, varias personas comentaron que esta práctica podría estar relacionada con los químicos presentes en los esmaltes.

La publicación de Vega no solo generó debate, también admiración. Muchos usuarios destacaron su valentía al compartir aspectos tan personales de su vida y la consideraron un ejemplo de autenticidad. Una seguidora comentó: “Eres ejemplo de mujer para muchas niñas, bien natural, elegante, sincera y limitada en su vida privada... Me encanta”.

Este cambio de hábitos coincide con una etapa especial en la vida de Paulina Vega. Recientemente, la modelo barranquillera reveló que se casó en una ceremonia privada y que se convirtió en madre de una niña. Aunque ha mantenido en reserva la identidad de su esposo, se sabe que es un hombre de origen europeo, a quien conoció en 2022 durante un viaje a las Islas Griegas. Actualmente, la pareja reside en Canadá, donde Paulina se dedica a la maternidad y a proyectos personales, incluyendo campañas publicitarias que le permiten mantenerse conectada con su audiencia.

A pesar de estar alejada de los reflectores, la exreina sigue siendo una figura influyente en redes sociales, donde inspira a sus seguidores con mensajes de autocuidado y autenticidad.