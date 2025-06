Luly Bossa reveló qué tiene que ver su hijo muerto con su participación en ‘MasterChef Celebrity’: “Le hubiera gustado verme aquí”

La actriz habló de su entrada al reality de cocina y como su hijo logró inspirarla a aceptar la invitación - crédito cortesía Canal RCN

En medio del estreno de la nueva temporada de Masterchef Celebrity 2025, con el que el Canal RCN celebra los diez años de esta producción, se han conocido destalles de los 22 famosos que han aceptado la invitación a esta nueva versión.

La actriz barranquillera Luly Bossa fue una de las celebridades que aceptó la invitación al reality de cocina en esta ocasión, y en diálogo con Infobae Colombia confesó cómo fue el proceso de selección y los motivos que la llevaron a aceptar entrar al popular programa.

La artista de 61 años reveló a este medio que en varias oportunidades había rechazado estar en el programa, porque no tiene afinidad por los reality shows.

Sin embargo, confesó que ahora la vio como una oportunidad de regresar a la televisión y que la gente conociera qué estaba pasando en su vida después de la muerte de su hijo Ángelo.

“Me lo habían ofrecido. A mí me han ofrecido varias veces los realities, pero yo, la verdad, no soy muy amiga de los realities, pero digamos que en esta ocasión dije, que me parece una buena oportunidad y, digamos, que mucha gente quería saber qué había pasado con mi vida después de que Ángelo se fue. Y pienso que esta es una manera de decirle a la gente, la vida sigue y hay que seguir”, dijo la actriz a Infobae.

La actriz confesó que ha tenido la oportunidad de inspirarse en la memoria de su hijo para la creación de varios platos dentro del programa - crédito Infobae Colombia

Bossa aseguró que también aceptó la invitación porque está segura de que su hijo le hubiera gustado verla en la pantalla demostrando sus dotes en la cocina, pues aseguró que Ángelo era fan de la comida.

“Yo pienso que a él le hubiera gustado mucho que yo estuviera allá, a él le hubiera encantado verme aquí, Ángelo tenía una cosa y es que era de buena cuchara ese muchacho, o sea le encantaba la comida”, añadió la actriz.

Luly confesó que no tuvo tiempo para prepararse antes de ‘MasterChef Celebrity’

En medio del diálogo con Infobae Colombia, la actriz aseguró que no tuvo tiempo para prepararse antes de ingresar al reality, pues asegura que se enteró un par de días antes de iniciar, lo que no le permitió practicar en su propia cocina antes de enfrentarse a la de MasterChef.

“Tuve una experiencia desde cero, yo me enteré tarde, todo fue como un fin de semana antes, una cosa muy increíble, alcancé a ir un día a la cocina de un chef, pero uno entiende estando allá adentro (en el programa) que tienes es que cocinar”, dijo la actriz.

Además, la artista confesó que pese a que el anuncio llegó a su vida de sorpresa, decidió aceptar esta oportunidad, por lo que el programa ha venido representando los últimos años, por lo que quiso ser parte de esta nueva temporada del reality.

La actriz barranquillera habló del proceso para entrar el programa de cocina - crédito cortesía Canal RCN

“Pienso que era un momento idóneo. Son diez años de MasterChef Celebrity. Es un programa que ya tiene una tradición y reúne a la familia. A la gente en Colombia le encanta el programa y también me ayudó a salir de mi zona de confort”, añadió la actriz en diálogo con Infobae.

Tuvo una formación hace años relacionada con la cocina, pero asegura que no fue una ventaja.

En medio de la entrevista con Infobae Colombia, Luly confesó que aunque no se preparó días antes para entrar al reality, sí cuenta con una formación relacionada con la cocina que recibió cuando estudió Administración de empresas hoteleras.

La barranquillera estudió una carrera que le permitió estar enfocada en la cocina, sin embargo, aseguro que esto no fue una ventaja para desempañarse en MasterChef - crédito cortesía Canal RCN

“Yo debo aclarar una cosa. Yo estudié administración de empresas hoteleras. Cuando uno está estudiando esa vaina, tú estudias el 70% de esa carrera son matemáticas financieras, porque tu cálculo, estadística es un poco de vaina que son números, pero el resto son ocho horas diarias de cocina, pero si tú no ejerces, pues esa vaina se va pal’ el carajo, entonces no fue una ventaja para el programa”, confesó la actriz.