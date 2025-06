Hija de colombiana en Estados Unidos que sufrió golpiza que la tiene en delicado estado de salud dio parte alentador: “Me aferro a la esperanza de que vuelva a abrir los ojos para verme”

La colombiana venía de su lugar de trabajo rumbo a su domicilio cuando fue abordada por un hombre, y que según las autoridades, trató de ocultar la evidencia arrojando la bicicleta en la que se movilizaba Diana a un río - crédito GoFundMe/sitio web

Un giro esperanzador marcó el caso de Diana Agudelo, la colombiana de 44 años víctima de una violenta agresión en Nueva York (Estados Unidos) a mediados de mayo de 2025.

Tras semanas en estado crítico, su hija Stephanie Rodas informó que Diana abrió los ojos “por un instante”, un detalle nada menor y que renovó el ánimo de la familia en medio de la dura recuperación, contó en entrevista con el medio local New York Post.

Las autoridades mantienen detenido a un sospechoso vinculado al acto, mientras la investigación continúa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los hechos se conocieron la noche del 16 de mayo, momento en el que Agudelo regresaba a su vivienda cuando fue atacada con sevicia por un sujeto en el sector de Randall’s Island.

Miguel Jiraud fue capturado por ser sospechoso del ataque a la colombiana - crédito @fopminui/X

La agresión tiene en vilo a la familia de Diana Agudelo, la colombiana víctima de brutal golpiza en Estados Unidos

La agresión tuvo lugar alrededor de las 11:30 p. m., mientras la víctima se desplazaba en su bicicleta eléctrica tras concluir su jornada laboral en un museo.

Según los registros oficiales, sufrió fracturas de cráneo y nariz, hemorragias y cortes en la espalda.

La hija de Agudelo relató la evolución médica de su madre a través de una campaña en GoFundMe, donde se han difundido detalles sobre el prolongado proceso de recuperación.

“Ayer abrió los ojos por un instante, y aunque no los ha vuelto a abrir desde entonces, me aferro a la esperanza con todas mis fuerzas. Me aferro a la esperanza de que vuelva a abrir los ojos para verme“, escribió Rodas, citada tanto en la plataforma como en una entrevista con el New York Post.

La joven precisó que Diana ya no se encuentra bajo coma inducido aunque su nivel de consciencia sigue siendo limitado.

“No está completamente consciente. Tuvieron que hacerle una minicirugía donde le introdujeron un tubo por la columna hasta el cerebro para extraerle ese líquido”, describió al medio estadounidense.

Más de 80.000 dólares ha recaudo la familia de Diana para solventar los gastos médicos y de recuperación - crédito GoFundMe/sitio web

Familia de colombiana en Estados Unidos esperan que evolucione de forma satisfactoria

La familia de Agudelo vive momentos de angustia, mientras se aproxima el cumpleaños número 45 de la víctima.

Rodas reconoció que el último mes “ha sido una pesadilla” y expresó su deseo más profundo.

“He estado a su lado todos los días, y algunos días, solo puedo llorar. Me dicen que sea fuerte por ella, pero es difícil cuando lo único que quiero es un abrazo más de mi madre. La extraño muchísimo. Hay un vacío en mi corazón que solo su abrazo puede llenar“.

Además, la joven compartió las inquietudes que atraviesan su mente al ver a su madre en estado crítico.

”A menudo me pregunto qué estará pensando. ¿Estará atrapada dentro, pidiendo ayuda a gritos, pidiendo que alguien la escuche? ¿O es solo silencio? Ambos pensamientos me aterran“.

El agresor de Diana Agudelo tenía medida de libertad condicional

Miguel Jiraud, de 30 años, está señalado por la Policía como el principal sospechoso del ataque.

Jiraud fue detenido el pasado 23 de mayo, y se precisó que usaba un brazalete electrónico de monitoreo porque se hallaba en libertad condicional por un caso previo de agresión sexual.

Aunque afirma ser inocente y asegura que solo auxilió a la víctima, las pruebas reunidas por los fiscales incluyen videos de cámaras de seguridad, registros de GPS y otros indicios.

Diana Agudelo, de 44 años, permaneció por varios días en coma inducido - crédito Redes sociales/X

Un video lo muestra lanzando la bicicleta de Diana al río Harlem, mientras otro lo capta ingresando a un refugio de personas sin hogar con la ropa mojada.

Un informe policial describió lo siguiente: "Observé que el acusado vestía un suéter beige claro con la palabra ‘Essentials’ impresa en el frente, jeans claros que parecían estar mojados en las nalgas y botas de trabajo que parecían mojadas“.

Además, el GPS del brazalete ubicó a Jiraud en Randall’s Island durante el momento de la agresión y detectó desplazamientos de hasta 25 kilómetros por hora, lo que indicaría que se movilizaba en la bicicleta de la víctima.

Las autoridades subrayan que estos datos refuerzan la acusación por intento de homicidio, aunque el proceso judicial sigue en curso.