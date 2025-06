Fallo sin precedentes sanciona tres a clínicas por omisión en el caso de la muerte de la ciclista Andrea Rueda

El Juzgado 13 Civil consideró que las clínicas cometieron una omisión grave al no realizar el proceso de triage ni valorar a la paciente adecuadamente - crédito @@claudiasterling / X

Andrea Rueda Arango, una ciclista de 28 años, murió en Barranquilla tras ser atropellada por un taxi en noviembre de 2022. El trágico suceso ocurrió a las 4:34 a. m., cuando el vehículo en reversa desde el parqueadero de una iglesia la arrolló.

Tras el impacto, Andrea fue llevada a tres clínicas cercanas, pero todas se negaron a atenderla, lo que derivó en la posterior sanción por parte del Juzgado 13 Civil del Circuito Oral de Barranquilla.

El accidente fue registrado por la cámara de seguridad de la iglesia y por el GPS de su bicicleta, lo que evidenció el momento exacto en que el taxi atropelló a Andrea. De acuerdo con las autoridades, tras ser arrollada, el conductor la trasladó en busca de atención médica, pero las tres clínicas cercanas al lugar del accidente se negaron a recibirla. Estos son los centros médicos: Altos de San Vicente, Reina Catalina y Clínica de Fracturas Centro de Ortopedia y Traumatología.

Finalmente, Andrea fue aceptada en la Clínica Bonnadona, donde intentaron reanimarla durante 33 minutos, pero ya no tenía sin signos vitales.

El Juzgado 13 Civil consideró que las clínicas cometieron una omisión grave al no realizar el proceso de triaje ni valorar a la paciente adecuadamente. Esta omisión implicó la pérdida de oportunidad de recibir atención médica, lo que contribuyó a su fallecimiento. Debido a ello, las clínicas fueron sancionadas con una indemnización económica para la familia de la víctima, así como la obligación de capacitar a su personal en derechos humanos y en la infracción a la dignidad humana, con una formación mínima de 15 horas. Además, deberán presentar una certificación de que se cumplió con esta capacitación.

Por su parte, Alma Arango, madre de Andrea, expresó en una entrevista a Caracol Radio que, aunque es un proceso doloroso, el fallo fue muy satisfactorio para la familia. “La verdad es que ha sido muy satisfactorio hasta el momento que logremos esa sanción del juez, porque no es habitual que la gente se atreva a demandar clínicas ni que se gane. Tuvimos un buen abogado, un buen juez y una buena investigación de la Secretaría de Salud”, afirmó la madre. Esta sentencia ha sido un hito legal, pues es poco común que las clínicas sean sancionadas en casos de este tipo.

El recorrido y las condiciones de Andrea

De acuerdo con la investigación judicial, el tiempo entre el primer hospital al que fue llevada Andrea y el tercero fue de 19 minutos, tiempo durante el cual la ciclista sufrió un trauma cerrado de tórax y manifestó que no podía respirar. A pesar de contar con EPS, medicina prepagada, seguro contra todo riesgo y otro seguro del club de ciclismo, Andrea no fue atendida en ninguna de las clínicas. Su madre denunció el hecho, por lo que aseguró que las clínicas no cumplieron con su obligación de brindar atención de urgencia, lo que exacerbó la situación.

Las clínicas apelaron la decisión

El fallo judicial reafirmó que el derecho a la salud y a la vida no está condicionado a autorizaciones administrativas ni a la afiliación a alguna entidad de salud, por lo que destaca que el trato que recibieron Andrea y su familia fue una violación de esos derechos fundamentales. Sin embargo, las tres clínicas sancionadas apelaron la decisión, y ahora el caso está siendo revisado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. Esta apelación podría cambiar la sentencia, aunque la familia de Andrea espera que el fallo original se mantenga.

A pesar de la tragedia, la familia de Andrea Rueda Arango espera que este fallo judicial sirva de precedente para evitar que otros casos similares se repitan en el futuro. La familia de la joven confía en que este caso será una lección para el sistema de salud en Colombia, para garantizar que la atención médica sea accesible y efectiva, sin importar el contexto.