Efraín Cepeda ya notificó a Gustavo Petro sobre el hundimiento de la consulta popular 2.0 en la plenaria del Senado

Con una comunicación dirigida al despacho del presidente de la República, Gustavo Petro, el titular del Congreso, Efraín Cepeda, notificó el jueves 19 de junio de 2025 al jefe de Estado sobre el hundimiento de la consulta popular 2.0, durante la sesión que se adelantó en la jornada del martes 17 de junio y pese a los esfuerzos, infructuosos, de la bancada oficialista de quebrar el cuórum; al abandonar al momento de la votación el recinto legislativo.

En la escueta comunicación, que hizo mención de la misiva que había radicado el Ejecutivo el 19 de mayo, cinco días después de que se hubiera negado la consulta 1.0, con un total de 16 preguntas, y que se reiteró con la adhesión hecha el 26 de mayo, Cepeda informó al jefe de Estado que su propuesta no tuvo éxito. Lo anterior, en concordancia con el artículo 104 de la Constitución Política de Colombia y el literal C del artículo 33 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015.

“El día 17 de junio de 2025, en Sesión Plenaria del Senado de la República, la corporación, mediante votación nominal, decidió negar el concepto favorable solicitado, con resultado de 52 votos por el NO y 2 votos por el SÍ, tal como consta en la certificación de dicha votación expedida por el Secretario General del Senado de la República", se lee en la comunicación enviada al primer mandatario, en relación con esta nueva iniciativa que terminó negándose.

En lo enviado por Cepeda al presidente, se adjuntó la certificación del secretario general del Senado, Diego González, en la que se relaciona los nombres de los integrantes de la corporación que votaron a favor de hundir la consulta popular y los que respaldaban la iniciativa: los senadores Fabián Díaz, del partido Alianza Verde, y Antonio José Correa, de La U, los mismos a los que el jefe de Estado, molesto con la votación, llamó traidores del proyecto progresista.

“Y sacaron el cuórum de 54 con 52. Pero para hacer cuórum, o sea, para que eso hubiera tenido validez, dos personas de esta coalición de Gobierno, dos no, cuatro o cinco personas, cinco exactamente, de esta coalición de Gobierno que decían que eran amigos de este Gobierno, no dejaron la sesión, dejaron que se votara", expresó Petro molesto durante el Consejo de Ministros del 17 de junio, en relación con los que habilitaron a los opositores.

En el listado enviado por Cepeda, y en comparación con los que votaron el 14 de mayo la primera consulta, se puede ver el sufragio por el hundimiento de Angélica Lozano, del partido Alianza Verde y que en la ocasión anterior se abstuvo de participar en esta decisión, pues no ejerció su derecho. Lo mismo ocurrió con Didier Lobo, del partido Cambio Radical, y Richard Fuelantala de las Autoridades Indígenas de Colombia (Aico), que también ejercieron su voto por el no.

El Senado ha hundido en dos oportunidades las propuestas de consulta popular radicadas por el Gobierno - crédito Prensa Senado

Con la confirmación oficial de cómo fueron cada uno de los votos, ya se tiene certeza de quiénes son los que recibieron los vainazos de Petro en el referido consejo: tanto los dos que eligieron el sí y ayudaron a completar el cuórum y los tres senadores más que ayudaron a aumentar la diferencia, en comparación con la anterior jornada; al pasar de 49 sufragios a 52 por el fracaso de la iniciativa de Petro y que tenía en su haber cuatro preguntas más sobre la reforma a la salud.

“Si yo me salía el día de ayer y no honraba la palabra que estaba empeñada, no tendríamos nosotros un camino hacia la conciliación. Es decir, si nosotros incumplíamos ellos también lo hubieran hecho. Porque hay que tener presente que en el trámite de la reforma laboral muchos de los artículos aprobaron con votaciones apretadas, que nunca, o la gran mayoría, no superaron los 54 votos”, expresó Díaz en su defensa, frente a los señalamientos de Petro.