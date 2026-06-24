“Es una alerta que no podemos ignorar”: Gobierno Petro recibe fuertes críticas ante la peor caída de reservas de gas de Colombia en 18 años

Luz Stella Murgas, presidente de Naturgas, dijo que "la reducción de reservas debe ser el detonante para acelerar decisiones y proyectos que conviertan esos recursos en energía disponible" - crédito Naturgas

La reducción de las reservas probadas de gas natural en Colombia al cierre de 2025 generó preocupación en el sector energético, ya que el país cerró el año con 1,71 terapiés cúbicos (1.717 gigapiés cúbicos), lo que representa un descenso del 17% respecto a 2024 y recorta el horizonte de suficiencia a 5,9 años, su punto más bajo en al menos veinte años. El informe anual del Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos también reportó que las reservas de petróleo disminuyeron un 0,7% y se ubicaron en 2.020 millones de barriles; pese a esto, la relación reservas/producción de crudo subió de 7,2 a 7,4 años, mientras la de gas cayó a su menor nivel en dos décadas.

El principal foco del informe fue la preocupación por el abastecimiento de gas debido a la fuerte reducción en sus reservas. Precisamente, la trayectoria reciente del gas mostró caídas repetidas y de doble dígito. En 2023, las reservas bajaron 16%, hasta 2,37 terapiés cúbicos, y el último aumento ocurrió en 2021, cuando subieron 7%, hasta 3,16 terapiés cúbicos.

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Y es que el resultado de 2025 resultó como la caída más pronunciada en los últimos 18 años. El profesor y consultor del sector minero-energético Sergio Cabrales afirmó que “se desploman las reservas probadas de gas natural un 17%: la mayor caída en la historia de Colombia”.

Sergio Cabrales, profesor, anotó que la reservas probadas de gas cayeron 17% - crédito @SergioCabrales/X

Cabrales detalló que las reservas probadas de gas natural quedaron en 1.717 gigapiés cúbicos (Gpc), con una disminución de 16,8% frente a los 2.064 Ggpc reportados en 2024. También sostuvo que ese retroceso superó las caídas del 16,4% en 2019 y del 15,8% en 2023. El consultor añadió que, de los 1.717 Gpc de reservas probadas, el 88% corresponde a Ecopetrol, con 1.505 Gpc, y el 12% restante a otras compañías, con 212 Gpc. También afirmó que las importaciones ya representan más del 30% del gas requerido para satisfacer la demanda del país.

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Y es que el nivel de importaciones ya llega al 32%. Esa combinación entre menor suficiencia y mayor dependencia externa reactivó la discusión sobre la necesidad de incorporar nuevos volúmenes locales a un precio inferior al importado.

Los recursos contingentes y la presión por acelerar proyectos

Pese al descenso de las reservas probadas, el informe sostuvo que Colombia mantiene oportunidades de crecimiento con recursos identificados y descubrimientos que aún avanzan en etapas de desarrollo y evaluación. Uno de los focos está en los recursos contingentes de gas, una categoría que agrupa volúmenes descubiertos que todavía no entran a reservas por barreras técnicas, regulatorias o económicas.

Según la ANH, los recursos contingentes de gas llegaron a 10,54 terapiés cúbicos en la categoría 3C. Una parte importante de ese potencial se localiza en áreas costa afuera del Caribe colombiano.

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Según la ANH, Colombia cuenta con una base sólida de recursos energéticos - crédito ANH

La presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, advirtió sobre la magnitud de la caída en las reservas probadas de gas natural en Colombia. Según la directiva, el país registró una disminución del 17% en el último año y del 46% en el último lustro, cifras que describió como una “alerta que no podemos ignorar”. Para Murgas, estos datos reflejan un riesgo para la matriz energética colombiana, ya que el gas natural es clave tanto para los hogares como para la industria y la generación eléctrica.

A pesar del retroceso en las reservas, Murgas sostuvo que existe una base material robusta para revertir la tendencia. “Tenemos más de 10.000 gigapiés cúbicos de recursos contingentes y descubrimientos que pueden transformar el futuro energético del país”, afirmó. La presidenta de Naturgas aseguró que el verdadero reto está en acelerar la toma de decisiones y la puesta en marcha de proyectos que permitan convertir estos recursos en energía disponible.

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La dirigente señaló que es necesario actuar con celeridad para no comprometer la seguridad energética nacional. “Debemos actuar con sentido de urgencia para desarrollar proyectos costa afuera, aumentar la producción nacional en áreas continentales, fortalecer la infraestructura de transporte y construir una política energética de largo plazo”, planteó Murgas. Estas acciones, según la directiva, serían claves para garantizar la confianza de la inversión y la estabilidad del suministro.

El Gobierno Petro dejó de firmar nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo y gas - crédito Ecopetrol

El impacto de la situación va más allá del sector energético. Para Murgas, “la seguridad energética no es solo un tema sectorial: impacta el empleo, la competitividad y la calidad de vida de todos los colombianos”. De acuerdo con la presidenta de Naturgas, la discusión sobre el gas natural debe involucrar a toda la sociedad por sus implicaciones directas en la economía y el bienestar social.

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Murgas concluyó su mensaje enfatizando la urgencia de transformar los recursos potenciales en beneficios concretos para la población. “Lo que necesitamos es velocidad. Velocidad para transformar ese potencial en bienestar, desarrollo y seguridad energética para todos”, expresó la directiva, quien reiteró el llamado a aprovechar las capacidades y el conocimiento existente en el país para dar respuesta a este desafío.

Cabrales resaltó que la gestión de reservas de los últimos años, “particularmente en campos maduros”, ayudó a sostener la estabilidad del horizonte petrolero. Aun así, la reposición quedó por debajo de 100%.

Las críticas del sector y de analistas a la lectura oficial

Las reacciones más duras se concentraron en la forma en que se comunicaron los resultados. Cabrales sostuvo que “el titular del boletín de la ANH Colombia no refleja adecuadamente la realidad de las reservas de hidrocarburos del país”.

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Mauricio Téllez, periodista, cirticó la forma en que la ANH comunicó las cifras de petróleo y gas - crédito @MauricioTellez/X

Por su parte, el periodista y consultor de comunicaciones Mauricio Téllez cuestionó la lectura oficial con una fórmula directa: “Cayeron las reservas de petróleo y gas de Colombia al cierre de 2025, pero la ANH produce un comunicado engañoso”. Después resumió su objeción en otra frase: “Las cifras son las cifras”.

Téllez detalló que en petróleo “las reservas bajaron de 2.035 millones de barriles en 2024 a 2.020 millones de barriles en 2025” y remató: “Eso es una caída. Punto”. Sobre el gas, añadió: “Pasaron de 2.064 gigapiés cúbicos en 2024 a 1.717 gigapiés cúbicos en 2025”.

De igual forma, cuestionó la frase atribuida a la autoridad sectorial: “Colombia mantiene estables sus reservas de petróleo y gas y fortalece su seguridad energética”. Según Téllez, “esconden la comparación con el año 2024 y destacan la relación reservas/producción que se ve mejor porque simplemente la producción ha caído”.

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Su crítica alcanzó tanto al petróleo como al gas. “En petróleo ni siquiera logramos reponer todo lo que produjimos. Y en gas la cosa es tan grave en reservas probadas que tienen que hablar de recursos contingentes”, afirmó.