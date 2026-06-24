Inspecciones en dispensarios de Cali dejaron al descubierto falta de entrega de medicamentos y actitudes hostiles: “Los ponen a pasear”

La Superintendencia Nacional de Salud aseguró que hubo una actitud agresiva y hostil por parte de algunos funcionarios de un dispensario de medicamentos en Cali - crédito @Supersalud/X

La Superintendencia Nacional de Salud llevó a cabo varias visitas de inspección en Cali, Valle del Cauca, con el objetivo de verificar si la ciudadanía afiliada al sistema de salud está recibiendo de manera oportuna y completa los medicamentos que les son prescritos por sus médicos tratantes. De acuerdo con la entidad, las inspecciones se hicieron en dispensarios de medicamentos vinculados a SOS EPS y a la Nueva EPS.

En una de las visitas se detectaron presuntos malos tratos por parte de algunos funcionarios, que, al parecer, querían evitar que se llevara a cabo la diligencia de inspección y vigilancia, tarea para la cual la entidad está plenamente facultada.

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“Durante una de las jornadas se registró una actitud agresiva y hostil que buscó obstaculizar el ejercicio de inspección y vigilancia. La Supersalud continuará actuando para garantizar el derecho a la salud y el acceso efectivo a los medicamentos”, detalló la Superintendencia en su cuenta de X.

Superintendencia Nacional de Salud denunció malos tratos en un dispensario de medicamentos en Cali, donde la ciudadanía ha tenido problemas para recibir la medicina - crédito @Supersalud/X

La entidad publicó un video en el que se evidencia cómo se llevó a cabo una de las diligencias de inspección, que tuvo lugar en Disfarma. En la grabación se ve al delegado para la Protección del Usuario de la Superintendencia Nacional de Salud, Juan David Duque, cuestionando a un funcionario del dispensario por la falta de entrega de medicamentos a los usuarios y por el trato que se les estaría dando en el punto de dispensación.

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Delegado: Si fuera su mamá la que la ponen a pasear de punto en punto, ¿le gustaría?

Funcionario: No.

Delegado: Ah, bueno, entonces trate a las personas como le gustaría que trataran a su mamá.

El funcionario aseguró que, según lo que se evidenció en la visita, los ciudadanos que acuden al dispensario para reclamar sus medicamentos están recibiendo respuestas negativas y la directriz que se les está dando es que vayan a otros puntos de dispensación para verificar si, de pronto, en esos lugares sí tienen la medicina que requieren.

La instrucicón de Presidencia es que se entreguen los medicamentos a todos los ciudadanos - crédito Colprensa

“Someten a la gente a paseos de la muerte. Eso es lo que nos encontramos en general en los dispensarios de medicamentos de todo el país. Le generan a la gente al pendiente, los ponen a pasear de dispensario en dispensario, buscando que las fórmulas de la gente se venzan para no entregarles el medicamento”, explicó el delegado de la Superintendencia Nacional de Salud.

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Duque recordó que la orden impartida por el presidente Gustavo Petro y por el superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero, es que los medicamentos se deben entregar a la ciudadanía sin ningún tipo de traba. Aclaró que no hay ningún motivo para que los funcionarios de los dispensarios nieguen a los afiliados los fármacos que les son recetados, que no les envíen las medicinas a sus domicilios y que, además, los “pongan a pasear de sitio en sitio”.

¿Qué hacer en caso de que le sean negados los medicamentos y deba comprarlos?

En caso de que los usuarios deban comprar su medicina porque le fue negada en los dispensarios, deben iniciar un proceso de recobro ante la Superintendencia Nacional de Salud - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El funcionario explicó que todo ciudadano que pague los medicamentos porque no le son entregados en los puntos de dispensación, debe guardar la respectiva factura para así poder iniciar un proceso de recobro ante la Superintendencia Nacional de Salud. De esta manera, se garantiza que los usuarios reciben la devolución de esos recursos invertidos en medicina en los próximos 70 días.

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En ese sentido, informó que la entidad continuará trabajando para garantizar una prestación adecuada de los servicios de salud a los usuarios en el país. “No vamos a permitir que atropellen a los usuarios, que los sometan a paseos de la muerte y mucho menos que les den malos tratos (...). Vamos a ser muy estrictos en la inspección, vigilancia y control de todos los gestores farmacéuticos hasta el último día de Gobierno”, aseveró el funcionario.