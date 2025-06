Recuerdan el momento en el que Miguel Uribe Turbay habló sobre su mamá: “Se me entristece el corazón”

Miguel Uribe Turbay habló sobre su mamá y como afrontó su vida sin ella - crédito Colprensa/Archivo

El 7 de junio de 2025, Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato político, fue víctima de un atentado mientras ofrecía un discurso en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. El ataque dejó al político en estado crítico, siendo trasladado de inmediato a la Fundación Santa Fe, donde permanece en la unidad de cuidados intensivos bajo pronóstico reservado.

Las autoridades capturaron a un menor de edad, señalado como el presunto sicario, a pocas cuadras del lugar del ataque. Además, dos personas más están siendo judicializadas en relación con este hecho, mientras las investigaciones avanzan para identificar a los responsables intelectuales detrás del atentado. Según el parte médico emitido el martes 17 de junio por la Fundación Santa Fe, Uribe Turbay continúa bajo manejo multidisciplinario, con soporte y monitoreo hemodinámico y neurológico, y su condición sigue siendo de máxima gravedad.

El senador Miguel Uribe Turbay fue sometido a una segunda cirugía de urgencia por un nuevo episodio de sangrado intracraneal - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El atentado generó en redes sociales una oleada de mensajes de solidaridad y oraciones por la recuperación del político. Al mismo tiempo, muchos colombianos han recordado con tristeza las entrevistas en las que Uribe Turbay habló sobre su vida personal, marcada por la pérdida de su madre, Diana Turbay, que fue secuestrada y asesinada en 1990 por el grupo Los Extraditables, liderado por Pablo Escobar, ex jefe del cartel de Medellín.

En una de esas entrevistas, el senador compartió cómo su padre, Miguel Uribe Londoño, asumió un doble rol tras la muerte de su madre, convirtiéndose en una figura fundamental en su vida.

“Cuando mi mamá muere, evidentemente mi papá termina por ser todo para mí (...) La verdad es que mi papá cumplió con un doble papel, absolutamente; diría yo que integralmente lo hizo. Obviamente, muy difícil para él también. No era fácil. Pero fue mi papá y mi mamá también”, expresó Uribe Turbay en el pódcast Parlando con Pacho Alerta

Estas palabras han sido evocadas con especial dolor por los colombianos tras el atentado. El precandidato también relató en esa ocasión una anécdota de su infancia que refleja el impacto emocional de crecer sin su madre.

Diana Turbay junto a su hijo Miguel Uribe, en una de las últimas fotografías que se tomaron antes del secuestro de la periodista. La mujer fue asesinada el 25 de enero de 1991 por el Cartel de Medellín de Pablo Emilio Escobar Gaviria - crédito Familia Uribe Turbay

“En el colegio... y se me entristece el corazón cuando pienso en eso, me da nostalgia. En el colegio todos los niños hacían tarjetas del Día de la Madre para su mamá y yo decía ‘feliz día de la mamá, te amo papá’. Y a mi papá le llegaba con todos los regalos del Día de la Madre. Yo supongo que en ese momento era mucho más doloroso, porque no tenía mamá”, recapituló.

Durante la entrevista, el senador del Centro Democrático compartió detalles sobre la conformación de su familia y el inicio de su relación con María Claudia Tarazona, su esposa. Además, narró el primer encuentro con su pareja mientras buscaba recursos económicos para la campaña el Concejo de Bogotá.

María Claudia Tarazona tiene un hijo junto al precandidato presidencial - crédito maclaudiat/Instagram

“Uno en lo que más sufre haciendo política es consiguiendo plata porque las campañas son costosas. “Ni yo le iba a dar plata a ella, ni ella me iba a conseguir plata para nada y además ella pensó que se iba a reunir con un concejal viejo, gordo, con barba, y pues se encontró un chino joven arrancando”, recordó al medio citado

A partir de ese encuentro, el vínculo entre ambos evolucionó a partir de intereses compartidos en el voluntariado y el trabajo social, lo que llevó a Tarazona a participar en su campaña y consolidar su relación, de la que nació su hijo Alejandro.

Entre otros temas, abordó su esfuerzo por mejorar su salud física, motivado por el ejemplo de su familia. Su esposa y una de las hijas de su pareja de un anterior matrimonio adoptaron una rutina de entrenamiento para participar en la media maratón de Miami, lo que lo inspiró a sumarse a la práctica deportiva.