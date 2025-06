Bruce Mac Master advirtió que la salud enfrenta una grave “crisis” y cuestionó la falta de acción: “No nos podemos quedar en eso”

El presidente de la Andi adviritió que el país atraviesa por una "crisis humanitaria" - crédito @ANDI_Colombia/X

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, expuso una dura radiografía sobre la situación actual del sistema sanitario en el país.

Durante la apertura del 31° Foro de la Salud, que se desarrolla en Cartagena del 18 al 20 de junio, el dirigente advirtió que el sector enfrenta una “crisis humanitaria”, impulsada por el desfinanciamiento y el deterioro de la red de prestadores, lo que estaría comprometiendo la vida de millones de colombianos.

Mac Master señaló que en 2024 el indicador de siniestralidad de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) superó el 105,1%, lo que evidencia que el presupuesto destinado a la salud resulta insuficiente. “De lo que se paga por la salud de cada colombiano, los pacientes están gastando un 5,1 por ciento más, dejando un pasivo que afecta la operación del sistema”, advirtió el presidente de la Andi.

Para el presidente de la Andi, la reforma a la salud planteada no tendría los recursos necesitarios para ejecutarla, en una aventual aprobación - crédito Secretaría de Salud

Del mismo modo, el pasivo que el Estado mantiene con las EPS subió de $2,2 billones en 2021 a más de $9 billones en 2024. Por su parte, la cartera vencida de las IPS se duplicó en dos años, alcanzando $3,6 billones en 2025.

Entre tanto, los laboratorios, proveedores de dispositivos médicos y empresas de gases medicinales reportan porcentajes de cartera vencida y castigada superiores al 70 por ciento en algunos casos.

Para Mac Master, estas cifras reflejan una crisis de confianza y sostenibilidad financiera que podría contribuir al deterioro de los servicios básicos de atención en salud.

Ante este escenario, el Foro de la Salud incluye este año talleres en los que los distintos actores del sistema buscan alternativas para dar alivio a la problemática.

“Este foro va a tratar de producir soluciones, por eso parte del foro lo hemos convertido en un taller, la idea es que nos sentemos a producir soluciones. ¿Estamos preocupados? Sí. ¿Estamos angustiados? También. Pero no nos podemos quedar en eso. La tarea nuestra es tratar de proyectar Colombia hacia adelante”, sostuvo Mac Master.

Sin embargo, el presidente de la Andi cuestinó la falta de diálogo con el Gobierno, y reveló que, aunque invitó al ministro de Salud para participar en el evento, no obtuvo respuesta.

El presidente dela Andi afirmó que no obtuvo respuesta sobre la invitación realizada al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Les podría mostrar la invitación que yo personalmente le hice al ministro de Salud para que viniera acá y conversara con todos los agentes del sistema. No se dignó a contestar ni siquiera. Pero es un llamado a que estabilicemos el sistema. La prioridad en este momento no puede ser política y no puede ser ideológica, la prioridad tiene que ser humanitaria. Nosotros tenemos que estabilizar el sistema de salud. Y estabilizar significa darle recursos suficientes para que opere”, añadió.

Pese a ello, el lider gremial propuso establecer mesas de acuerdo entre el Gobierno, ministros y gremios como posible solución a la crisis de salud. También, afirmó que buscan definir estrategias para sostener el sistema de salud durante lo que queda del actual gobierno.

También se refirió a las declaraciones del ministro sobre mantener al sistema “en cuidados intensivos para que se apruebe la reforma de salud”: “Yo en realidad digo que esa me parece una actitud, por decirlo menos, completamente alejada del espíritu humanitario que tienen que tener los funcionarios públicos y médicos como el ministro de Salud”.

Bruce Mac Master cuestionó las declaraciones del ministro de Salud para aprobar la reforma a la Salud - crédito @Andi_Colombia/X

Sobre los problemas relacionados con la prestación del servicio de salud en el país, Mac Master calificó como una “falla” la brecha entre el presupuesto y lo que propone la nueva reforma a la salud.

Señaló que “la reforma tiene muchísimas fallas, la principal falla, no tienen los recursos para poder operar”. Según los cálculos presentados por el directivo, existe una diferencia de “$163 billones durante los próximos 10 años” entre lo presupuestado y el costo real de la reforma.

En sus palabras, “se pueden crear los derechos, se pueden eventualmente hacer algunas ofertas especiales para los ciudadanos y a los pacientes, pero hay que crearles los recursos”, advirtiendo que la reforma no contempla los gastos adicionales, estimados en “entre $10 y $15 billones, en cada uno de los próximos años”.

Por último, opinó que actualmente no se observa un sistema de transición claro entre el modelo actual y el que plantea el Gobierno. Desde su perspectiva, “no hay forma de hacerle seguimiento a los pacientes”, ya que los registros médicos carecen de responsables que permitan transferir la información clínica entre regiones, lo que representa un obstáculo para la atención coordinada.