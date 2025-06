Menor de edad asesinó a concejal en situación de discapacidad en Antioquia

El concejal de San Andrés de Cuerquia (Antioquia) Juan Camilo Espinosa fue ultimado por un menor de edad. (Crédito: Colprensa / Concejo de San Andrés de Cuerquia)

Hay luto en el municipio de San Andrés de Cuerquia, en el norte del departamento de Antioquia, luego de que en la tarde del lunes 16 de junio asesinaran al concejal Juan Camilo Espinoza Vanegas que estaba en situación de discapacidad con movilidad reducida.

El cabildante, reconocida por su trabajo comunitario, formaba parte del movimiento político Autoridades Indígenas de Colombia (Aico) y fue ultimado con arma de fuego en el casco urbano de la población cuando regresaba a su vivienda, informaron en la emisora Caracol Radio.

Las autoridades locales señalaron que el servidor público, que utilizaba silla de ruedas para desplazarse, fue abordado por un joven armado que, presuntamente, aprovechó la vulnerabilidad de la víctima para dispararle y acabar violentamente con su vida, recogieron en el informativo de la televisión antioqueña Hora 13 Noticias.

La rápida respuesta de la Policía permitió la captura inmediata del presunto homicida que sería un adolescente de 17 años, al que le incautaron un arma de fuego en su poder, como lo confirmó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a través de su cuenta oficial de la red social X.

“Antioqueños, he sido informado del asesinato de Camilo Espinosa Vanegas, un concejal del 32 años, del municipio de San Andrés de Cuerquia. El Concejal, quien tenía movilidad reducida y se dirigía a su casa en silla de ruedas, fue abordado por dos sujetos que le disparan. La @PoliciaColombia capturó a un menor a quien se le incautó un arma de fuego tipo revólver [sic]”, trinó.

El mandatario departamental también detalló que el señalado cómplice del homicida, que era el que conducía la motocicleta en la que se transportaba, sí logró evadir a las autoridades, luego de perpetrar el crimen y ofreció una importante compensación monetaria para dar con esa persona.

“El otro sujeto que conducía la motocicleta logró huir del lugar. Por este último ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos que permita su captura [sic]”, anunció.

Por este violento hecho, el gobernador Rendón reiteró sus críticas a las iniciativas de paz del Gobierno del presidente, Gustavo Petro, por paralizar la ofensiva de las autoridades en contra los grupos armados organizados, lo que ha tenido como consecuencia su fortalecimiento en varias regiones del país.

“Estos son los que durante tres años tuvieron una sombrilla de impunidad con la “paz total”. Disidencias FARC instrumentalizan menores sin vergüenza. Que les caiga todo el peso de la fuerza legítima del Estado y de la ley [sic]”, publicó.

Entre tanto el coronel Óscar Rico, comandante de la Policía de Antioquia, señaló que el menor aprehendido podría estar vinculado a la estructura Frente 36, aunque hasta ahora no se tenía información sobre amenazas previas en contra del cabildante.

“En la reacción se logra la captura de una persona que manifiesta tener 17 años. Se le encuentra un arma de fuego, la cual utilizó para cometer el homicidio. Y también se encuentra una moto inmovilizada. Es lo que tenemos por el momento. Hay una recopilación ya de videos, de pruebas testimoniales. Y ya está en el tema de la judicialización de este caso con nuestra Fiscalía ante las autoridades competentes”, citaron de las declaraciones del alto oficial en la emisora Caracol Radio.

Indicó también que se adelanta la recolección de las grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios para esclarecer los móviles del asesinato.

Funcionarios del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes inició el respectivo proceso al menor implicado, mientras crece la preocupación entre líderes sociales y la comunidad local por la violencia que afecta a la región. Las autoridades siguen recopilando pruebas para determinar si existen otros responsables o autores intelectuales del crimen.

Espinosa era reconocido en su población por su resiliencia, ya que aunque estaba en condición de discapacidad con movilidad reducida, llegó a ocupar en dos periodos un escaño en el concejo municipal.

“Muchos creen que la discapacidad es un límite, pero no la discapacidad es solamente mental. Hay veces que las personas me preguntan que si yo tuve un accidente, pero no. Mi discapacidad es de nacimiento. Diosito sabe por qué lo manda a uno así. Pone la llaga y da la medicina”, relató en un video de la Alcaldía municipal.