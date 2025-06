Beéle confirmó segunda fecha en Bogotá: día, boletas y precios para su nuevo show en el Movistar Arena

César Augusto Londoño confesó que vivió una historia de amor por chat, se enamoró pero no terminó bien: “Fue bonito” El comentarista deportivo revivió una relación que tuvo a distancia con una mujer por la que se aventuró a viajar a Francia y que no llegó a conocer: no sabe si continúa con vida: “Se enfermó y no me dejaron verla”