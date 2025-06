Carolina Corcho es blanco de duras críticas tras mensaje en el que acusó al Senado de la muerte de Ana María Cuesta: “Cinismo y falta de humanidad”

La exministra Carolina Corcho habló de la muerte de Ana María Cuesta, directora del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación - crédito Colprensa - @CarlosFGalan/X

El reciente fallecimiento de Ana María Cuesta, directora del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, y que fue lamentado, entre otros, por el presidente de la República, Gustavo Petro, desató el domingo 15 de junio de 2025 una controversia en torno a la exministra de Salud Carolina Corcho: que acusó a los senadores de ser responsables indirectos por el deceso debido al hundimiento de la reforma de salud, pese a que durante sus casi ocho meses frente de la cartera fue blanco de críticas por su manejo del sistema.

Cuesta, a sus 39 años y según la información que reveló El Espectador en su edición dominical, murió esperando que la EPS Famisanar le proporcionara los medicamentos que necesitaba con urgencia. Desde hace dos décadas le habían diagnosticado hipertensión pulmonar, pero a lo largo de su vida, demostró una increíble tenacidad al continuar con sus estudios y proyectos vitales, que la llevó, incluso, a adelantar estudios de educación superior en reconocidos centros de estudio, como se vio reflejado en su curriculum.

No obstante, a pesar de que los médicos le recomendaron abandonar Bogotá y utilizar oxígeno a diario, ella decidió buscar alternativas. Viajó a México para estudiar una maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), pero allí se enteró que sufría de lupus eritematoso sistémico. De acuerdo con testimonios de sus familiares, se supo que la entrega del ambrisentan y posteriormente del selexipag, ambos medicamentos vitales, se volvió intermitente, lo que la llevó a racionar su consumo.

“Tomaba un día sí, un día no, para evitar que un día de sopetón no tuviera”, según relató su hermana al citado medio de comunicación. De hecho, el 9 de junio se interpuso un incidente de desacato debido al incumplimiento de una orden judicial para la entrega de medicamentos, pero ya era tarde: pues Ana María falleció el 11 de junio después de llegar a urgencias con síntomas críticos y sufrir un paro ventricular del cual no pudo recuperarse; una tragedia que causó un fuerte impacto en las plataformas digitales.

En 2020, un juzgado había ordenado a Famisanar entregar los medicamentos en un plazo máximo de 48 horas tras la orden médica, pero en esta ocasión la orden judicial no se cumplió. La hermana de Cuesta relató a El Espectador que Ana María llegó a urgencias “con los pulmones, el corazón y la vena aorta inflamados” y permaneció casi dos días sentada en una silla antes de sufrir un segundo síncope el 11 de junio a las 3:00 a.m., seguido de un paro ventricular que terminó por costarle la vida.

Los comentarios de Carolina Corcho que desataron la ira en las redes sociales

Ante esta tragedia, Corcho escribió un mensaje en el que culpó al legislativo por no aprobar la reforma a la salud de la que ella fue defensora durante su paso por el Ejecutivo. “Lamento profundamente la muerte evitable de Ana María Cuesta. Exijo a las autoridades, a la Supersalud, Contraloría General de la República y la Fiscalía adelantar las investigaciones sobre Famisanar, establecer las responsabilidades y sanciones para quienes no hicieron entrega oportuna del medicamento”, dijo Corcho en su mensaje.

Del mismo modo, aseguró que la deuda de las EPS, superior a los 30 billones de pesos, es una crisis que solo puede remediarse mediante reformas legales reales y acusó directamente a los senadores de la Comisión Séptima por su resistencia a aprobar estos cambios. “Como Ana María, cientos de ciudadanos enfrentan el flagelo de la negación de medicamentos”, agregó la exministra, que acusó a las EPS al incumplir la ley al no resguardar reservas técnicas para responder por las recursos que están por saldarse.

“Responsabilizo a las mayorías de la Comisión Séptima, específicamente a los 9 senadores y senadoras que en defensa de los negocios que campean en el sector salud (incluido el de los medicamentos) archivaron el 3 de abril del 2024 la reforma a la salud, que contenía instrumentos para resolver la crisis que hoy tiene en vilo la vida de muchos pacientes”, dijo Corcho, que se enfocó en la hoy presidenta de la comisión, Nadia Blel, por supuestamente promover maniobras dilatorias para archivar de nuevo la reforma.

Lluvia de críticas a Carolina Corcho por culpa al Senado de la muerte de Ana María Cuesta

Estas declaraciones, como eran de esperarse, provocaron una fuerte reacción en cadena entre políticos y figuras públicas. Como la del exministro de Salud Fernando Ruiz, que condenó sus comentarios, acusando a Corcho de cinismo. “Nunca había visto un mayor ejemplo de cinismo y falta de humanidad. En primer lugar, utilizar la muerte reciente de una persona para un uso político. En segundo, que el mensaje salga de quien ha liderado la destrucción del sistema y nos tiene a los colombianos sin salud”, dijo Ruiz.

Y agregó que este es un “señalamiento artero y peligroso de los senadores”, en un momento de extrema violencia verbal que nos tiene haciendo a los colombianos “un sentido silencio por nuestra vida”. Y recordó que el reclamo se hace a una EPS que está intervenida por el Gobierno a través de Supersalud, y desfinanciada gracias a sus maniobras. “Las cuales tienen connotación de lesa humanidad. Verdaderamente, han llevado a nuestro país a una noche muy oscura, pero debemos tener la convicción que saldremos adelante”, dijo Ruiz.

Por su parte, Gerson Bermont, que es secretario de Salud de Bogotá, también fue crítico, al calificar el discurso de Corcho como propio de “indolencia y oportunismo”. Y opinó que desacreditar verdades y señalar al Congreso en medio de una crisis creada es un “acto de irrespeto con todos los pacientes que hoy sufren esa realidad”, indicó el funcionario distrital, que fue durante el Gobierno de Iván Duque Márquez el encargado de manejar, junto a Ruiz, la pandemia del COVID-19.

Por otro lado, el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, y el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry coincidieron en señalar al Gobierno como el responsable último, dado que Famisanar es actualmente intervenida por el Estado. “Deje el cinismo, exministra. Famisanar está controlada e intervenida por el gobierno de Petro desde 15/09/2023 y desde entonces la atención se ha deteriorado. Lo que ocurrió con Ana María y lo que ocurre con los afiliados de esa EPS es responsabilidad del Gobierno”, dijo Forero.

A su turno, Echeverry utilizó calificativos más fuertes. “Exministra Corcho solapada. Socava el sistema de salud. La gente empieza a morir. Le echa la culpa a otros”. Los periodistas también expresaron su molestia, como el periodista Mauricio Jaramillo Marín, que recordó Famisanar honraba con sus obligaciones antes de la intervención. “Antes cumplía a los ‘trancazos’, pero cumplía y Ana María podía seguir viviendo. ¿Ahora todos son responsables menos el Gobierno nacional? ¡Qué extraño!“, dijo el comunicador.

Por último, desde la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, recordaron las palabras de Corcho, en las que decía que debía haber “una crisis explícita” y lamentaron la situación. “Las EPS intervenidas colapsan, los pacientes mueren… Y quienes ayudaron a provocar esta crisis, hoy reparten culpas. Hoy Ana ya no está. Y como ella, más personas han muerto esperando un tratamiento que nunca llegó. Da impotencia que hoy se culpe a otros, cuando se tuvo el poder para actuar con responsabilidad y no se hizo”, indicó la asociación.