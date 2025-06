Hermana de Miguel Uribe Turbay relata el impacto emocional tras verlo herido: “Me costó verlo”

La familia Turbay enfrenta nuevamente la violencia, recordando el asesinato de Diana Turbay a manos del Cartel de Medellín - crédito @mcarolinahoyost / Instagram

Tras el atentado que sufrió Miguel Uribe Turbay hace una semana en Bogotá, continúan surgiendo testimonios de sus familiares sobre el duro momento que enfrentan.

María Carolina Hoyos Turbay, hermana del político, compartió cómo ha sido el proceso desde que recibió la noticia y reveló el impacto que ha provocado ver a Miguel hospitalizado.

En declaraciones para Semana, Hoyos relató que la noticia del atentado la sorprendió mientras se encontraba haciendo el Camino de Santiago, sorprendida y con incredulidad ante la gravedad del hecho. Al llegar al hospital, dijo que ver a su hermano tan afectado físicamente fue una experiencia difícil.

“Me costó verlo, está absolutamente hinchado”, admitió, recordando cómo el dolor y las heridas pueden transformar a una persona. María Carolina comparó este episodio con el que vivió cuando su madre, Diana Turbay, también fue víctima de la violencia en Colombia y señaló que las secuelas físicas y emocionales en ambas situaciones han sido similares.

María Carolina Hoyos cuenta cómo ha impactado a su familia la más reciente agresión contra su hermano - crédito @mcarolinahoyost / Instagram

“Con mi mamá, yo llegué corriendo a la sala de cirugía y cuando la vi, no la reconocí. Por fracciones de segundo pensé que no era mi mamá. Estuvo seis meses secuestrada. El cautiverio hizo que perdiera peso. El dolor transforma, vuelve distinta a la gente. Sus facciones cambiaron. Me pasó lo mismo. Mi hermano está absolutamente hinchado, me costó verlo“, reveló María Carolina en declaraciones recogidas por Pulzo.

Destacó que, pese a la tragedia familiar tras el asesinato de su madre, ella y Miguel lograron mantener contacto cercano gracias a su abuela Nydia, a pesar de que tuvieron que vivir separados por pertenecer a diferentes núcleos familiares.

Hoyos expresó que, a pesar de lo difícil del momento, valora positivamente la rápida atención que recibió Miguel Uribe tras el ataque. Subrayó la coincidencia de que en la clínica hubiera disponibles los especialistas necesarios justo cuando él llegó, lo que contribuyó a salvarle la vida.

María Carolina Hoyos recuerda a su madre Diana Turbay y relata cómo ha enfrentado la violencia en su familia - crédito Reuters

Mientras el proceso de recuperación continúa y la familia permanece atenta al estado de salud de Uribe Turbay, las autoridades siguen investigando lo ocurrido y avanzan las acciones judiciales relacionadas con el caso.

Miguel Uribe Turbay sigue en UCI tras atentado en Bogotá

El acceso al área donde permanece Miguel Uribe Turbay en la Fundación Santa Fe se encuentra restringido, permitiendo únicamente el ingreso de personal médico autorizado y de sus familiares más cercanos, como medida para evitar infecciones que puedan agravar su estado.

En este contexto, la institución médica no emitirá reporte sobre la evolución del precandidato presidencial durante el fin de semana, y la opinión pública deberá esperar hasta el lunes 16 de junio para conocer novedades sobre su salud.

El precandidato presidencial permanece bajo estricta vigilancia médica en la Fundación Santa Fe, con acceso restringido y sin nuevos reportes oficiales sobre su estado hasta el lunes, mientras crece la expectativa por su evolución clínica - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo

El senador y precandidato presidencial de 39 años permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos tras el atentado ocurrido el 7 de junio en Fontibón, al occidente de Bogotá. El ataque, perpetrado por un sicario menor de edad durante un mitin político, dejó a Uribe Turbay con heridas de gravedad, siendo la más compleja la que recibió en el cráneo, donde uno de los proyectiles quedó alojado.

Desde entonces, la Fundación Santa Fe ha venido entregando partes médicos diarios, pero este fin de semana se interrumpirá la comunicación oficial.

El último boletín médico, emitido a las 6:45 a. m. del viernes 13 de junio, detalló que el paciente muestra respuestas a los estímulos aplicados por el equipo de salud. El comunicado de la Fundación Santa Fe señaló: “Muestra una respuesta al manejo instaurado reflejado en leve disminución de su presión intracraneana, con valores de perfusión cerebral con tendencia a la estabilidad. De continuar con esta evolución clínica, se realizará un nuevo control imagenológico cerebral en los próximos días para evaluar cambios, hallazgos y revaloración de las lesiones”.

La Fundación Santa Fe suspende la entrega de información sobre la salud del senador, quien continúa en estado delicado tras recibir un disparo en la cabeza durante un mitin político en Fontibón - crédito Lina Gasca/Colprensa

La esposa de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, y su padre, Miguel Uribe Londoño, son las únicas personas autorizadas para visitarlo. Esta restricción busca minimizar el riesgo de que el paciente contraiga bacterias, virus u otros agentes infecciosos que puedan complicar su recuperación.