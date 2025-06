Emisora se disculpó con Karen Sevillano por chiste discriminatorio en su contra: “Cometimos un error”

Karen Sevillano enfrenta un comentario racista en Mix, emisora que generó indignación y rechazo en redes sociales - crédito redes sociales

Durante una reciente entrevista en la emisora Mix Radio, Karen Sevillano vivió un momento que no pasó desapercibido en las redes sociales, luego de que uno de los locutores realizara un comentario en clave de chiste que fue tomado como racista en redes sociales, así como por la propia invitada.

La ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia se encontraba promoviendo una nueva línea de productos de cuidado de la piel, y en particular un bloqueador solar con color, diseñado especialmente para personas con tonos oscuros.

Mientras explicaba el funcionamiento del producto, uno de los locutores interrumpió para preguntar si su producto sería “betún”. Esta insinuación provocó una evidente expresión de desconcierto en Karen, que continuó con la charla (aunque bromeó con que se fueran a comerciales porque iba a dejar la mesa), pero eso no evitó que el gesto se hiciese viral en las horas posteriores.

La emisora causó indignación en redes tras un incidente con la presentadora y creadora de contenido, que intentó manejar con humor un comentario desafortunado - crédito @AmoinfernalV / X

El fragmento no tardó en difundirse en plataformas digitales, llevando a que varias personas reaccionaran negativamente al comentario. Entre ellas se incluyo Neider García, novio de Karen, que compartió un mensaje agradeciendo a su pareja por no abandonar la entrevista, considerando que un gesto así (similar al de Melissa Gate en una entrevista en la que le preguntaron por Altafulla) habría sido tomado de mala manera y no como una forma de exigir respeto.

La propia Karen Sevillano se pronunció sobre lo sucedido, reprobando la situación. “Miren, yo no les voy a decir que no me sentí incómoda con el comentario, cuando yo llegué a mi casa yo pensé ‘yo hubiese respondido eso, hubiese respondido lo otro’. Pero, también me parece terrible que las personas negras tengamos que estar preparadas para responder ante el racismo, como si fuese un manual de supervivencia que nos impone la sociedad”, afirmó.

La influenciadora manifestó su incomodidad y consideró injusto que tuviese que estar "preparada" para afrontar el racismo - crédito @karensevillano/Instagram

Ante la cantidad de reacciones en contra de la emisora, la directora, Laura Buendía, asumió la vocería durante la emisión del viernes 13 de junio, tomándose cerca de 15 minutos para referirse a lo ocurrido.

Inicialmente envió un saludo “a toda la gente que se sintió un poco ofendida” por lo que describió como “un chiste que se nos salió de las manos” y remarcó que ni la emisora ni el grupo empresarial detrás de esta apoya “Nada que tenga que ver cosas ofensivas o negativas (...) Aquí lo único que queremos es divertir, entretener, y a veces informar”, manifestó.

Laura Buendia, locutora de la emisora, se pronunció ante la polémica que desató su comentario contra Karen Sevillano - crédito Mix Radio/Instagram

Wildeman Flórez, conocido como Ensalada en la mesa de trabajo, y presente durante la entrevista a Karen, se pronunció en ese momento y manifestó que fue un comentario desafortunado. “Cometimos un error. No estoy de acuerdo con ningún tipo de humor que sea ofensivo. Esto para nada es chistoso, ni representa los lineamientos de la emisora, ni representa los míos”, afirmó, añadiendo que fue un momento en el que “No conecto mi boca con el cerebro, porque voy muy rápido en la búsqueda de hacer humor”.

JP, locutor afrodescendiente igual que Karen, se refirió al tema en ese momento y también se hizo responsable, pues él replicó el polémico comentario, y aseguró que “nunca fue mi intención tener que prácticamente bloquear todas mis redes para no recibir mensajes negativos”.

“No sé cómo hacer para que ustedes entiendan que fue un comentario que desgraciadamente repliqué, que me generó risa”, expresó. Al respecto, expuso que tiene una amistad con Ensalada en la que comentarios de ese calibre son habituales entre ellos.

“Desgraciadamente esos chistes entre nosotros se salieron de entre nosotros. Y le cayó a una persona que entiendo que es muy reconocida, que entiendo que se siente mal, que entiendo que se siente triste. Yo le escribí a Karen ayer, le dejé un mensaje. Ella sabe que de mi parte nunca va a haber un ataque hacia ella, ni tampoco un ataque hacia nuestro color de piel”, afirmó.

En los comentarios del video, Laura Buendía aprovechó para hacer una declaración aparte de la disculpa, esta vez dirigido a ciertas respuestas que recibió. “Solo les voy a decir algo: NADA de lo que sucedió tiene que ver con el reality, algunos se están aprovechando cuando no tocan pitos aquiiiii!! Les mando un beso y un abrazo, pero lo que tenga que ver con eso, con el reality, no les voy a responder, sigan en la suya, que esa NO ES LA MÍA!!”, sentenció.