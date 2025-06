Daniela Legarda contó que su mamá no quiere salir de su casa por las redadas: “Tiene miedo de la calle”

Daniela Legarda destacó en una publicación cómo las operaciones migratorias afectan emocionalmente a ciudadanos y residentes latinos en Estados Unidos - crédito @danielalegarda/Instagram

La situación de los migrantes en Estados Unidos ha generado preocupación y temor en muchas familias latinas, incluidas aquellas que ya cuentan con ciudadanía.

Daniela Legarda, hermana del fallecido cantante Legarda, expresó su angustia a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde relató cómo las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han afectado emocionalmente a su familia.

Según contó en su publicación, las redadas de ICE han sido especialmente visibles en ciudades como Los Ángeles, donde se han registrado protestas en las últimas semanas. Legarda calificó estas operaciones como crueles y violentas, indicando que afectan a personas que llegaron al país con esperanza y valentía, como su propia familia.

La creadora de contenido compartió su testimonio en Instagram, describiendo el impacto emocional que las redadas migratorias de ICE han tenido incluso en ciudadanos estadounidenses como su familia - crédito @danielalegarda/Instagram

“Lo que está pasando con las redadas de ICE en Los Ángeles me tiene el corazón roto. Es cruel, es violento, y está atacando a personas que llegaron a este país con nada más que valentía y esperanza — personas como mi familia (sic)”, escribió Daniela, destacando el impacto de estas acciones en la comunidad latina.

En su mensaje, recordó los sacrificios que hicieron sus padres y su abuela cuando emigraron desde Colombia a Estados Unidos. Ninguno de ellos hablaba inglés al llegar, y sus padres trabajaron largas jornadas en empleos mal remunerados, mientras su abuela también contribuyó trabajando en un McDonald’s y cuidando a los niños.

“Cuando nos mudamos a Estados Unidos desde Colombia, no hablábamos ni una palabra de inglés. Mis papás trabajaban horas largas — mal pagados, invisibles — llevando sobre sus hombros el peso de nuestra familia. Mi abuela se vino con nosotros y trabajó en McDonald’s para ayudarnos a salir adelante. Y cuando no estaba trabajando, nos cuidaba para que mis papás pudieran seguir luchando. No vinimos a quitar. Vinimos a darle todo. A sobrevivir. A amar. A construir", añadió.

Daniela recordó cómo sus padres y su abuela trabajaron en condiciones difíciles para sacar adelante a la familia tras llegar sin hablar inglés - crédito @danielalegarda / Instagram

También describió el temor que siente su madre Patricia Lizcano: “Ayer, mi mamá me dijo que debemos andar con nuestros pasaportes. Somos ciudadanos. Pero ahora tiene miedo de salir a la calle sin él… porque somos latinos. Porque están confundiendo a la gente. Porque está asustada. Y eso me partió el alma. Esto no es solo una cuestión de política. Es personal. Es vivir con miedo incluso después de hacer todo bien“.

En su publicación, Legarda también hizo un llamado a la acción, invitando a quienes tienen privilegios a utilizarlos para apoyar a las comunidades afectadas. “Si esto no te rompe el corazón, no estás prestando atención. Si tienes privilegio, úsalo. Habla. Defiende. Apoya a tu comunidad”, escribió, destacando la importancia de la solidaridad en momentos de crisis.

Además, insistió en que la comunidad latina no representa una amenaza para Estados Unidos, sino que es una parte esencial del tejido social del país: “No somos una amenaza. Somos el latido de este país”.

La joven hizo un llamado claro a la acción: “Si tienes privilegio, úsalo. Habla. Defiende. Apoya a tu comunidad” - crédito @danielalegarda / Instagram

El mensaje de Legarda estuvo acompañado de fotografías familiares que muestran momentos de su infancia junto a su hermano Legarda y su hermana María, en reuniones organizadas en Estados Unidos. Estas imágenes, junto con su relato, generó una ola de reacciones en redes sociales, principalmente de apoyo por parte de otros latinos que comparten su preocupación y le envían mensajes de fortaleza.

“Dios las cuide y las proteja siempre Dani 🥺❤️“; ”Somos unidas mujer. Mi corazón se rompe en pedazos. Gracias por hablar de esta tema“; ” Te mando un fuerte abrazo ❤️ “; ”Latinos unidos“; “Gracias por expresar tu sentir Daniela, porque hasta que la gente no lo ve próximo, no lo siente igual”; “Comparto tu reflexión ❤️“; ”Que triste tener que llegar a esto te mando un abrazo", son algunas reacciones en su publicación.