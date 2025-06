SIC multó a establecimientos comerciales del aeropuerto El Dorado por no suministrar precios a los viajeros: deberán pagar cerca de $300 millones

Sancionan a tiendas que están en el aeropuerto El Dorado por irregularidad de los precios de sus productos - crédito Aeronáutica Civil

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció el 13 de junio la sanción a Licores de Colombia S.A.S. (propietaria del establecimiento Multi Express Local 28) y Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio (propietaria de la Droguería Colsubsidio), establecimientos ubicados en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, por irregularidades con la información de los precios de sus productos a los viajeros.

En el comunicado de la Superintendencia de Industria y Comercio consta que se realizó una investigación interdisciplinaria debido al registro fotográfico de los clientes de estos establecimientos comerciales, evidenciando la ausencia de los listados de precios de los productos o la marca en cada uno de ellos que le permitiera identificar a los compradores el rango económico del cual necesitaban disponer.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Tras hacer un análisis de las distintas evidencias fotográficas de los establecimientos de comercio ubicados en el aeropuerto, encontró que los productos exhibidos no contaban con etiquetas o carteles adheridos que indicaran su valor, o que los precios se mostraran en alguna estructura de la estantería. De la misma manera, la Dirección registró la ausencia de un listado de precios de estas mercancías, como mínimo para que los consumidores tomaran una decisión de compra de manera informada”, informó la entidad.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció el 13 de junio la sanción a Licores de Colombia S.A.S. (propietaria del establecimiento Multi Express Local 28) y Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio (propietaria de la Droguería Colsubsidio) - crédito SIC

De igual manera, las droguerías Colsubsidio fueron multadas por no presentar información en la caja registradora donde se ratificaba el derecho de los clientes a recibir el cambio monetario en caso de ser requerido: “En el caso particular de la Droguería Colsubsidio, la Dirección constató que, en la zona de cajas registradoras de este establecimiento, no se encontraba de forma visible el aviso de cumplimiento relativo a la disponibilidad de vueltas correctas”.

Por los aspectos mencionados anteriormente, se determinó que “la Dirección impuso a Licores de Colombia S.A.S. (propietaria del establecimiento Multi Express Local 28) y Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio (propietaria de la Droguería Colsubsidio) multas de $76.381.824 y $154.103.680, respectivamente".

las droguerías Colsubsidio fueron multadas por no presentar información en la caja registradora donde se ratificaba el derecho de los clientes a recibir el cambio monetario en caso de ser requerido - crédito SIC

Esos hechos se concluyeron luego que en el mes de marzo de 2025, se realizaron visitas a los dos establecimientos comerciales en medio de la conmemoración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores.

Para llevar a cabo la diligencia se realizó un despliegue de funcionarios de la entidad que estuvieron bajo la supervisión del superintendente de industria y comercio Cielo Rusinque, esto, con el objetivo de corroborar las garantías que se le están entregando a los consumidores, en este caso los viajeros que transitan por la terminal aérea de la capital del país, la más grande de Colombia y una de la más importante a nivel de Latinoamérica.

“Verificar el cumplimiento de las garantías de los consumidores, tales como la indicación pública de los precios a los ciudadanos, las buenas prácticas en materia de información y publicidad, y la conformidad metrológica de las balanzas en las que se pesa el equipaje de los viajeros“, se puede leer en el documento.

Deberán pagar entre las dos compañías $300 millones de pesos por faltas al consumidor - crédito redes sociales

Finalmente, se recordó el compromiso de la Superintendencia de Industria y Comercio que tiene con los consumidores al velar para que al momento de tener contacto con cualquier tipo de establecimiento comercial se le garanticen todos los derechos como lo es el suministro de información clara, veraz y oportuna sobre el precio de los productos, así como la devolución del cambio en la caja en caso de ser necesario, y más, en lugares que son de gran afluencia de público como lo es un aeropuerto internacional, en el que nacionales y extranjeros por lo general, realizan compras de último momento o en el lugar se acercan a diferentes puntos para atender necesidades o emergencias de último minuto previo a abordar su vuelo.