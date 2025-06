Paseo en bote en Estados Unidos terminó en tragedia para familia colombiana: joven de 21 años se lanzó al agua y no volvió a salir

David Simanca Molina, joven colombiano que falleció en un lago de Estados Unidos - crédito El Universal

Terminó la búsqueda desesperada de los organismos de socorro de Estados Unidos y de la madre de un joven colombiano, tras el hallazgo del cuerpo de David Simanca Molina en el lago Douglas, que atraviesa Tennessee, luego de varios días desaparecido tras realizar actividades recreativas en la zona.

Los hechos habrían ocurrido hacia la 1:30 p. m. del domingo 8 de junio, en el área de Muddy Creek del lago Douglas, cerca de Point 7, en el condado de Jefferson. David se encontraba en un bote junto a compañeros de trabajo y amigos. En un momento, varios decidieron lanzarse al agua para disfrutar del lugar, pero David nunca salió.

Según el informe de la Agencia de Recursos de Vida Silvestre de Tennessee (TWRA), encabezado por el capitán George Birdwell, no se ha podido determinar el punto exacto donde la víctima entró al agua, lo que complicó la búsqueda. Agradecieron el apoyo del público y aseguraron que estaban haciendo todo lo posible para ayudar a la familia a cerrar este capítulo.

Luz Martin, madre del joven —ya nacionalizado ciudadano estadounidense tras diez años en el país—, contó que lo vio por última vez la mañana de la tragedia, cuando él se despidió de ella. Aunque la natación era una de sus especialidades, ella le pidió que tuviera cuidado.

“Yo incluso le dije que tuviera cuidado, porque aunque él era buen nadador y practicaba natación como deporte, se trataba de un lago, no de una piscina o una playa. Él me respondió que solo iba a relajarse. Me dio un beso antes de salir, como siempre lo hacía”, narró Martin.

La madre se enteró por el llamado de uno de los amigos de su hijo, quien cerca de las 3:00 p. m. le comunicó que David se habría ahogado, lo que provocó que de inmediato se avisara a las autoridades del país.

Para las actividades de búsqueda, las autoridades debieron usar un sistema de sonar especializado, conocido como “pez de remolque”, con el que lograron hallar el cuerpo a 81 pies bajo el agua.

Estas diligencias tuvieron que esperar, ya que se requería un permiso especial para ingresar a propiedad privada y llegar al punto exacto. La presión de los medios de comunicación, al conocer lo sucedido, fue de gran ayuda para que las actividades se ejecutaran con la mayor brevedad posible.

Luego del rescate, la mujer envió un sentido mensaje de agradecimiento a las autoridades, a los medios de comunicación y a la población en general que la apoyaron durante las horas de zozobra y contribuyeron a que el caso se resolviera rápidamente.

“Hoy, 10 de junio, la angustia llegó a su fin. Estoy inmensamente agradecida a cada persona que contribuyó a ayudarme a encontrar un poco de paz. Gracias a los rescatistas, a los policías, a los medios de comunicación, a mis amigos, a mi familia y a las muchas personas que, incluso sin conocerme, me ofrecieron su apoyo. Estoy especialmente agradecida a cada organización involucrada por su dedicación y compromiso inquebrantable para encontrar a mi hijo. Su trabajo fue esencial para que pudiéramos cerrar esta etapa (...) Hoy, mi hijo está en los brazos del Creador, abrazado por su amor infinito”, expresó.

Por ahora, la mujer solicita ayuda para recaudar fondos y repatriar el cuerpo del joven hacia Colombia, donde espera se le dé el último adiós.