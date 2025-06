Paloma Valencia suspendió su campaña tras el atentado contra Miguel Uribe y lanzó críticas al Gobierno por ola de violencia

Paloma Valencia suspendió su campaña presidencial tras el reciente atentado contra Miguel Uribe ocurrido el 7 de junio - crédito Colprensa

La senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, anunció la suspensión de su campaña presidencial tras el atentado contra el también precandidato Miguel Uribe Turbay, ocurrido el sábado 7 de junio.

Con base en sus recientes declaraciones realizadas en en el programas 6 AM, de Caracol Radio, emitido el jueves 12 de junio, Valencia explicó que esta decisión busca generar un alto en las actividades políticas como muestra de rechazo a la violencia que afecta al país. “Nosotros no podemos seguir en el ejercicio político como si Miguel no estuviera en una clínica luchando por su vida”, afirmó la senadora, que a su vez invitó a otros candidatos a sumarse a esta pausa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con Valencia, la suspensión de su campaña no solo responde al ataque contra Uribe Turbay, también a la creciente ola de violencia en regiones como Cauca, Valle del Cauca y Catatumbo, donde se han registrado múltiples atentados en los últimos días. La senadora señaló que el país está enfrentando un escenario que recuerda épocas de violencia que se creían estaban en el pasado. “Colombia está volviendo hacia momentos que creíamos superados”, expresó, subrayando la necesidad de detener la normalización de estos actos.

La senadora convocó a la “Marcha del Silencio” para que ciudadanos y fuerzas políticas rechacen la ola de violencia - crédito REUTERS

Valencia criticó duramente al actual gobierno, encabezado por el presidente Gustavo Petro, al que acusó de fallar en su responsabilidad de garantizar la seguridad. Según la senadora, los organismos de inteligencia no han sido capaces de anticipar ni prevenir los ataques recientes, incluyendo los 19 atentados ocurridos en un solo día en los departamentos de Huila y Cauca. “Este gobierno realmente nos está fallando a todos, porque la seguridad es su responsabilidad”, declaró.

Aunque otros candidatos no han anunciado formalmente la suspensión de sus campañas, Valencia afirmó que muchos han reducido sus actividades políticas como muestra de solidaridad. La senadora insistió en que esta pausa no implica abandonar la contienda electoral, sino reflexionar sobre la gravedad de la situación. “No podemos seguir corriendo una carrera presidencial como si nada hubiera pasado”, enfatizó.

En paralelo, Valencia convocó a una “Marcha del Silencio” para el domingo 15 de junio, invitando a todas las fuerzas políticas y ciudadanos a manifestarse contra la violencia y los ataques a las instituciones. La marcha, según explicó, no tendrá consignas específicas, sino que será un espacio para expresar rechazo a la violencia y apoyo a Miguel Uribe. “Es el silencio para que todas las fuerzas políticas que quieran salir a protestar contra la violencia se unan a esta convocatoria”, señaló.

La senadora enfatizó que esta pausa en su campaña no es abandono, sino un llamado para reflexionar sobre la crisis del país - crédito redes sociales

Además, la parlamentaria informó que su partido tomó medidas legales contra el Gobierno Nacional, incluyendo una demanda contra el decreto que regula la consulta popular y acciones penales contra los ministros que lo firmaron. “Aquí la batalla democrática continúa”, aseguró, reiterando que su pausa en la campaña no significa inacción política.

El atentado contra Miguel Uribe, según información difundida por Noticias Caracol, fue ejecutado por una organización que utilizó vehículos y motocicletas, lo que evidencia una operación de gran escala. Valencia expresó su preocupación por la falta de información oficial sobre el ataque y cuestionó la capacidad del Gobierno para proteger a los líderes políticos de la oposición. “Es preocupante que este país no supiera de ese atentado, si tiene organismos de inteligencia”, afirmó.

El Centro Democrático tomó medidas legales contra el gobierno por fallos relacionados con la consulta popular y la seguridad - crédito REUTERS

Finalmente, Paloma Valencia subrayó que el calendario electoral no se verá afectado por esta pausa, ya que es inamovible. Sin embargo, insistió en que es necesario detener temporalmente el proselitismo para enviar un mensaje claro al país sobre la gravedad de la situación. “Muchas veces las pausas son muy poderosas para que la gente entienda la gravedad de lo que está pasando”, concluyó.