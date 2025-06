Francisca Estévez reflexionó sobre su papel en ‘La primera vez’: “Me encantaría poder ser así”

Francisca Estévez volvió a interpretar a Eva en la tercera temporada de 'La Primera Vez', de Netlfix - crédito @itsfrancissca/Instagram y Netflix

La trayectoria de Francisca Estévez en la televisión colombiana y su papel en La primera vez la han posicionado como una de las figuras más visibles de su generación.

La actriz de 22 años continúa construyendo su carrera con una mezcla de intuición, valentía y una sensibilidad que, tal y como se aprecia en la serie de Netlix en la que comparte pantalla con Emmanuel Restrepo, Santiago Alarcón y Verónica Orozco, es capaz de conectar con quienes la siguen en cada nuevo proyecto.

Sin embargo, tal y como lo reconoció durante una reciente entrevista para la revista Vea, todavía siente nervios antes de encarar un nuevo proyecto, pero asegura que es una sensación que define su manera de abordar la actuación.

“Sentía que no iba a poder hacerlo, que me iba a morir de los nervios”, relató sobre sus inicios en la actuación. “Estaba muy nerviosa, muy asustada, y hasta le pedí a mi mamá [la también actriz Bibiana Navas] que me acompañara porque sentía que no podía hacerlo”, recordó.

En ese orden de ideas, el vértigo de cada “primera vez” (el eje central de la serie de Netflix) no desaparece con la experiencia, según afirmó Francisca. “Es algo que recuerdo mucho y que sigue pasando constantemente”, afirmó.

'La Primera Vez' estrenó su tercera temporada en junio - crédito @itsfrancissca/Instagram y Netflix

Con todo, Francisca aseguró que desde el principio sabía que quería estar interpretando personajes. “Siento que, desde pequeña, sí sabía que quería ser actriz, pero no sabía cómo lo iba a hacer”, confesó, resumiendo su trayectoria como una combinación de vocación, intuición y valentía para avanzar a pesar del miedo.

La primera vez se desarrolla en la Colombia de finales de los años 70, un momento en el que las relaciones interpersonales se desarrollaban de un modo diferente a la actualidad. Para Francisca Estévez, el encanto de la época radica en la manera en que las personas se comunicaban, hecho que admitió que añoraba en los tiempos actuales.

“Yo traería de vuelta la manera de comunicarnos, de relacionarnos y de enamorarnos, sobre todo”, afirmó la actriz, que lamenta que la tecnología haya transformado el romanticismo de las relaciones. “Siento que antes todo era más lindo... eso es muy bonito y se ha perdido muchísimo. La tecnología nos ha quitado el romanticismo. Hoy en día es muy sencillo, solo es escribir ‘veámonos’ por un chat, nos mandamos las ubicaciones y allá nos encontramos”, expresó.

Estévez reflexionó sobre la experiencia de interpretar uno de los personajes principales de la serie, una de las más populares de la plataforma de streaming - crédito Netflix

Durante la charla profundizó en su personaje de Eva Samper, una joven que, al igual que ella, transita el paso de la adolescencia a la adultez durante la tercera temporada de esta serie, que es sensación a nivel nacional.

Francisca reconoció que el personaje, al afrontar las preguntas propias de la adultez para una joven que recién termina el colegio (sumado a su carácter rebelde en un entorno principalmente machista), hacía que le hiciera sentirse más identificada con este. “Siento que nunca cerré completamente la etapa del colegio”, reconoció, haciendo mención de las ocasiones en que tenía que alternar entre las clases y sus primeras audiciones.

Francisca Estévez reconoció que no sentía que hubiese "superado" la etapa del colegio, debido a sus compromisos con sus primeros papeles siendo una adolescente - crédito Netflix

En términos de personalidad, Francisca apuntó algunas diferencias entre el personaje y la persona. “Siento que Eva se atreve más a hacer cosas que yo pienso, pero no me atrevo. Estoy de acuerdo con lo que ella piensa y hace, y me encantaría poder ser así, pero me siento un poco más tímida y limitada en ese aspecto”, explicó en la charla.

Sobre cómo lidiar con ese miedo, Francisca no tuvo dudas en responder: “Estar presente, equivocarse si toca, y atreverse, así le tiemble la voz”, manifestó.