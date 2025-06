Esta fue la petición que le hizo la mamá de La Jesuu con Altafulla en ‘La casa de los famosos’

La Jesuu confiesa cuál fue la petición que le hizo su mamá con Altafulla cuando estaban en competencia - crédito cortesía del Canal RCN

Durante la semana en la que los familiares de los concursantes ingresaron a La casa de los famosos Colombia, La Jesuu experimentó un momento decisivo al recibir el liderazgo y el beneficio del poder de salvación, lo que le permitía rescatar a un compañero de la placa de nominados.

Según contó en entrevista con Mix Radio Bogotá, en esos momentos estaba en medio de la situación de reconocerle a La Toxicosteña el favor de regresarla al programa, pero también la polémica que se vivía en la competencia y su afinidad con el cantante Andrés Altafulla.

Durante ese tiempo y con la posibilidad de ayudar a un participante, su mamá le pidió que salvara a Altafulla en lugar porque tenía buenas opiniones positivas sobre él y la forma en la que llevaba el juego, así que la dejó entre la espada y la pared.

Aunque La Jesuu para esos días también tenía una buena amistad con Altafulla y disfrutaba de su amistad, en su corazón y mente estaba el hecho de que La Toxicosteña había sido clave para que continuara en la competencia, ya que la “resucitó” semanas antes, dándole una nueva oportunidad en el reality.

La influenciadora relató en una entrevista radial: “Mi mamá me dice que le gustaría que yo salvara a Altafulla”, una solicitud que, según sus palabras, no pudo cumplir.

En esa misma semana, La Jesuu compartió tiempo con su madre dentro del programa, lo que le permitió recibir consejos y apoyo emocional. Sin embargo, la decisión de a quién salvar generó un dilema personal, ya que su vínculo en ese momento con la costeña parecía sólido.

La cuestión fue que no le cumplió el deseo a su mamá, porque seguía fiel a sus convicciones y al hecho de que había regresado al programa gracias a la ayuda de su amiga. Sin embargo, tras su segunda eliminación, tuvo acceso a varios videos en los que pudo observar que La Toxicosteña, junto a Emiro Navarro y Melissa Gate, hablaban negativamente sobre ella. Esta situación la desconcertó, ya que dentro del reality no percibió señales de distanciamiento.

Aunque La Jesuu no confirmó de manera explícita si la amistad con la cantante terminó, su respaldo público a Altafulla un día antes de la gran final podría interpretarse como un indicio de alejamiento.

“No entiendo por qué hablaron mal de mí, si nunca dudé de nuestra amistad”, expresó la influenciadora en el momento en el que vio las imágenes públicamente.

La situación ha generado expectativas entre los seguidores del programa, quienes se preguntan si fuera del reality La Jesuu y La Toxicosteña lograrán aclarar sus diferencias o si este episodio marcará el final de una relación que hasta hace poco parecía inquebrantable.

La casa de los famosos Colombia continúa siendo un espacio donde las alianzas y rivalidades se transforman constantemente, y las decisiones tomadas bajo presión pueden tener repercusiones duraderas.

Mientras tanto, los finalistas siguen dando de qué hablar en las redes sociales y los medios nacionales con las entrevistas que han dado tras su salida del programa, pues han dejado claro que no quieren ser vinculados con nadie a quien no consideren su amigo, a quienes no los apoyaron cuando estaban en la final y mucho menos con el ganador y su pareja.

Melissa Gate y La Toxicosteña han sido las más enfáticas en explicar que durante su participación entendían que debían seguir opinando y comentando sobre varios temas tendencia, como la relación de Altafulla y Karina García, pero que ahora que ya se terminó no quieren tener nada que ver con ellos, incluso, no responden preguntas sobre ellos y evitan mencionarlos.