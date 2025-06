Paloma Valencia suspenderá su campaña presidencial hasta que el estado de salud de Miguel Uribe mejore: “Hoy no puede haber candidaturas en Colombia”

La senadora Paloma Valencia calificó como grave símbolo de deterioro institucional el ataque contra el precandidato Miguel Uribe - crédito Colprensa

La senadora Paloma Valencia, que milita en el Centro Democrático, solicitó el miércoles 11 de junio la suspensión de todas las candidaturas presidenciales en Colombia tras el atentado contra el también precandidato Miguel Uribe Turbay.

En declaraciones a La FM, de RCN, Valencia expresó que el país no puede continuar como si nada hubiera ocurrido y calificó el ataque como un reflejo del grave deterioro institucional que enfrenta la nación.

Valencia anunció la suspensión de su campaña presidencial tras el atentado contra Miguel Uribe, rechazando la normalización de la violencia - crédito Redes sociales

“Esto tiene un poder simbólico muy fuerte, porque es un ataque contra nuestra democracia, contra todo Colombia”, afirmó.

Valencia, que también anunció la suspensión de su propia precandidatura presidencial, explicó que su decisión responde a la necesidad de reflexionar como sociedad ante la violencia que afecta al país.

“Hoy no puede haber candidaturas en Colombia. Hoy todo tiene que entrar en una pausa, porque lo que estamos viviendo es demasiado grave y el mundo no puede seguir como si no hubiera pasado”, declaró.

Según la senadora, este acto de violencia no solo atenta contra un individuo, sino contra los principios democráticos y la estabilidad del país.

Noticia en desarrollo...