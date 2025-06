Angélica Lozano y María José Pizarro se agarraron después de que el presidente dijera que no había prevaricato en sacar la consulta por decreto: “Parece un golpe nada blando”

Angélica Lozano y María José Pizarro protagonizaron una discusión tras defensa del presidente sobre la legalidad del decreto para convocar consulta- crédito Colprensa

A través de una publicación en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro reiteró que la convocatoria a la consulta popular mediante decreto se ajusta a la legalidad y no representa una falta penal.

Según su postura, ese procedimiento no configura prevaricato. “El decreto de consulta tiene una base legal, que impide cualquier prevaricato”, dijo.

La senadora Angélica Lozano, del Partido Alianza Verde, reaccionó al pronunciamiento del presidente Gustavo Petro con un fuerte cuestionamiento sobre el alcance del decreto para convocar la consulta popular.

A través de X, le pidió respetar la independencia de poderes y advirtió sobre la gravedad institucional de su postura. “Presidente @petrogustavo en serio, respete la separación de poderes. No es un chiste, parece un golpe nada blando”, escribió.

Su mensaje generó respuesta inmediata por parte de la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, quien salió en defensa de la interpretación jurídica asumida por el mandatario.

El fallo al que aludió la senadora Angélica Lozano en su mensaje es el mismo que el presidente Gustavo Petro citó para respaldar la legalidad del decreto de convocatoria.

Según explicó el mandatario, el juez concluyó que no se perfeccionó la votación del Senado sobre el concepto previo, ya que no se resolvió la apelación presentada por la senadora María José Pizarro.

Para Petro, esta omisión permite al Ejecutivo proceder con la consulta.

En ese sentido, la senadora María José Pizarro respondió directamente a Angélica Lozano, defendiendo la legalidad del decreto y cuestionando el actuar de la Mesa Directiva del Senado.

Según Pizarro, el fallo que ordenaba resolver su apelación no fue acatado en los tiempos establecidos, y la respuesta entregada por escrito no cumple con el procedimiento que exige la ley.

“Senadora, más allá de las interpretaciones de los abogados, el fallo es claro y debe ser acatado por el presidente del Senado, cosa que NO hizo en el plazo establecido de 48 horas por la juez de tutela. La respuesta dada por escrito por la Mesa Directiva del Senado no resuelve mi apelación, en esto la ley 5 es clara: la forma de resolver una apelación es mediante la plenaria y su presidente NO puede suplantarla”, contestó.