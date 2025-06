Jessi Uribe puso nerviosa a una fan y le dio un beso en pleno concierto, aunque ella dudó en corresponderle

El hecho causó sorpresa entre los asistentes al evento - crédito Jessi Uribe / Instagram

La reacción de una seguidora de Jessi Uribe, que viajó para asistir a uno de los más recientes espectáculos del cantante de música popular, se convirtió en el centro de atención en las redes sociales, pues el famoso la invitó a la tarima y hasta la besó, aunque ella dudó en hacerlo y estuvo a punto de rechazarlo ante la mirada de sorpresa del público que la estaba alentando a acercarse al artista.

Fue él mismo el que compartió el video del momento en su cuenta oficial de Instagram. Allí se observa cómo la fanática inicialmente se abstiene de corresponder al gesto, generando sorpresa y comentarios entre los asistentes. Además, acompañó la publicación con otros videos destacados del show.

El intérprete de éxitos como Dulce pecado, Si me ven llorando y El último no, mostró en el video viral cómo se acerca a la mujer y en tono de broma acompañó el video con el siguiente mensaje: “Vino desde Armenia pa’ lamerme le entendí 😂😂 y casi ni me da un besito 😂”.

En las imágenes se aprecia el instante en que el artista estiró los labios para que la seguidora se acercara a él, pero ella se detuvo, pues es notable que no se esperaba esta reacción por parte del artista. Ante la reacción de la fan, Jessi Uribe le preguntó si su esposo se encontraba presente en el evento, a lo que la mujer respondió que no, pero que la acompañaron sus hijos y nietos.

Tras este intercambio de palabras, las risas y sorpresa del público, el cantante repitió el gesto y, en esta segunda oportunidad, la seguidora accedió y le dio el beso, logrando cumplir el sueño de conocerlo y de tenerlo bastante cerca. El hecho generó una ola de reacciones tanto en el público presente como en las plataformas digitales, en las que los seguidores del artista expresaron su admiración por la cercanía que muestra con sus fans, aunque también hubo espacio para las críticas.

Entre los comentarios destacados en la publicación de Jessi Uribe se encuentran frases como: “Todas deseamos ser ella”, “Ya quisiera ser ella en algún momento de mi vida”, “El divorcio en persona”, “En estos momentos quiero ser esa señora”, y “Hasta yo me puse nerviosa con solo verlo”, pues su comunidad digital ha demostrado que apoya el sentido del humor del artista y su disposición para interactuar con el público, pese a que a algunas personas les parece de mal gusto y más aún porque el artista está casado con Paola Jara tras su polémico divorcio con Sandra Barrios en medio de rumores de infidelidad.

Cabe mencionar que, además del episodio con la fanática, Jessi Uribe compartió otros momentos del show, incluyendo escenas divertidas junto a su banda, coreografías y la invitación a otra seguidora para subir al escenario y tomarse una fotografía juntos.

Esta no es la primera vez que el artista besa a una fan; sin embargo, su relación con Paola Jara continúa siendo una de las más estables del entretenimiento. Incluso, los dos artistas tienen programadas varias presentaciones conjuntas en las próximas semanas, que han promocionado activamente en sus redes sociales. Esta agenda compartida ha sido bien recibida por sus seguidores, que esperan verlos juntos en el escenario.

Por ahora, los internautas siguen dejando comentarios en la publicación del artista, en la que demuestran el aprecio que tienen por él y que lo consideran uno de los más guapos del género: “Manifestando una oportunidad así” y “Yo también hubiera querido besito” son solo algunas de las reacciones que circulan en las diferentes plataformas digitales.