Ernesto Samper se pronunció tras atentado a Miguel Uribe: “Colombia no puede volver a caer en las pesadillas de campañas marcadas por la violencia”

El expresidente Ernesto Samper dijo que es momento de tener serenidad para tomar decisiones, tras el atentado en el que resultó gravemente herido el senador Miguel Uribe Turbay - crédito Colprensa - suministrado a Infobae Colombia

El atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que se registró el sábado 7 de junio de 2025, continúa causando conmoción y rechazo en diversos sectores de la sociedad colombiana. Mientras Uribe se debate entre la vida y la muerte en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe, de Bogotá, diferentes figuras políticas y organizaciones han expresado su solidaridad con la familia del congresista, que hace parte de la bancada del Centro Democrático.

Uno de ellos fue el expresidente Ernesto Samper Pizano, que se pronunció a través de su cuenta en X y, además de expresar todo su apoyo al joven político, aprovechó un evento del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) para lanzar un mensaje urgente sobre la necesidad de la paz en el territorio nacional; iniciativa que replicó en sus redes sociales y en la que dejó en claro su intención de que la sociedad en su conjunto pueda superar sus diferencias sin caer en la descalificación y agresión.

El expresidente de la República, desde el extranjero, remarcó la necesidad de establecer canales de diálogo entre los sectores contrarios, en medio de un contexto polarizado por el ataque al precandidato del Centro Democrático - crédito @ernestosamperp/X

Desde el panel La paz que queremos construir al que fue invitado, el exmandatario envió sus deseos por la pronta recuperación del senador, así como lo expresó en su perfil de X, en el que recordó el atentado sufrido por él hace más de 35 años durante su juventud política, cuando fue candidato presidencial y en el que murió el activista y líder de la Unión Patriótica José Antequera. El suceso ocurrió el 3 de marzo de 1989, cuando el político barranquillero fue ultimado por miembros de grupos paramilitares.

En su nuevo pronunciamiento, Samper enfatizó en la importancia de no repetir las violencias políticas vividas en el pasado. “Colombia no puede volver a caer en las pesadillas de campañas marcadas por la violencia”, afirmó el ex jefe de Estado, que reiteró que la paz comienza por respetar las diferencias y abandonar el odio como herramienta política. Un mensaje que generó diversas reacciones entre sus seguidores, y también otras personalidades del ámbito político que vieron con buenos ojos su invitación.

Seguidores del precandidato presidencial Miguel Uribe se agruparon a las afueras de la Fundación Cínica Santa Fe, para orar por la salud del político - crédito Luisa González/REUTERS

El mensaje de Ernesto Samper, que hizo un llamado a la paz

De acuerdo con el expresidente de Colombia, entre 1994 y 1998, “si hablamos de paz, debemos empezar por la paz entre nosotros mismos, respetar nuestras diferencias, reconocer al otro como legítimo y abandonar el odio como forma de hacer política”. Y añadió que no es el momento para revanchismos, sino para defender la democracia y sus instituciones, en medio de un ambiente de polarización que ha llegado a su punto máximo con el intento de asesinato contra Uribe Turbay.

Para Samper es claro que estamos en la “cancha de juego” de la democracia, “para que sigamos teniendo partidos, jugadores, árbitros, reglas compartidas e hinchas que puedan manifestar sus preferencias libremente”. A su vez, abogó por un compromiso constante con la paz, al recordar las palabras del papa Francisco, en el sentido de que “la paz no es un destino, es un proceso que exige generosidad, compromiso y constancia”, un camino que busca construir un mejor futuro para Colombia.

El expresidente Ernesto Samper es el único de los exmandatarios cercanos al jefe de Estado, Gustavo Petro - crédito Presidencia

E insistió su postulado con una fase que recaló en las plataformas digitales. “Todo dentro de la Constitución, Nada por fuera de la Constitución”, dijo Samper, que replicó un concepto popular en el contexto latinoamericano y reiteró la necesidad de mantener y respetar las reglas del juego democrático.

Según el comunicado más reciente de la Fundación Santa Fe, emitido en la mañana del 10 de junio, Uribe permanece en estado crítico, bajo un monitoreo constante en la UCI. El ataque ocurrió durante un acto de campaña en el barrio Modelia, en donde el senador recibió tres impactos de bala, dos en la cabeza, uno de los cuales resultó en una emergencia cráneo-encefálica, y otro en la pierna izquierda, que lo tienen bajo pronóstico reservado.