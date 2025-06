Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, estuvo en el concierto de Shakira: una foto juntas desmintió enemistad

Una imagen compartida en redes muestra a Shakira y Antonela Roccuzzo juntas, terminando con las especulaciones sobre una supuesta rivalidad entre ambas figuras públicas - crédito @antonelaroccuzzo/Instagram

Una fotografía compartida en redes sociales puso fin a años de rumores sobre una supuesta enemistad entre la cantante barranquillera Shakira y Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista argentino Lionel Messi.

Ambas figuras fueron vistas juntas y sonrientes tras el concierto de Shakira en el Hard Rock Stadium de Miami, parte de su gira mundial Las mujeres ya no lloran world tour. Este encuentro no solo desmintió las especulaciones, también marcó un momento de cercanía entre las dos celebridades.

Roccuzzo asistió al segundo concierto de la barranquillera en Miami, celebrado el 7 de junio de 2025. Desde una ubicación privilegiada en el estadio, la empresaria argentina compartió en sus redes sociales videos y fotografías del espectáculo, destacando momentos clave como la interpretación de La Tortura junto a Alejandro Sanz y la aparición sorpresa del productor argentino Bizarrap.

A pocos metros del escenario, Antonela Roccuzzo capturó cómo fue vivir el concierto de Shakira - crédito @antonelaroccuzzo /Instagram

En una de sus publicaciones, Antonela elogió a la cantante con un mensaje breve pero contundente: “¡Qué noche increíble! Shakira, la rompiste”.

La relación entre Shakira y Antonela Roccuzzo ha sido objeto de especulación durante años. Los rumores de una supuesta enemistad surgieron en 2010, cuando la cantante comenzó su relación con Gerard Piqué, que en ese momento mantenía un vínculo con Nuria Tomás, amiga cercana de Roccuzzo.

Aunque estas versiones nunca fueron confirmadas, la interacción pública entre ambas había sido limitada hasta ahora. Sin embargo, el reciente intercambio de mensajes y fotografías parece haber enterrado definitivamente esas especulaciones. Además, se robó la atención de los internautas en las redes sociales.

Shakira y Antonela Roccuzzo compartieron un momento inolvidable y acabaron con años de rumores durante la gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ - crédito @shakira/Instagram

“Un par de hermosas! 😍😍“; ”Amooo❤️❤️❤️❤️“; ”Empoderadas si las hay ! 😍“; ”Que hermosas las dos 😍 Reinas 👸🏽“; ”A Piqué no le gusta esto..“; ”Y disque rivalidad . Los medios se encargan de crear historia falsas. 😍👑👑“; ”La foto que todas queríamos ver ❤️🔥“; ”La Reina de Argentina con la Reina de Colombia"; “No decían que no se llevaban?”; “2 millonarias hermosas sin prendas ni joyas”; “OMG ahora sabemos que Pique le caía mal por eso no se dio en BCN”; “Se juntaron nuestras madres👑“; ”Para los que decían que eran enemigas acá están❤️“, son algunas reacciones de los usuarios en las plataformas digitales.

El concierto, que reunió a 90.000 personas en dos noches consecutivas, fue descrito por Shakira como un sueño hecho realidad. En su cuenta oficial de Instagram, la artista agradeció al público y a los artistas invitados, entre ellos Alejandro Sanz, Bizarrap, Manuel Turizo y Ozuna, que se unieron a ella en el escenario para interpretar algunos de sus éxitos más recientes.

“Miami, ¡estas dos noches han sido un sueño! Dos estadios llenos, 90.000 personas cantando al unísono conmigo. Gracias, mi gente, por ayudarme a hacer historia. ¡Sin ustedes, nada de esto habría sido posible! ❤️ Gracias”, escribió la barranquillera.

Shakira expresó su gratitud al público y artistas invitados tras reunir a 90.000 personas en dos noches de presentaciones en Miami - crédito @shakira/Instagram

El espectáculo en Miami fue parte de la octava gira mundial de la barranquillera, que comenzó el 11 de febrero en Río de Janeiro, Brasil, y concluirá el 16 de noviembre en Lima, Perú. La gira ha incluido presentaciones en varias ciudades de América Latina, Europa y Estados Unidos, destacándose por su despliegue escénico y la participación de artistas invitados.

En el caso de Miami, la energía del público y la química entre los artistas fueron elementos destacados. Bizarrap, que ya había colaborado con Shakira en el éxito Music Sessions Vol. 53, expresó su admiración por la cantante en redes sociales: “Te quiero mucho, reina. Contá conmigo siempre”.

Además de Roccuzzo, otras celebridades como Marc Anthony, Luis Suárez y Gloria Estefan estuvieron presentes en el evento, consolidando la noche como un encuentro de figuras destacadas.

Invitados como Alejandro Sanz y Bizarrap brillaron junto a Shakira en Miami - crédito @shakira/Instagram

El estilo de ambas también llamó la atención durante el evento. Tanto Shakira como Antonela Roccuzzo optaron por pantalones cargo, aunque en tonos y estilos diferentes. Mientras la cantante eligió un diseño beige con estampado de serpiente y zapatillas de plataforma, la empresaria argentina optó por un modelo granate combinado con un top negro y zapatos de punta cuadrada.