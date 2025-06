Paola Turbay, prima de Miguel Uribe, envió mensaje al senador que lucha por su vida: “Un hombre que cree en el país”

Paola Turbay se pronunció ante el grave estado de salud de Miguel Uribe, su primo - crédito @paolaturbay y @larevistavea/Instagram

Paola Turbay expresó su dolor y solidaridad ante el delicado estado de salud por el que atraviesa su primo Miguel Uribe Turbay luego del atentado del que fue víctima en el occidente de Bogotá mientras se dirigía a la comunidad en un parque del barrio Modelia.

La exreina colombiana que no suele opinar de política ni referirse a su familia públicamente, rompió el silencio para enviar mensaje de fuerza a su primo, el precandidato presidencial que se encuentra en cuidados intensivos en la Clínica Santa Fe donde lucha por vida tras recibir un impacto de bala en el cráneo y dos más en el cuerpo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Esta foto lo dice todo. Una mirada llena de esperanza. Un hombre que cree en el país y en un futuro más equitativo y próspero para Todos. Que Dios, la Virgen y el Universo hagan aquello que solo ellos pueden hacer. ¡FUERZA MIGUELITO!”, escribió la actriz bogotana en su cuenta oficial de Instagram junto a una imagen de su familiar, el senador Miguel Uribe que, el 7 de mayo sufrió un atentado en su contra.

Paola Turbay pidió a Dios intervenir por la pronta recuperación de su primo Miguel Uribe que sigue en cuidados intensivos - crédito @paolaturbay/Instagram

Son pocas las veces que Paola Turbay se ha referido a sus lazos familiares con el expresidente de la república Julio César Turbay, abuelo del senador Miguel Uribe que conmocionó al país por el intento de asesinato del que fue blanco, motivo por el que la exreina elevó su voz al igual que varios políticos y personalidades de la opinión pública que han pedido dejar de difundir odio en redes sociales.

Si bien algunos de los seguidores de la coprotagonista de La venganza de Analía 2 se unieron a su dolor con oraciones y mensajes de fe, otros calificaron de exagera la frase con la que la exreina y activista ambiental exalto la labor política del precandidato que aspira a la presidencia de Colombia por el Centro Democrático.

"Es un ser humano y como tal no le deseo ningún mal!! Pero de ahí a decir q es la esperanza de Colombia ya es demasiado“, ”sí, ojalá se recupere. Pero pensar que es un hombre que desea un país más equitativo y próspero… sinceramente, no lo creo“, ”que se recupere porque tiene una familia que lo espera y sólo Dios sabe los planes, lo que no se vale y no lo quieran mostrar como El Salvador cuando cada que hundían las reformas él era uno de los primeros que salía a celebrar“, ”Alguien que también fomenta el odio y la división del país, no puede ser enaltecido solo porque le dispararon“, son parte de las reacciones de los cibernautas en la publicación de la actriz.