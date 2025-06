Apesar de las peticiones de autoridades locales, Hollman Morris confirma que Concierto de la Esperanza no se cancelará

La Plaza de Bolívar ya está llena para el Concierto de la Esperanza - crédito Rtvc

El Gobierno distrital de Bogotá solicitó formalmente la reprogramación del Concierto por la Esperanza, previsto para realizarse en la Plaza de Bolívar, tras el atentado del que fue víctima el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. No obstante, la Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc), entidad organizadora del evento, ha ratificado su decisión de continuar con la realización del espectáculo, lo cual ha generado preocupación en la administración capitalina.

La petición fue confirmada por el secretario general de la Alcaldía Mayor, Miguel Silva, que explicó que el llamado al aplazamiento responde a un criterio de prudencia institucional ante la gravedad de los hechos ocurridos recientemente y al clima de tensión que se ha generado en el escenario político nacional. Aunque jurídicamente no es posible revocar los permisos otorgados para la actividad, el Distrito considera que existen razones de orden público y respeto institucional que justificarían su postergación.

Desde Rtvc, sin embargo, se informó que no se contemplan cambios en la programación del concierto, previsto como una iniciativa cultural promovida por el Gobierno nacional. Esta decisión ha sido recibida con preocupación en el ámbito local, al considerar que la coyuntura requiere gestos que favorezcan la calma y la unidad en lugar de insistir en la realización de eventos multitudinarios en el corazón político de la ciudad.

En su cuenta de X, Hollman Morris, director de Rtvc, se refirió al evento y dijo que, desde allí, se le deseará una pronta recuperación a Miguel Uribe Turbay, cuyo pronóstico es reservado y su estado grave tras recibir dos impactos de bala en la cabeza.

“Sigo apostando con toda mi energía por la vida de Miguel Uribe. Deseo profundamente que salga adelante.En el Concierto de la Esperanza, cada alma convocada será una oración, una buena intención, energía dirigida a él y a su familia. Toda mi solidaridad y palabra bonita para su esposa María Claudia y sus hijos.Colombia en Paz, fuerza Miguel Uribe”, escribió Morris.

Por su parte Gustavo Quintero Arcila, secretario de Gobierno del Distrito, lamentó que no se haya acatado la petición de la Alcaldía de Bogotá. Pidió mesura a los asistentes y a los artistas, evitando posibles incitaciones o provocaciones de corte político.

“Se acaban de abrir las puertas del Concierto de la Esperanza, lamentablemente nuestra petición no fue acogida. Nos corresponde entonces desplegar esfuerzos y capacidades también en este punto para buscar que el evento transcurra de manera pacífica. Pedimos entonces a los artistas y asistentes que los mensajes sean de paz y unidad, que no haya espacio para señalamientos y desafíos. No era el día, no era el momento, pero nuestra responsabilidad es acompañar y gestionar desde los distintos equipos que salga de la mejor manera”, dijo.

Poco después, Morris justificó la no suspensión del evento, haciendo énfasis en lo mucho que tardó su organización y la expectativa por parte del público.

“El Concierto de la Esperanza ha tenido una preparación de varios meses. Más de 40 mil jóvenes de todo el país han estado esperando este día. Nuestro mensaje es por la paz y por la vida.Le pedimos a los asistentes portar prendas blancas como símbolo de convivencia, paz y justicia. Esperamos la mayor colaboración de las autoridades distritales para el desarrollo del evento. Así mismo, les pedimos no estigmatizar a los asistentes”, expuso.

Un atentado que le dio la vuelta al mundo

Miguel Uribe Turbay, dirigente del partido Centro Democrático, fue blanco de un ataque armado recientemente, en circunstancias que aún están siendo investigadas por las autoridades. Según informó la Alcaldía, el político fue sometido a una intervención médica que resultó exitosa, aunque su estado de salud sigue siendo delicado. Actualmente permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos bajo observación médica.

La administración distrital también hizo un llamado a reforzar el papel de las instituciones ante este tipo de hechos violentos, señalando la importancia de fortalecer los mecanismos democráticos y de seguridad para preservar la estabilidad ciudadana. Aunque no se anunciaron medidas concretas adicionales, se dejó abierta la posibilidad de adoptar nuevas acciones de prevención y protección según evolucionen las circunstancias.

La situación ha despertado alertas sobre el contexto de seguridad en la ciudad en vísperas del calendario electoral, así como sobre la manera en que las instituciones culturales y políticas del país abordan momentos de alta sensibilidad nacional. Por ahora, mientras RTVC mantiene su programación, el Distrito reitera su llamado a la responsabilidad compartida frente a los desafíos que enfrenta el país.