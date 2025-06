Daniel Briceño no se quedó callado: señaló a Hollman Morris y Rtvc por continuar con el ‘Concierto de la Esperanza’: “Es absolutamente indignante”

El ‘Concierto de la Esperanza’ volvió a causar controversia; esta vez, por su realización, pese a la grave situación de orden público, por el atentado de Miguel Uribe - crédito Daniel F. Briceño/Facebook - Colprensa

En medio del clima de incertidumbre que derivó del atentado del que fue víctima el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, se esperaba que el evento convocado por el Gobierno nacional para el domingo 8 de junio, como el Concierto de la Esperanza, fuera cancelado. Sin embargo, la petición hecha por la administración distrital y otros políticos locales, como el concejal de Bogotá Daniel Briceño, fue desestimada por Rtvc, entidad organizadora del encuentro.

El cabildante distrital afirmó a los medios en la antesala de este concierto que la petición de cancelar el concierto fue hecha por diferentes instancias. “Como también lo hizo la Alcaldía, lo hizo el Secretario de Gobierno, lo hizo el secretario también jurídico de la Alcaldía, pero pues no fue atendida”, declaró Briceño, que se fue de frente contra el gerente del sistema de medios públicos, que pese a los urgentes llamados a recurrir a lo que expresaron un sentido común continuó adelante con la programación.

Esta es una de las postales del 'Concierto de la Esperanza', que se lleva en la Plaza de Bolívar en Bogotá - crédito @RtvcCo/X

El evento que congregó a más de 40.000 asistentes en el centro de la capital de la República, finalmente se llevó a cabo pese a la coyuntura nacional y las solicitudes de cancelación. “es absolutamente indignante. El país está en este momento en un grave problema y por eso la solidaridad del señor Morris y Rtvc, y de no haber cancelado este concierto, que es evidentemente un acto político impulsado desde la Administración nacional”, expresó el cabildante distrital, que lo acusó de ser insensible.

Para el concejal, la continuidad del evento representaba una falta de sensibilidad ante la situación que atraviesa el país. Señalamientos que reflejarían el evidente ambiente de polarización que ha suscitado la convocatoria estatal, cuyo presupuesto superaría los $2.000 millones, entre los que consideraron que el concierto representaba una oportunidad para promover valores y fortalecer el tejido social, otros lo vieron como un acto político que no correspondía con el momento que se registra.

La defensa de Hollman Morris del ‘Concierto de la Esperanza’

En respuesta a las críticas, el gerente de Rtvc defendió la realización del evento y explicó los motivos detrás de su decisión. “Abrí el concierto recordándoles a los asistentes que es un concierto por la Esperanza, por la Paz, por la vida, y pedí por la mejoría y buena salud de Miguel Uribe. Les pedí que, desde esta plaza, le enviáramos las mejores energías a su esposa María Claudia Tarazona, a sus hijos y a su familia. Mantenemos la esperanza con Miguel Uribe”, expresó Morris en su perfil de X.

Con este mensaje en su perfil de X, Hollman Morris expresó su defensa del 'Concierto de la Esperanza' - crédito @HollmanMorris/X

El concierto, que celebró su segunda edición, fue preparado durante varios meses, según el funcionario y aliado del presidente Petro. “Más de 40.000 jóvenes de todo el país han estado esperando este día. Nuestro mensaje es por la paz y por la vida. Le pedimos a los asistentes portar prendas blancas como símbolo de convivencia, paz y justicia. Esperamos la mayor colaboración de las autoridades distritales para el desarrollo del evento. Así mismo, les pedimos no estigmatizar a los asistentes”, dijo Morris.

En su invitación, el excandidato a la Alcaldía de Bogotá y el Senado le solicitó a los asistentes vestir de blanco, con lo que buscaría transmitir un mensaje de paz y justicia. Todo esto, en contraste a la petición del secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, que al igual que Briceño expresó su desacuerdo con el concierto, teniendo en cuenta en la actual coyuntura en la capital de la República; y, en especial, en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón, que vivió horas de terror.

El Secretario de Gobierno de Bogotá criticó realización del 'Concierto de la Esperanza' en la Plaza de Bolívar - crédito @GAquinteroA/X

“Se acaban de abrir las puertas del Concierto de la Esperanza, lamentablemente nuestra petición no fue acogida. Nos corresponde entonces desplegar esfuerzos y capacidades también en este punto para buscar que el evento transcurra de manera pacífica. Pedimos entonces a los artistas y asistentes que los mensajes sean de paz y unidad, que no haya espacio para señalamientos y desafíos. No era el día, no era el momento, pero nuestra responsabilidad es acompañar y gestionar desde los distintos equipos que salga de la mejor manera”, afirmó el secretario en respuesta a la decisión de Morris y Rtvc.

La programación del Concierto de la Esperanza incluyó una variada lista de artistas nacionales e internacionales, que se presentaron a lo largo de la jornada. El cartel comenzó a las 12:00 p. m. con Joseito Oviedo, seguido por Motilonas RAP, Velandia y La Tigra, Inti-Illimani, Ali A.K.A. Mind, Apache, Miguel Tapia de los Prisioneros, Bersuit Vergarabat, Mago de Oz y Los Van Van de Cuba, en una programación que se cerrará luego de las 7:50 p. m., cuando saldrá a tarima el último grupo.