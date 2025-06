Melissa Gate confesó que tiene un oscuro plan para quedarse con el premio mayor de ‘La casa de los famosos Colombia’

Melissa Gate, Andrés Altafulla, La Toxi Costeña y Emiro Navarro hablaron con Infobae Colombia sobre sus enfoques para enfrentar la gran final del reality’ - crédito cortesía del Canal RCN

Los cuatro finalistas de la segunda temporada de La casa de los famosos, en una rueda de prensa en la que asistió Infobae Colombia, revelaron detalles sobre sus estrategias para la gran final, que se transmitirá el lunes 9 de junio de 2025 a través del Canal RCN.

Cada uno de los concursantes compartió su enfoque para enfrentar esta última etapa del reality, aunque algunos optaron por mantener en secreto ciertos aspectos de sus tácticas.

La influencer Melissa Gate respondió de manera misteriosa cuando Infobae Colombia le preguntó sobre su estrategia, afirmando que no podía revelar su “as bajo la manga” para no arruinar su plan: “Si les digo mi as bajo la manga, mis compañeros me descubrirían y mi oscuro plan no podría llegar a su objetivo. Entonces, esa te la debo”.

Entre declaraciones con humor, planes secretos y reflexiones sobre el impacto de las redes sociales, Melissa Gate, Andrés Altafulla, La Toxi Costeña y Emiro Navarro enfrentan la última etapa con estilos muy distintos, mientras el país espera conocer al ganador el 9 de junio - crédito @Duduu175/TikTok

Mientras que el cantante barranquillero Andrés Altafulla aseguró que su enfoque se basa en mantenerse auténtico y no caer en los juegos de sus compañeros: “Es seguir siendo yo siempre y no caer en el juego de algunos compañeros”.

La Toxi Costeña, cuyo nombre real es Cindy Ávila, explicó que su estrategia consiste en fluir y ser ella misma, tal como lo ha hecho desde el inicio del programa: “A mí se me olvida todo. Anoche escribí un discurso del cual no me acuerdo, el nombre se me olvidó. Entonces, yo no planeo nada. Yo fluyo. Y ser yo. Pues la que he venido siendo desde el día uno hasta el día de hoy”.

Finalmente, Emiro Navarro expresó que su “as bajo la manga” es confiar en el apoyo del público, mientras continúa haciendo campaña: “Que la gente vote (...) ahí en la lucha, haciendo campaña”.

Los concursantes de la segunda temporada compartieron sus enfoques para enfrentar la última etapa mientras algunos optaron por guardar en secreto tácticas clave para asegurar su victoria - crédito cortesía del Canal RCN

Estas fueron las noticias que más impactaron a los finalistas de ‘La casa de los famosos Colombia’

Durante la última función de cine en La casa de los famosos Colombia, realizada el 3 de junio de 2025, los semifinalistas fueron sorprendidos con una proyección que incluyó noticias del mundo exterior.

Entre las noticias presentadas, destacaron el fallecimiento del papa Francisco y el nombramiento de su sucesor, así como la detención de la influencer y empresaria Epa Colombia. La proyección también incluyó estadísticas sobre el crecimiento de los seguidores de los concursantes en redes sociales, lo que provocó emociones encontradas entre ellos.

En una rueda de prensa realizada en La casa de los famosos Colombia, en la que participaron los finalistas de la segunda temporada, Infobae Colombia les preguntó a los concursantes cuáles fueron las noticias que más les impactaron.

Los finalistas del ‘reality’ fueron sorprendidos con información del mundo real, incluyendo el fallecimiento del papa Francisco, la detención de Epa Colombia y el reconocimiento del programa en los premios India Catalina - crédito cortesía de Canal RCN

Algunos participantes, como Melissa Gate, expresaron que este tipo de información no influía en su desempeño dentro del programa. La influencer paisa comentó que, aunque pudo observar un aumento en su número de seguidores, consideraba que la popularidad en redes sociales no necesariamente determinaba el éxito en televisión. Además, recordó que varios concursantes con una gran base de seguidores ya habían sido eliminados de la competencia.

“El Jefe pasó todo tan rápido que yo ni alcancé a leer y estaba tan concentrada en cómo me veía. Y sí, sí estaba regia, apoteósica (...) Para mí eso no afecta en nada a mi juego. De pronto, cuando nos dieron las estadísticas del crecimiento en redes sociales (...) uno puede mirar, pues, como el tema de seguidores, quién tiene más seguidores y así. Pero pues creo que eso no determina nada, porque está comprobado acá en el canal incluso que gente con muchísimos seguidores no está ya en competencia (...) Entonces, pues los seguidores no tienen nada que ver y creo que hacer televisión es una cosa muy distinta a hacer redes sociales”, reveló.

Altafulla, otro de los finalistas, destacó que lo que más lo impactó fue enterarse del fallecimiento del papa Francisco mientras permanecía aislado en la casa. También mencionó con humor que planeaba hablar con Marlon Solórzano, exparticipante del reality, que estaba vendiendo peluches similares al que él regaló, para buscar formas de aprovechar esta situación una vez que saliera del programa.

El concursante destacó la importancia de haber sido parte de una producción galardonada, lo que considera un logro para el equipo - crédito cortesía del Canal RCN

“Yo creo que de las cosas que más me marcó fue lo de la muerte del Papa. Yo creo que fue fuerte, pues, estar aquí encerrado y que te enteres de esas cosas. Otra cosa es la del compañero, la de mi hermano que está vendiendo a Estándar por ahí. Ahora que salga, le voy a proponer que cuánto voy yo en esa vuelta, y que los vamos a vender firmados para que cojan más valor”, expresó el artista.

Otro de los semifinalistas, Emiro Navarro, indicó que una de las noticias que más lo marcó fue el reconocimiento que recibió el programa al ganar los premios India Catalina, un logro que consideró significativo para el equipo y para el canal que transmite el reality.

“Para decirte una diferente que dijeron mis compañeros, yo me voy a quedar con la que ganamos los Premios India Catalina (...) eso también nos impacta. Porque malo o bueno, hemos hecho un buen trabajo y hemos representado al canal (...) nos quedamos también con esas cosas lindas, con esas cosas positivas que nos suman”, contestó el influencer a la pregunta realizada por Infobae Colombia.

Tras perder ocho perfiles, La Toxi Costeña expresó su alegría por ver cómo su actual cuenta ganó seguidores - crédito cortesía del Canal RCN

La Toxi Costeña mencionó que lo que más la conmovió fue el anuncio del fallecimiento de la cantante Paquita la del Barrio. Recordó con nostalgia las veces que había dedicado canciones de la artista, como Rata de dos patas: “A mí lo que más me impactó fue la muerte de Paquita la del Barrio, porque tantas veces que yo dediqué ‘rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida’”.

Además, celebró el crecimiento de su cuenta de Instagram, especialmente después de haber perdido varias cuentas en el pasado, lo que consideró un logro personal: “Me alegró mucho ver mi crecimiento, porque, a ver, yo he perdido ocho cuentas de Instagram, entonces ver que la mía está viva todavía, que está creciendo, me alegró muchísimo. Que nueva gente se unió al parche de La Toxi Costeña”.