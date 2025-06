Defensora del pueblo se fue en contra de Petro por la vinculación del nuevo asesor en el Dapre: “Insiste en hombres con denuncias creíbles de violencia de género”

La defensora del pueblo arremetió contra Petro por la vinculación de Currea Lugo en el Dapre pese a las denuncias de acoso sexual en su contra - crédito Colprensa

La Presidencia de la República publicó oficialmente la hoja de vida de Victor De Currea Lugo en su portal institucional, formalizando así su incorporación como asesor en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), a una de las dependencias clave del Ejecutivo, responsable de coordinar políticas estratégicas y asistir directamente al presidente en la toma de decisiones de alto nivel.

Sin embargo, el reciente nombramiento de Víctor Currea Lugo como asesor presidencial desató una fuerte polémica en Colombia, luego de que se conociera que existen denuncias públicas de acoso sexual en su contra, algunas presuntamente provenientes de estudiantes menores de edad al momento de los hechos denunciados, según lo expresó la defensora del pueblo Iris Marín en su cuenta de X.

“El nombramiento de Víctor Currea Lugo como asesor presidencial, pese a las denuncias públicas de acoso sexual en su contra, algunas de estudiantes menores de edad en su momento, es un nuevo desconocimiento del poder simbólico que tienen las decisiones del presidente de la República en la lucha contra las violencias basadas en género”, escribió la funcionaria.

En el mismo mensaje, la entidad se cuestionó sobre el mensaje que envía el Gobierno a la sociedad al insistir en designar en cargos de confianza a hombres con denuncias creíbles de violencia de género. También hizo un llamado de atención respecto a la señal que reciben tanto los hombres que perpetúan estas violencias como aquellos que buscan apartarse de dichas conductas, además del impacto sobre las víctimas.

La Defensoría recalca que las denuncias conocidas contra Currea Lugo afectan su idoneidad para ocupar una responsabilidad pública. Me pregunto: “¿Cuál es el mensaje que quiere mandar el presidente a la sociedad cuando insiste en ubicar a hombres con denuncias creíbles de violencia de género en cargos de confianza suyos? ¿Cuál es el mensaje que deben leer los hombres -los que perpetúan las violencias y los que deciden salir de ese círculo-? Y ¿cuál es el mensaje a las víctimas de violencia de género?”.

Finalmente, la institución reiteró su exigencia de rechazar la violencia contra las mujeres de manera contundente desde el Estado y exigió medidas claras y coherentes por parte de la Presidencia en el proceso de lucha por la igualdad de género.

El nombramiento de Currea Lugo en medio de escándalos

Este nombramiento marca un nuevo episodio en la carrera de De Currea Lugo, que previamente había sido postulado por el gobierno del presidente Gustavo Petro como embajador ante los Emiratos Árabes Unidos.

Aquella postulación no prosperó debido a la controversia generada por denuncias públicas de presunto acoso sexual, lo que desató un intenso debate en ámbitos políticos y académicos. Las acusaciones, que no han derivado en procesos judiciales ni sanciones administrativas, fueron difundidas principalmente por la congresista Jennifer Pedraza a través de sus redes sociales.

Pedraza denunció en enero de 2023 que De Currea Lugo había sido objeto de “múltiples denuncias gravísimas por acoso y abuso sexual hacia sus estudiantes de la Universidad Javeriana y de la Universidad Nacional”. En su publicación, la congresista criticó al Gobierno del cambio por otorgar poder político a personas señaladas por violencia de género.

Estas declaraciones generaron una ola de reacciones y críticas desde distintos sectores, lo que llevó a De Currea Lugo a renunciar a la nominación diplomática. El propio analista explicó su decisión en entrevista con El Tiempo: “En la medida en que esto se vuelve un palo en la rueda, lo mejor que puedo hacer frente a ese gesto es hacerme a un lado. No porque me sienta culpable, sino porque creo que no es mi deseo enlodar las tensiones que hay con relación al gobierno de Petro”.

Pese a la resonancia mediática de las denuncias, hasta la fecha no existen decisiones judiciales firmes ni procesos abiertos en contra de De Currea Lugo. El propio funcionario ha rechazado las acusaciones, calificándolas de “injuriosas y calumniosas”, y ha subrayado que no enfrenta investigaciones ni sanciones ante la Procuraduría General de la Nación.

“Pasamos de unos rumores a una acusación injuriosa y calumniosa por parte de Jennifer Pedraza, quien habla de que hay numerosas denuncias graves y múltiples de abuso sexual en mi contra. Ya es representante, la palabra denuncia implica un proceso jurídico y no tengo ninguno abierto”, afirmó De Currea Lugo.