Chikybombom dio fuertes declaraciones en contra de la posible victoria de Andrés Altafulla en ‘La casa de los famosos’: “No me parece justo”

La presentadora y personalidad de redes sociales, conocida como Chikybombom, no se guardó nada al hablar sobre uno de los temas más comentados en esta recta final de La casa de los famosos Colombia.

Se trata de la posibilidad de que el cantante Andrés Altafulla gane la competencia de convivencia en la que están hace más de cuatro meses algunas personalidades de Colombia.

Es por esto que en medio de un comentario cargado de humor, picardía y firmeza, la dominicana dejó clara su postura y generó reacciones entre el público nacional e internacional, especialmente después de que se conoció que fue el participante con mayor cantidad de votos a su favor en la última eliminación del programa, la cual dejó por fuera del top 4 a La Jesuu.

Durante una transmisión en vivo en su cuenta de Tiktok, la presentadora dominicana estaba compartiendo su análisis del reality colombiano, y en el momento en el que se tocó ese tema fue tajante al decir que, aunque le cae bien Altafulla y reconoce sus cualidades, no considera justo que se lleve el premio mayor.

“No me parece justo que ustedes me estén diciendo tantas puyas de que tiene que ganar. No me parece justo, eso soy yo aquí yo, porque Altafulla es Altafulla. Llegó fresco, fresco, alivianado, nuevecito, de paquete, refrescado como el agua de coco con hielo”, expresó Chikybombom.

La presentadora elogió al cantante, señalando que es un hombre que entró a la casa con carisma, conocimiento del juego y buena energía. Sin embargo, enfatizó que su ingreso fue tardío en comparación con otros participantes que llevan “guayando la yuca desde el día uno”.

“Empapado, informado… pero a mamá (es decir ella), a mamá no me lo haga. En otra temporada se merece ganar, en otra, en otra. Pero en esta no, mamá, por si no me escuchas. Él entró ayer y ahí hay gente guayando la yuca desde el día uno, dándole, dándole. Que tienen sus cosas, sí, tienen sus cosas como las tienes tú”, sentenció con su estilo característico.

“Chiky” también aprovechó para reconocer el esfuerzo de los demás concursantes, a quienes describió como personas que han entregado todo desde el inicio del programa y que es por eso que deben ser tenidas más en cuenta para quedarse con el primer puesto.

“Fina esa doña espectacular, suculenta, pasada por un colador y sin desperdicio”, dijo en referencia a la mamá de Altafulla y la participación que tuvo en el programa cuando acompañó al cantante por unos días porque en la transmisión se la estaba mencionando, “pero su hijo, no, no, no”.

Si bien aseguró que si Altafulla gana le dará “felicidades para él”, insistió en que no sería una decisión objetiva. Su declaración ha dividido opiniones en redes sociales, donde algunos aplauden su honestidad y otros defienden al cantante, argumentando que ha aportado una energía positiva y estrategia desde su llegada.

“No es llegar de primero, es saber llegar. Altafulla es el ganador”, “Altafulla es el mejor de ese programa”, “Altafulla le dio estrategia y movimiento a ese programa”, “El ganador es quien tenga mejor estrategia y lo bueno siempre triunfa”, “Melissa la mejor, ella se lo merece”, “Melissa ha dado contenido desde el día uno”, “Todos a votar por Melissa y que no se roben el premio”, dicen algunos de los comentarios.

Mientras se acerca la gran final, las palabras de Chikybombom reavivan el debate sobre quién merece realmente el título y el premio en esta edición del reality. Especialmente entre la permanencia y el esfuerzo constante, o el impacto y carisma de los que llegaron después. Sin embargo, la decisión, como siempre, quedará en manos del público.