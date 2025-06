Yina Calderón y Karina García protagonizaron tenso enfrentamiento en plena campaña de ‘La casa de los famosos’: “No nos interesa”

La llegada de exparticipantes y las estrategias de los finalistas han convertido la última semana del reality en un escenario de emociones intensas, donde cada movimiento puede cambiar el rumbo del juego - crédito cortesía del Canal RCN

La convivencia en la recta final de La casa de los famosos Colombia ha intensificado las tensiones entre los participantes y exparticipantes que regresaron a la casa para organizar las campañas de los finalistas.

La presencia de figuras como Yina Calderón y Karina García ha reavivado disputas previas, particularmente durante las campañas que los cinco finalistas realizan para obtener el apoyo del público.

En una de las jornadas recientes, Calderón interrumpió la grabación de la campaña de García en la sala principal, argumentando que no permitiría que la modelo hablara sobre otros concursantes mientras grababa su contenido.

“Me soltaron a mí y empezaron a hacerle cosas a él (Altafulla), somos personas respetuosas, somos personas que nos criaron con valores definidos, nosotros seguimos parados y vibrando en el amor...”, estaba diciendo Karina antes de ser interrumpida por Yina.

La empresaria se atravesó entre la cámara y Karina, y en un acto que fue considerado grosero en redes sociales dijo: “Nosotros no hablamos de ella ni de Altafulla porque no nos interesa, o sea si Altafulla llega a la final, bien, pero si ella sigue nombrándonos a nosotros me voy a parar y no la voy a dejar grabar ninguna campaña, ustedes saben que yo soy una malparida”.

La empresaria de fajas se atravesó en la cámara a la que le estaba hablando Karina para no permitir que continuara con su historia - crédito @valepordoss / X

El incidente provocó molestia en Karina García, quien decidió ignorar a la empresaria para seguir con su discurso ante las cámaras, sin embargo, los comentarios y reacciones en redes sociales no se hicieron esperar.

“Karina se tiene que aguantar que le griten y no decir nada, la verdad no entiendo”, “Apenas salió ella, empezaron a molestarlo a él, mentiras no está diciendo”, “Yina es todo lo que está mal”, “me gusta es tipo de video y ver como los fans de Melissa defienden a Yina, siempre fueron iguales a ella”, “Karina no se está haciendo la víctima es la víctima”, fueron las reacciones.

Yina le gritó en el oído a Karina y desató más reacciones en redes sociales

En un nuevo intento de Karina por hablarle a las cámaras y hacer la campaña para su pareja, pero esta vez en una cámara diferente, Yina volvió a arremeter contra ella, esta vez con un grito en la oreja de la modelo paisa.

En los videos que también fueron compartidos en redes sociales, se ve que después de que Yina y La Toxicosteña terminan de grabar un contenido con la cámara que está junto a la puerta principal, ambas caminan hacia ella, momento en que Yina decide girarle en el oído.

La empresaria de fajas fue criticada en redes sociales por gritar a Karina cuando le estaba hablando a una de las cámaras - crédito @nastycitys / X

El incidente provocó molestia en Karina García, quien señaló que atraviesa una afección en el oído y criticó que tanto Calderón como La Toxi le gritaran durante el altercado. García manifestó su descontento por la falta de consideración hacia su estado de salud, lo que incrementó la tensión en el ambiente.

Por su parte, Yina Calderón respondió a las críticas asegurando que no teme asumir las consecuencias de sus acciones, ya que, en sus palabras, su reputación ya se encuentra marcada por las controversias en las que ha estado involucrada. Calderón expresó: “¿Qué va a hacer, va a llorar ante las cámaras y decirle a la gente que nosotras somos las malas mientras se hace la víctima?”,

El altercado provocó varias reacciones en redes sociales donde criticaron el manera de jugar de Yina Calderón. “Para que exista una víctima, debe existir un victimario, no?; se nota claramente lo que hacen, absolutamente son unas bullys”, “los fans de Melissa ahora ven esto bien, al inicio del programa era matoneo contra Meguisa”, “Yina se está colgando de Karina eso es todo”, fueron las reacciones.

La dinámica de la casa se ha visto alterada por la integración de exparticipantes, quienes han traído de vuelta disputas que parecían superadas. La semana actual es considerada una de las más decisivas del programa, ya que los finalistas buscan consolidar su posición y asegurar el respaldo del público en la etapa culminante del reality.

Yina Calderón también criticó el juego de Emiro Navarro en la recta final del programa

Durante una charla en la que Calderón aconsejaba a La Toxicosteña sobre cómo ganar el favor del público, Navarro intervino para preguntar si también lo percibían como una persona auténtica. La respuesta de Calderón fue contundente: “Tú no, yo no te veo auténtico, tú eres la copia de Melissa… ¿Qué prefieres?, una verdad que te haga llorar, o una mentira que te haga reír”, expresó la empresaria.

Este intercambio fue difundido en redes sociales, donde numerosos usuarios coincidieron con la apreciación de Calderón y señalaron que la cercanía de Navarro con Melissa Gate habría perjudicado su imagen en la recta final del programa.

Las reacciones en plataformas digitales no se hicieron esperar. Comentarios como “Yina diciéndole a Emiro que no lo ve auténtico y era una copia de Melissa jajaja se le borró la sonrisa”, o “Melisa supo que él era un rival, hizo algo inteligente echarlo de su lado y aprovechando su poca autoestima”, reflejan el sentir de la audiencia.

La empresaria le confesó a Emiro que lo considera una copia de Melissa Gate - crédito @nastycitys / X

Otros usuarios destacaron el impacto emocional que tuvo la crítica en Navarro, quien, tras escuchar las palabras de Calderón, preguntó si esa percepción existía desde el inicio del reality. Calderón le respondió que no, y añadió: “Pero tenemos este tiempo para volver a ser nosotras, yo tengo la hoja de vida dañada, pero ustedes no”.

El regreso de Calderón a la casa estudio también estuvo marcado por un emotivo reencuentro con La Toxicosteña en el loft, donde ambas retomaron su tradicional sección “El bochinche”. Durante este espacio, Calderón no pudo evitar las lágrimas al recordar su deseo de participar en la etapa final del reality y la nostalgia que le provocó volver a la dinámica que tanto disfrutaba. “No me gusta que vean chillar”, confesó la huilense, quien explicó que su llanto era auténtico y no parte de una actuación.